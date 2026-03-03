À l’occasion du QuanCon 2026, Quantexa met en lumière le rôle clé de l’intelligence décisionnelle dans l’émergence des organisations de nouvelle génération pilotées par l’IA

Des dirigeants d’entreprises internationales et d’agences gouvernementales expliquent comment l’intelligence contextuelle et la collaboration au sein d’un écosystème redéfinissent les organisations en entreprises centrées sur la prise de décision

Quantexa signe un partenariat stratégique avec Moody’s pour faire progresser la gestion des risques d’entreprise pilotée par l’IA

LONDRES, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader international de l’intelligence décisionnelle, présentera aujourd’hui les innovations de sa plateforme et de son écosystème sectoriel à l’occasion du salon QuanCon 2026, l’événement annuel mondial de l’entreprise dédié à ses clients et à son écosystème de partenaires. Ces avancées consolident la vision de Quantexa : une nouvelle génération d’organisations prêtes pour l’IA, fondées sur le contexte, où données, analytique, intelligence artificielle et expertise humaine se combinent pour éclairer la prise de décision en matière de risque et conformité, de croissance et de transformation opérationnelle.



Alors que les entreprises font face à la fragmentation des données et à l’accélération de l’adoption de l’IA, Quantexa propose une approche unifiée de la prise de décision qui leur permet de connecter et de maximiser la valeur de données disparates, de créer un contexte ancré dans la réalité et de déployer une intelligence fiable à grande échelle.



« Les organisations ont toujours souffert d’un manque de données connectées, et l’émergence de l’IA a désormais mis en évidence l’absence de contexte », a déclaré Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa. « Au salon QuanCon, nous dévoilons nos innovations et illustrons comment les entreprises dépassent les silos de données et d’analytique pour instaurer une prise de décision réellement connectée et contextualisée. C’est la base d’une IA de confiance, d’opérations résilientes et d’une croissance pérenne pour les dix prochaines années. »

Accélérer la transition vers une intelligence décisionnelle alimentée par le contexte

À l’occasion du QuanCon 2026, après avoir été reconnue comme leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms (Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les plateformes de décision intelligente), la société présentera les capacités de sa plateforme conçues pour aider les organisations à opérationnaliser l’intelligence décisionnelle dans de nombreux secteurs, notamment la banque, l’assurance et le secteur public.



Les thèmes clés sont les suivants :

Intelligence décisionnelle propulsée par l’IA : développement des capacités d’IA de Quantexa pour accompagner les organisations dans l’automatisation et l’amélioration de décisions complexes, avec un haut niveau de transparence et de confiance.

développement des capacités d’IA de Quantexa pour accompagner les organisations dans l’automatisation et l’amélioration de décisions complexes, avec un haut niveau de transparence et de confiance. Bases de données fiables : nouvelles solutions qui fédèrent des données d’entreprise fragmentées en réseaux connectés et contextualisés, favorisant des analyses plus fines et une adoption de l’IA à grande échelle, sans dépendre des approches MDM traditionnelles.

nouvelles solutions qui fédèrent des données d’entreprise fragmentées en réseaux connectés et contextualisés, favorisant des analyses plus fines et une adoption de l’IA à grande échelle, sans dépendre des approches MDM traditionnelles. Prise de décision opérationnelle à grande échelle : améliorations qui permettent aux organisations d’intégrer l’intelligence décisionnelle au cœur de leurs flux de travail, afin d’accélérer la création de valeur et la performance commerciale.





Partenariat stratégique avec Moody’s

Quantexa annonce également lors de l’événement un partenariat stratégique avec Moody’s afin d’aider les institutions financières à mieux comprendre et gérer les risques dans un contexte mondial de plus en plus complexe. Dans le cadre de cet accord, Quantexa intégrera sa technologie graphique aux données de Moody’s afin de fournir une vue actualisée des personnes, des entreprises et des relations au sein de l’écosystème commercial mondial. En combinant des données fiables avec des analyses contextuelles avancées, ce partenariat permettra d’intégrer une intelligence décisionnelle directement exploitable dans les flux de travail afin d’aider les clients à passer de la réflexion à l’action avec clarté et précision, tout en garantissant confiance, transparence et conformité réglementaire.

« Une vision claire et holistique des relations commerciales est essentielle pour gérer les risques interconnectés avec cohérence, responsabilité et confiance », a souligné Andrew Bockelman, responsable des solutions bancaires chez Moody’s. « En élargissant notre partenariat avec Quantexa, nous aidons les organisations à passer d’une vision fragmentée des risques à un cadre de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise, de premier plan. »

Un élan porté par l’écosystème de partenaires pour une adoption mondiale

Quantexa mettra également à l’honneur ses partenaires stratégiques qui accélèrent l’adoption de l’intelligence décisionnelle dans le monde entier, en distinguant les organisations qui apportent innovation, solutions évolutives et impact mesurable pour les clients à travers différentes régions.



KPMG : partenaire de l’année en matière d’innovation

Faire progresser l’intelligence décisionnelle grâce à une criminalistique numérique gérée de nouvelle génération et à des analyses graphiques automatisées, établissant de nouvelles normes en matière de rapidité, de portée et de précision des enquêtes.

Faire progresser l’intelligence décisionnelle grâce à une criminalistique numérique gérée de nouvelle génération et à des analyses graphiques automatisées, établissant de nouvelles normes en matière de rapidité, de portée et de précision des enquêtes. PwC : partenaire de l’année en matière de croissance

Stimuler une forte dynamique mondiale et régionale grâce à des solutions industrialisées, une collaboration transfrontalière et des cadres évolutifs qui élargissent l’adoption par les entreprises.

Stimuler une forte dynamique mondiale et régionale grâce à des solutions industrialisées, une collaboration transfrontalière et des cadres évolutifs qui élargissent l’adoption par les entreprises. Deloitte : partenaire de l’année 2026 pour les Amériques

Développer l’intelligence décisionnelle dans les secteurs public et commercial grâce à une expertise technique approfondie, un leadership régional fort et une prestation de haute qualité à grande échelle.

Développer l’intelligence décisionnelle dans les secteurs public et commercial grâce à une expertise technique approfondie, un leadership régional fort et une prestation de haute qualité à grande échelle. NTT Data Luweave : partenaire de l’année pour la région APAC

Permettre une expansion révolutionnaire du marché au Japon et faire progresser l’adoption dans toute la région APAC grâce à une prestation locale fiable et à une forte promotion de l’écosystème.

Permettre une expansion révolutionnaire du marché au Japon et faire progresser l’adoption dans toute la région APAC grâce à une prestation locale fiable et à une forte promotion de l’écosystème. PwC : partenaire EMEA de l’année 2026 de Quantexa

Générer un impact mesurable et une valeur exceptionnelle pour les organisations de la région EMEA et accélérer l’adoption de l’intelligence décisionnelle grâce à des solutions intégrées et axées sur les résultats.







QuanCon : façonner l’avenir de l’intelligence décisionnelle à l’ère de l’IA

Le salon QuanCon 2026 rassemble des dirigeants, des technologues et des leaders sectoriels du monde entier pour explorer l’impact des données contextuelles et de l’IA sur la transformation des organisations.

L’événement sera diffusé en direct à 11 h EST (16 h GMT) et sera disponible à la demande pendant 90 jours après l’événement en direct. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://www.quancon.com/.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions en toute confiance grâce à des données contextuelles. Grâce aux dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme les données cloisonnées en informations contextuelles connectées afin de faciliter la transition d’une organisation axée sur les données vers une organisation axée sur les décisions. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour garantir leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière et économique, les risques, la fraude et la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 900 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

