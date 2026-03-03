Quantexa Menunjukkan Bagaimana Kecerdasan Keputusan Mendukung Organisasi Berbasis AI Generasi Berikutnya di QuanCon 2026

Para pemimpin dari perusahaan global dan lembaga pemerintah menunjukkan bagaimana kecerdasan berbasis konteks serta kolaborasi ekosistem mentransformasi organisasi menjadi perusahaan yang berfokus pada pengambilan keputusan

Quantexa menandatangani kemitraan strategis dengan Moody’s untuk memajukan manajemen risiko perusahaan berbasis AI

LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam bidang Kecerdasan Keputusan, hari ini akan menampilkan inovasi platform dan ekosistem industri di QuanCon 2026, acara tahunan perusahaan bagi pelanggan dan mitra ekosistem di tingkat global. Kemajuan ini memperkuat visi Quantexa untuk organisasi generasi baru yang siap mengadopsi AI dan didukung oleh konteks, di mana data, analitik, AI, dan manusia berpadu untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang meyakinkan dalam bidang risiko dan kepatuhan, pertumbuhan, serta transformasi operasional.



Saat perusahaan menghadapi fragmentasi data dan adopsi AI yang semakin cepat, Quantexa mengembangkan pendekatan terpadu terkait pengambilan keputusan yang membantu perusahaan untuk menghubungkan dan memanfaatkan nilai dari data yang tersebar, menciptakan konteks dunia nyata, dan menerapkan kecerdasan tepercaya dalam skala besar.



“Organisasi kerap mengalami kesulitan akibat kurangnya data yang terhubung, dan sekarang, dengan kemunculan AI, semakin terlihat jelas adanya kekurangan konteks,” ujar Vishal Marria, Pendiri, dan CEO Quantexa. “Di QuanCon, kami memperkenalkan berbagai inovasi serta menunjukkan bagaimana perusahaan bertransformasi dari silo data dan analitik menuju pengambilan keputusan yang terhubung dan berbasis konteks. Inilah merupakan fondasi bagi AI yang tepercaya, operasi yang tangguh, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam dekade mendatang.”

Mempercepat Peralihan ke Kecerdasan Keputusan yang Didukung oleh Konteks

Di QuanCon 2026, setelah baru saja diakui sebagai pemimpin dalam 2026 Gartner® Magic Quadrant™ untuk Platform Kecerdasan Keputusan, perusahaan ini akan mendemonstrasikan kemampuan platform yang dirancang untuk membantu organisasi menerapkan Kecerdasan Keputusan di berbagai industri, termasuk perbankan, asuransi, dan sektor publik.



Tema-tema utama termasuk:

Kecerdasan Keputusan Berkemampuan AI: Memperluas kemampuan AI dari Quantexa untuk membantu organisasi dalam meningkatkan dan mengotomatisasi keputusan kompleks dengan tetap mempertahankan transparansi dan kepercayaan.

Memperluas kemampuan AI dari Quantexa untuk membantu organisasi dalam meningkatkan dan mengotomatisasi keputusan kompleks dengan tetap mempertahankan transparansi dan kepercayaan. Fondasi Data yang Tepercaya: Solusi baru yang menyatukan data perusahaan yang terfragmentasi menjadi jaringan yang terhubung dan didukung oleh konteks sehingga memungkinkan hadirnya wawasan yang lebih akurat dan adopsi AI yang dapat diskalakan tanpa membutuhkan pendekatan MDM lama.

Pengambilan Keputusan Terkait Operasional dalam Skala Besar: Penyempurnaan yang memungkinkan organisasi untuk menyematkan kecerdasan keputusan langsung ke dalam alur kerja sehingga mempercepat waktu untuk mendapatkan nilai dan capaian bisnis.





Kemitraan Strategis dengan Moody’s

Quantexa juga mengumumkan kemitraan strategis dengan Moody’s di acara ini, untuk membantu lembaga keuangan agar lebih baik dalam memahami dan mengelola risiko dalam lingkungan global yang semakin kompleks. Berdasarkan perjanjian ini, Quantexa akan mengintegrasikan teknologi grafnya dengan data Moody’s untuk memberikan gambaran terbaru tentang individu, perusahaan, dan hubungan di seluruh ekosistem bisnis global. Dengan menggabungkan data tepercaya dengan analitik kontekstual canggih, kemitraan ini akan menyematkan kecerdasan tingkat keputusan langsung ke dalam alur kerja untuk membantu pelanggan beralih dari wawasan ke tindakan dengan kejelasan dan presisi, dengan tetap mempertahankan kepercayaan, transparansi, dan keyakinan terkait regulasi.

“Gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang hubungan bisnis sangat penting untuk mengelola risiko yang saling terkait dengan konsistensi, akuntabilitas, dan keyakinan,” kata Andrew Bockelman, Kepala Solusi Perbankan di Moody’s. “Dengan memperluas kemitraan kami dengan Quantexa, kami membantu organisasi beralih dari gambaran risiko yang terfragmentasi menuju kerangka manajemen risiko di tingkat perusahaan yang terbaik di kelasnya.”

Momentum Ekosistem Mitra yang Mendorong Adopsi Global

Quantexa juga akan mengakui mitra strategis yang mempercepat adopsi Kecerdasan Keputusan di seluruh dunia dengan menyoroti organisasi yang menghadirkan inovasi, solusi yang dapat diskalakan, dan dampak yang terukur bagi pelanggan di berbagai wilayah.



KPMG: Mitra Inovasi Tahun Ini

Memajukan Kecerdasan Keputusan melalui forensik digital terkelola generasi berikutnya dan analitik graf otomatis, yang menetapkan standar baru untuk kecepatan, skala, dan akurasi investigasi.

PwC: Mitra Pertumbuhan Tahun Ini

Mendorong momentum global dan regional yang kuat dengan solusi terindustrialisasi, kolaborasi lintas negara, dan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk memperluas adopsi di tingkat perusahaan.

Deloitte: Mitra Amerika Tahun 2026

Memperluas Kecerdasan Keputusan di sektor publik dan komersial melalui keahlian teknis yang mendalam, kepemimpinan regional yang kuat, dan pelaksanaan layanan berkualitas tinggi dalam skala besar.

NTT Data Luweave: Mitra APAC Tahun Ini

Memungkinkan ekspansi pasar yang penuh terobosan di Jepang dan mendorong adopsi di seluruh APAC melalui pelaksanaan layanan lokal yang tepercaya dan advokasi ekosistem yang kuat.

PwC: Mitra Quantexa EMEA Tahun 2026

Mendorong dampak yang terukur dan nilai luar biasa bagi organisasi di seluruh EMEA serta mempercepat adopsi Kecerdasan Keputusan melalui solusi terintegrasi yang berfokus pada capaian.





QuanCon: Membentuk Masa Depan Kecerdasan Keputusan di Era AI

QuanCon 2026 mengumpulkan para eksekutif, ahli teknologi, dan pemimpin industri dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi bagaimana data kontekstual dan AI mendefinisikan ulang transformasi perusahaan.

Acara ini akan disiarkan langsung secara online pada pukul 11 pagi EST (4 sore GMT) serta akan tersedia sesuai permintaan selama 90 hari setelah acara berlangsung. Untuk mendaftar, kunjungi https://www.quancon.com/.

