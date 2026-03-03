Quantexa, QuanCon 2026에서 차세대 AI 기반 조직을 구현하는 의사결정 인텔리전스 공개

글로벌 기업 및 정부 기관 리더들, 맥락 기반 인텔리전스와 생태계 협업이 조직을 의사결정 중심 기업으로 전환하는 사례 공유

런던, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 분야의 글로벌 선도 기업 Quantexa가 자사의 연례 글로벌 고객 및 파트너 생태계 행사인 QuanCon 2026에서 플랫폼 및 산업 생태계 혁신을 오늘 공개할 예정이다. 이번 성과는 데이터, 분석, AI, 인간의 역량을 결합해 리스크 및 컴플라이언스, 성장, 운영 혁신 전반에서 신뢰할 수 있는 의사결정을 가능하게 하는 ‘맥락(context)’ 기반의 차세대 AI 준비형 조직에 대한 Quantexa의 비전을 강화한다.

기업들이 데이터 파편화와 가속화되는 AI 도입에 대응하는 가운데, Quantexa는 서로 분산된 데이터를 연결해 가치를 극대화하고, 실제 환경에 기반한 맥락을 창출하며, 신뢰할 수 있는 인텔리전스를 대규모로 운영에 적용할 수 있도록 지원하는 통합 의사결정 접근 방식을 발전시키고 있다.

Quantexa의 창립자 겸 최고경영자 비샬 마리아(Vishal Marria)는 “조직은 오랫동안 연결되지 않은 데이터 문제로 어려움을 겪어왔으며, AI의 등장으로 맥락의 부재가 더욱 부각되고 있다”며 “QuanCon에서 우리는 기업들이 데이터와 분석의 사일로를 넘어, 진정으로 연결되고 맥락 기반의 의사결정으로 나아가는 방식을 보여줄 것”이라고 말했다. 그는 이어 “이는 향후 10년간 신뢰할 수 있는 AI, 회복력 있는 운영, 지속 가능한 성장을 위한 기반이 될 것”이라고 덧붙였다.

맥락 기반 의사결정 인텔리전스로의 전환 가속화

Quantexa는 최근 2026년 Gartner® Magic Quadrant™ 의사결정 인텔리전스 플랫폼 (2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms)부문에서 리더로 선정된 데 이어, QuanCon 2026에서 은행, 보험, 공공 부문 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 의사결정 인텔리전스를 운영에 적용할 수 있도록 지원하는 플랫폼 역량을 선보일 예정이다.



주요 테마는 다음과 같다:

AI 기반 의사결정 인텔리전스: 복잡한 의사결정을 자동화하고 고도화하면서도 투명성과 신뢰를 유지할 수 있도록 Quantexa의 AI 역량을 확장.

레거시 MDM(마스터 데이터 관리) 접근 방식 없이도 파편화된 기업 데이터를 맥락 기반의 연결된 네트워크로 통합해 보다 정확한 인사이트와 확장 가능한 AI 도입을 지원하는 신규 솔루션

대규모 운영 의사결정: 의사결정 인텔리전스를 업무 프로세스에 직접 내재화할 수 있도록 기능을 강화해, 가치 창출까지의 시간을 단축하고 비즈니스 성과를 가속화.



Moody’s와의 전략적 파트너십

Quantexa는 이번 행사에서 Moody’s와의 전략적 파트너십도 발표한다. 이는 점점 더 복잡해지는 글로벌 환경 속에서 금융기관이 리스크를 보다 효과적으로 이해하고 관리할 수 있도록 지원하기 위한 것이다. 이번 협약에 따라 Quantexa는 자사의 그래프 기술을 Moody’s의 데이터와 통합해, 글로벌 비즈니스 생태계 전반에 걸친 개인, 기업, 관계에 대한 최신의 통합적 시각을 제공할 예정이다. 신뢰할 수 있는 데이터와 고도화된 맥락 기반 분석을 결합함으로써, 고객이 통찰에서 실행으로 명확하고 정밀하게 전환할 수 있도록 의사결정 수준의 인텔리전스를 업무 프로세스에 직접 내재화하며, 동시에 신뢰, 투명성, 규제 준수에 대한 확신을 유지하도록 지원한다.

