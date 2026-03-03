Quantexa zeigt auf der QuanCon 2026, wie Decision Intelligence die nächste Generation KI-gesteuerter Unternehmen vorantreibt

Führungskräfte globaler Unternehmen und Behörden demonstrieren, wie kontextbasierte Intelligenz und Zusammenarbeit im Ökosystem den Weg hin zu entscheidungsorientierten Unternehmen ebnen

Quantexa geht strategische Partnerschaft mit Moody's ein, um das KI-gesteuerte Risikomanagement in Unternehmen voranzutreiben

LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Decision Intelligence, wird heute auf der QuanCon 2026 – dem jährlichen globalen Kunden- und Partner-Event des Unternehmens – neue Plattformlösungen und branchenspezifische Ökosystem-Innovationen vorstellen. Die Fortschritte unterstreichen Quantexas Vision einer neuen Generation von KI-fähigen Unternehmen, die durch Kontext gestärkt werden und in denen Daten, Analytik, KI und Menschen zusammenwirken, um fundierte Entscheidungen in den Bereichen Risiko und Compliance, Wachstum sowie operative Transformation zu ermöglichen.



Während Unternehmen mit Datenfragmentierung und der beschleunigten Einführung von KI konfrontiert sind, treibt Quantexa einen einheitlichen Entscheidungsansatz voran, der es ihnen ermöglicht, disparate Daten zu verknüpfen und deren Wert zu maximieren, realen Kontext zu schaffen und vertrauenswürdige Intelligenz im großen Maßstab zu operationalisieren.



„Für Unternehmen waren unzusammenhängende Daten schon immer ein Problem, und nun hat die Einführung der KI den Mangel an Kontext noch deutlicher gemacht“, so Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa. „Auf der QuanCon stellen wir Innovationen vor und zeigen, wie Unternehmen Daten- und Analytik-Silos hinter sich lassen und zu einer wirklich vernetzten, kontextbasierten Entscheidungsfindung übergehen. Das ist die Grundlage für vertrauenswürdige KI, resiliente Betriebsabläufe und nachhaltiges Wachstum im kommenden Jahrzehnt.“

Beschleunigung des Übergangs zu kontextgetriebener Decision Intelligence

Auf der QuanCon 2026 – kurz nachdem das Unternehmen als „Leader“ im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für Decision Intelligence Platforms ausgezeichnet wurde – wird Quantexa Plattformfunktionen vorstellen, die Unternehmen dabei helfen, Decision Intelligence branchenübergreifend operativ umzusetzen, unter anderem im Bankwesen, im Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor.



Zu den zentralen Themen zählen:

KI-gestützte Decision Intelligence: Ausbau der KI-Fähigkeiten von Quantexa, um Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Entscheidungen zu erweitern und zu automatisieren – bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Vertrauen.

Ausbau der KI-Fähigkeiten von Quantexa, um Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Entscheidungen zu erweitern und zu automatisieren – bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Vertrauen. Vertrauenswürdige Datengrundlagen: Neue Lösungen, die fragmentierte Unternehmensdaten in vernetzte, kontextbasierte Netzwerke überführen und dadurch präzisere Erkenntnisse sowie eine skalierbare KI-Einführung ohne klassische MDM-Ansätze ermöglichen.

Neue Lösungen, die fragmentierte Unternehmensdaten in vernetzte, kontextbasierte Netzwerke überführen und dadurch präzisere Erkenntnisse sowie eine skalierbare KI-Einführung ohne klassische MDM-Ansätze ermöglichen. Operative Entscheidungsfindung im großen Maßstab: Erweiterungen, die es Unternehmen erlauben, Decision Intelligence direkt in Arbeitsabläufe zu integrieren, um Time-to-Value und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.





