Eimskip: Aðalfundur 26. mars 2026

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 26. mars 2026 kl. 15:00 í höfuðstöðvum félagsins að Sundabakka 2, 104 Reykjavík.

Meðfylgjandi er fundarboð, drög að dagskrá og tillögum fundarins ásamt starfskjarastefnu og skýrslu starfskjaranefndar.

Öll gögn vegna aðalfundar er að finna á fjárfestasíðu félagsins.