Moody’s의 뱅킹 솔루션 부문 총괄인 앤드루 보켈만(Andrew Bockelman)은 “상호 연결된 리스크를 일관성 있고 책임감 있게, 그리고 신뢰를 바탕으로 관리하기 위해서는 비즈니스 관계에 대한 명확하고 총체적인 시각이 필수적”이라며 “Quantexa와의 파트너십을 확대함으로써, 조직이 파편화된 리스크 관점에서 벗어나 업계 최고 수준의 전사적 리스크 관리 프레임워크로 전환하도록 지원하고 있다”고 말했다.

글로벌 확산을 이끄는 파트너 생태계의 모멘텀

Quantexa는 또한 전 세계적으로 의사결정 인텔리전스 도입을 가속화한 전략적 파트너들을 선정해 시상할 예정이다. 이번 시상은 지역별로 혁신, 확장 가능한 솔루션, 측정 가능한 고객 성과를 창출한 조직들을 조명한다.



KPMG: 올해의 혁신 파트너

차세대 관리형 디지털 포렌식과 자동화된 그래프 분석을 통해 의사결정 인텔리전스를 고도화하며, 조사 속도·규모·정확성 측면에서 새로운 기준을 제시.

PwC: 올해의 성장 파트너

산업화된 솔루션, 국경 간 협업, 확장 가능한 프레임워크를 통해 글로벌 및 지역 차원의 강력한 성장 모멘텀을 창출하고, 기업 전반의 도입을 확대.

Deloitte: 2026 미주 지역 올해의 파트너

심도 있는 기술 전문성, 강력한 지역 리더십, 대규모 고품질 실행 역량을 바탕으로 공공 및 상업 부문 전반에서 의사결정 인텔리전스를 확산.

NTT Data Luweave: APAC 올해의 파트너

일본 시장에서 획기적인 확장을 실현하고, 신뢰 기반의 현지 실행력과 강력한 생태계 리더십을 통해 아시아·태평양 지역 전반에서 도입을 가속화.

PwC: 2026 Quantexa EMEA 올해의 파트너

EMEA 전역의 조직에 측정 가능한 성과와 탁월한 가치를 제공하며, 통합적이고 성과 중심의 솔루션을 통해 의사결정 인텔리전스 도입을 가속화.

QuanCon: AI 시대, 의사결정 인텔리전스의 미래를 설계하다

QuanCon 2026은 전 세계의 경영진, 기술 전문가, 업계 리더들이 한자리에 모여 맥락 기반 데이터와 AI가 기업 혁신을 어떻게 재정의하고 있는지 논의하는 자리다.

이번 행사는 미국 동부시간 오전 11시(그리니치표준시 오후 4시)에 온라인으로 생중계되며, 이후 90일간 다시보기가 제공된다. 등록은 https://www.quancon.com/에서 가능하다.

Quantexa 소개

Quantexa는 맥락 기반 데이터를 활용해 조직이 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence)를 선도하는 글로벌 데이터·분석·AI 소프트웨어 기업이다. 최신 AI 기술을 기반으로 한 Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼은 사일로화된 데이터를 연결되고 맥락화된 인사이트로 전환해, 조직이 데이터 중심(data-driven)에서 의사결정 중심(decision-centric) 조직으로 전환하도록 지원한다. 고객들은 Quantexa 기술을 활용해 현대적 데이터 관리, 고객 인텔리전스, KYC(고객확인), 금융 및 경제 범죄 대응, 리스크 관리, 사기 방지, 보안 등 조직 전반의 복잡한 과제를 해결하며 보호, 최적화, 성장을 실현하고 있다.

Quantexa 의사결정 인텔리전스 플랫폼은 기존 방식 대비 90% 이상 높은 정확도와 60배 빠른 분석 모델 처리 속도를 통해 운영 성과를 향상시킨다. 독립적으로 의뢰된 Forrester TEI 연구에 따르면, 고객은 3년간 228%의 투자수익률(ROI)을 달성한 것으로 나타났다. 2016년에 설립된 Quantexa는 전 세계 900명 이상의 직원과 수만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 전 세계 수십억 개의 데이터 포인트를 기반으로 서비스를 제공하고 있다. 자세한 내용은 www.quantexa.com 또는 LinkedIn을 통해 확인할 수 있다.