Strategische Partnerschaft mit Moody’s

Auf der Veranstaltung kündigt Quantexa zudem eine strategische Partnerschaft mit Moody’s an, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Risiken in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld besser zu verstehen und zu steuern. Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantexa seine Graph-Technologie mit den Daten von Moody’s integrieren, um eine aktualisierte Sicht auf Personen, Unternehmen und Beziehungen im globalen Geschäftsumfeld bereitzustellen. Indem vertrauenswürdige Daten mit fortschrittlichen kontextbezogenen Analysen verknüpft werden, ermöglicht die Partnerschaft die direkte Einbettung von entscheidungsrelevanten Informationen in Arbeitsabläufe. So können Kunden Erkenntnisse klar und präzise in Maßnahmen umsetzen und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und regulatorische Sicherheit gewährleisten.

„Eine klare und ganzheitliche Sicht auf Geschäftsbeziehungen ist entscheidend, um vernetzte Risiken konsistent, verantwortungsvoll und mit Zuversicht zu steuern“, sagte Andrew Bockelman, Head of Banking Solutions bei Moody’s. „Mit der Vertiefung unserer Partnerschaft mit Quantexa unterstützen wir Unternehmen dabei, von isolierten Risikobetrachtungen zu einem erstklassigen, unternehmensweiten Risikomanagement-Framework zu gelangen.“

Partner-Ökosystem: Impulse für weltweite Akzeptanz

Quantexa ehrt zudem strategische Partner, die die Einführung von Decision Intelligence weltweit vorantreiben. Im Fokus stehen Unternehmen, die Innovationen liefern, skalierbare Lösungen bereitstellen und messbare Kundenergebnisse über Regionen hinweg erzielen.



KPMG: Innovation Partner of the Year

Setzt neue Maßstäbe für Decision Intelligence durch fortschrittliche digitale Forensik-Services der nächsten Generation und automatisierte Graph-Analysen – mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision, die investigative Prozesse revolutionieren.

Setzt neue Maßstäbe für Decision Intelligence durch fortschrittliche digitale Forensik-Services der nächsten Generation und automatisierte Graph-Analysen – mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision, die investigative Prozesse revolutionieren. PwC: Growth Partner of the Year

Treibt globale und regionale Dynamik voran, dank industrialisierter Lösungen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und skalierbarer Frameworks, die die unternehmensweite Einführung beschleunigen.

Treibt globale und regionale Dynamik voran, dank industrialisierter Lösungen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und skalierbarer Frameworks, die die unternehmensweite Einführung beschleunigen. Deloitte: Americas Partner of the Year 2026

Erweitert Decision Intelligence im öffentlichen und kommerziellen Sektor durch tiefgehende technische Expertise, starke regionale Führung und hochwertige Umsetzung im großen Maßstab.

Erweitert Decision Intelligence im öffentlichen und kommerziellen Sektor durch tiefgehende technische Expertise, starke regionale Führung und hochwertige Umsetzung im großen Maßstab. NTT Data Luweave: APAC Partner of the Year

Ermöglicht bedeutende Marktexpansion in Japan und treibt die Einführung in APAC durch verlässliche lokale Umsetzung und starke Ökosystem-Unterstützung voran.

Ermöglicht bedeutende Marktexpansion in Japan und treibt die Einführung in APAC durch verlässliche lokale Umsetzung und starke Ökosystem-Unterstützung voran. PwC: Quantexa EMEA Partner of the Year 2026

Liefert messbare Ergebnisse und herausragenden Mehrwert für Unternehmen in EMEA und beschleunigt die Einführung von Decision Intelligence durch integrierte, ergebnisorientierte Lösungen.







QuanCon: Die Zukunft der Decision Intelligence im Zeitalter der KI gestalten

Die QuanCon 2026 versammelt Führungskräfte, Technologen und Branchenexperten aus aller Welt, um zu erkunden, wie kontextuelle Daten und KI die Transformation von Unternehmen neu definieren.

Die Veranstaltung wird um 11 Uhr EST (16 Uhr GMT) live online übertragen und steht nach der Live-Übertragung 90 Tage lang auf Abruf zur Verfügung. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte https://www.quancon.com/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienanfragen

Michael Lane

VP External Communications

+1-917-450-7387

michaellane@quantexa.com

Ben Davies

SourceCode Communications für Quantexa

(+44)-7963-558122

ben.davies@sourcecodecomms.com