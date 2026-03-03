Quantexa מציגה ב-QuanCon 2026 כיצד מודיעין לקבלת החלטות מעצים את הדור הבא של ארגונים מונעי בינה מלאכותית

מנהיגים מארגונים גלובליים וסוכנויות ממשלתיות מדגימים כיצד בינה מונעת הקשרים ושיתוף פעולה באקוסיסטם הופכים ארגונים לארגונים ממוקדי החלטה

Quantexa חותמת על שותפות אסטרטגית עם Moody's לקידום ניהול סיכוני ארגון מונחה בינה מלאכותית,

לונדון, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, מובילה עולמית במודיעין לקבלת החלטות, הציגה חדשנות בפלטפורמות ובאקוסיסטם של התעשייה ב-QuanCon 2026, אירוע האקוסיסטם השנתי של החברה ללקוחות ולשותפות. ההתקדמות מחזקת את חזונה של Quantexa לדור חדש של ארגונים מוכנים לבינה מלאכותית המונעים בידי הקשרים, מיקום נתונים, אנליטיקה, בינה מלאכותית ובני אדם משתלבים כדי לאפשר קבלת החלטות בטוחות בכל הנוגע לסיכונים ותאימות רגולטורית, צמיחה והמרה תפעולית.

בזמן שארגונים מתמודדים עם פיצול נתונים ומאיצים את אימוץ הבינה המלאכותית, Quantexa מקדמת גישה אחודה לקבלת החלטות המסייעת לחבר ולהוציא את מרב הערך מנתונים באיכות שונה, ליצור הקשר אמיתי וליישם מודיעין מהימן בקנה מידה גדול.

"ארגונים תמיד התמודדו עם מחסור בנתונים מקושרים, וכעת הופעת הבינה המלאכותית הדגישה את חוסר ההקשר", אמר וישאל מריה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa. "ב-QuanCon, אנו מציגים חידושים ומציגים כיצד ארגונים עוברים מעבר למגורות נתונים ואנליטיקה, לעבר קבלת החלטות מחוברות באמת ובהקשר. זהו הבסיס לבינה מלאכותית אמינה, פעולות עמידות וצמיחה בת קיימא בעשור הקרוב".

האצת המעבר למודיעין לקבלת החלטות מונעת הקשים

במהלך QuanCon 2026, לאחר שזכתה ממש עתה להכרה כמובילה ב- 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms, החברה תדגים יכולות פלטפורמה שנועדו לסייע לארגונים להפעיל מודיעין לקבלת החלטות בתעשיות שונות, כולל בנקאות, ביטוח והמגזר הציבורי.

נושאיי המפתח כוללים:

מודיעין לקבלת החלטות מאופשר בינה מלאכותית : הרחבת יכולות הבינה המלאכותית של Quantexa כדי לסייע לארגונים להרחיב ולמכן את ההחלטות המורכבות תוך שמירה על שקיפות ואמון.

יסודות נתונים מהימנים : פתרונות חדשים המאחדים נתונים ארגוניים מקוטעים לרשתות מחוברות המופעלות באמצעות הקשר, ומאפשרים תובנות מדויקות יותר ואימוץ בינה מלאכותית ניתן להרחבה ללא צורך בגישות MDM מהעבר.

קבלת החלטות תפעוליות בקנה מידה גדול : שיפורים המאפשרים לארגונים להטמיע מודיעין לקבלת החלטות ישירות בתזרימי העבודה, מה שמאיץ את זמן ההגעה לערך ולתוצאות עסקיות.





שותפות אסטרטגית עם Moody's

Quantexa גם הודיעה באירוע על שותפות אסטרטגית עם Moody's, כדי לסייע למוסדות פיננסיים להבין ולנהל טוב יותר סיכונים בסביבה גלובלית מורכבת יותר ויותר. במסגרת ההסכם, Quantexa תשלב את טכנולוגיית הגרפים שלה עם נתוני Moody's כדי לספק תמונה מעודכנת של אנשים, חברות וקשרים ברחבי האקוסיסטם העסקי הגלובלי. על ידי שילוב נתונים אמינים עם ניתוחים קונטקסטואליים מתקדמים, השותפות תשלב מודיעין ברמת החלטה ישירות בתהליכי עבודה כדי לסייע ללקוחות לעבור מתובנות לפעולות בבהירות ודיוק, תוך שמירה על אמון, שקיפות וביטחון רגולטורי.

"תפיסה ברורה והוליסטית של קשרי עסקים חיונית לניהול סיכונים מקושרים בעקביות, באחריות ובביטחון", אמר אנדרו בוקלמן (Andrew Bockelman), ראש פתרונות בנקאיים ב- Moody's. "על ידי הרחבת השותפות שלנו עם Quantexa, אנו עוזרים לארגונים לעבור מתפיסות סיכונים מקוטעות למסגרת ניהול סיכונים ברמה הארגונית הטובה מסוגה."

מומנטום של האקוסיסטם של השותפות מניע אימוץ גלובלי

Quantexa תכיר בשותפות אסטרטגיות המאיצות את אימוץ המודיעים לקבלת החלטות ברחבי העולם, תוך הדגשת ארגונים המספקים חדשנות, פתרונות ברי הרחבה והשפעה מדידה על הלקוחות ברחבי האזורים השונים.

KPMG : שותפת החדשנות של השנה

קידום מודיעין לקבלת החלטות באמצעות ניתוח פורנזי דיגיטלי מנוהל מהדור הבא וניתוח גרפים אוטומטי, תוך קביעת סטנדרטים חדשים למהירות, קנה מידה ודיוק של חקיר ות .

PwC : שותפת הצמיחה של השנה

קידום מומנטום גלובלי ואזורי חזק עם פתרונות מתועשים, שיתוף פעולה חוצה גבולות ומסגרות ניתנות להרחבה המשפרות את אימוץ המערכות בארגונים.

Deloitte : שותפת השנה באמריקה לשנת 2026

הרחבת ה מודיעין לקבלת החלטות במגזר הציבורי והמסחרי באמצעות מומחיות טכנית מעמיקה, מובילות אזורית חזקה ואספקה ​​ איכותית בקנה מידה גדול .

NTT Data Luweave : שותפת השנה ב - APAC

מאפשר ת התרחבות פורצת דרך בשוק ה יפ ני וקידום אימוץ ברחבי אסיה-פסיפיק באמצעות אספקה ​​ מקומית אמינה ופעילות חזקה באקוסיסטם .

PwC : שותפת השנה של Quantexa ב- EMEA לשנת 2026

קידום השפעה מדידה וערך יוצא דופן עבור ארגונים ברחבי EMEA והאצת ה אימוץ של מודיעין לקבלת החלטות באמצעות פתרונות משולבים ש ממוקד ים ב תוצאות.





QuanCon: עיצוב העתיד של מודיעין לקבלת ההחלטות בעידן הבינה המלאכותית

QuanCon 2026 מפגיש מנהלים, אנשי טכנולוגיה ומובילי תעשייה מרחבי העולם כדי לחקור כיצד נתונים מבוססי הקשר ובינה מלאכותית מגדירים מחדש המרה ארגונית.

האירוע ישודר בשידור חי אונליין בשעה 11:00 EST (16:00 GMT) ויהיה זמין לפי דרישה למשך 90 יום לאחר האירוע. להרשמה, בקרו באתר https://www.quancon.com/.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-900 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

למידע נוסף – מדיה:

Michael Lane

VP of External Communications

+1-917-450-7387

michaellane@quantexa.com



Ben Davies

SourceCode Communications for Quantexa

(+44)-7963558122

ben.davies@sourcecodecomms.com