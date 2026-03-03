Eimskip: Aðalfundur 26. mars 2026

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 26. mars 2026 kl. 15:00 í höfuðstöðvum félagsins að Sundabakka 2, 104 Reykjavík.
Meðfylgjandi er fundarboð, drög að dagskrá og tillögum fundarins ásamt starfskjarastefnu og skýrslu starfskjaranefndar.
Öll gögn vegna aðalfundar er að finna á fjárfestasíðu félagsins.
Viðhengi
- EIM_Aðalfundarboð 2026
- EIM_AGM 2026_Tillögur stjórnar
- Starfskjarastefna Eimskips_26.3.2026
- EIM_Remuneration Committee_Report 2026 to AGM