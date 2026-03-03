Quantexa Menunjukkan Cara Decision Intelligence Memperkasa Generasi Seterusnya Organisasi Dipacu AI di QuanCon 2026

Pemimpin perusahaan global dan agensi kerajaan menunjukkan cara kecerdasan berasaskan konteks serta kerjasama ekosistem mengubah organisasi menjadi perusahaan berpusatkan keputusan

LONDON, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam Decision Intelligence, akan memperlihatkan inovasi platform dan ekosistem industri hari ini di QuanCon 2026, acara ekosistem pelanggan dan rakan kongsi global tahunan syarikat tersebut. Kemajuan ini mengukuhkan visi Quantexa untuk generasi baharu organisasi sedia AI yang dipacu oleh konteks, dengan data, analisis, AI dan manusia bergabung bagi membolehkan keputusan yang yakin merentas risiko dan pematuhan, pertumbuhan, serta transformasi operasi.



Dengan perusahaan mengendalikan pemecahan data dan penggunaan AI yang semakin pesat, Quantexa melanjutkan pendekatan pembuatan keputusan disatukan yang membantu perusahaan berhubung dan memaksimumkan nilai daripada data yang sangat berbeza, mencipta konteks dunia nyata dan mengendalikan kecerdasan dipercayai dalam skala besar.



“Organisasi sentiasa berdepan dengan kekurangan data yang dihubungkan dan kini kemunculan AI telah menyerlahkan kekurangan konteks,” kata Vishal Marria, Pengasas dan CEO Quantexa. "Di QuanCon, kami memperkenalkan inovasi serta menunjukkan cara perusahaan beralih meninggalkan silo data dan analisis ke arah pembuatan keputusan berasaskan konteks yang benar-benar terhubung. Ini merupakan asas kepada AI yang dipercayai, operasi yang berdaya tahan, serta pertumbuhan mampan dalam dekad akan datang.”

Mempercepatkan Peralihan kepada Decision Intelligence Dipacu Konteks

Di QuanCon 2026, selepas baru diiktiraf sebagai peneraju dalam 2026 Gartner® Magic Quadrant™ untuk Platform Decision Intelligence, syarikat ini akan mendemonstrasikan keupayaan platform yang direka untuk membantu organisasi menggunakan Decision Intelligence merentas industri, termasuk perbankan, insurans serta sektor awam.



Tema utama termasuk:

Decision Intelligence Didayakan AI: Mengembangkan keupayaan AI Quantexa untuk membantu organisasi menambah baik dan mengautomasikan keputusan kompleks sambil mengekalkan ketelusan dan kepercayaan.

Mengembangkan keupayaan AI Quantexa untuk membantu organisasi menambah baik dan mengautomasikan keputusan kompleks sambil mengekalkan ketelusan dan kepercayaan. Asas Data yang Dipercayai: Penyelesaian baharu yang menyatukan data perusahaan terpecah ke dalam rangkaian terhubung yang dipacu konteks, yang mendayakan cerapan yang lebih tepat serta penerimaan AI boleh skala tanpa memerlukan pendekatan MDM legasi.

Penyelesaian baharu yang menyatukan data perusahaan terpecah ke dalam rangkaian terhubung yang dipacu konteks, yang mendayakan cerapan yang lebih tepat serta penerimaan AI boleh skala tanpa memerlukan pendekatan MDM legasi. Pembuatan Keputusan Operasi pada Skala Besar: Penambahbaikan yang membolehkan organisasi mengintegrasikan risikan keputusan secara terus dalam aliran kerja, yang mempercepatkan masa untuk mencapai nilai serta hasil perniagaan.





Perkongsian Strategik dengan Moody’s

Quantexa turut mengumumkan perkongsian strategik dengan Moody’s di acara tersebut, bagi membantu institusi kewangan memahami dan mengurus risiko dengan lebih baik dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Di bawah perjanjian tersebut, Quantexa akan mengintegrasikan teknologi grafnya dengan data Moody’s untuk menyediakan pandangan mengenai individu, syarikat dan hubungan yang dikemas kini merentas ekosistem perniagaan global. Dengan menggabungkan data yang dipercayai dengan analisis kontekstual lanjutan, perkongsian ini akan mengintegrasikan kecerdasan bertaraf keputusan secara terus dalam aliran kerja. Langkah ini membantu pelanggan bergerak daripada cerapan kepada tindakan dengan lebih jelas dan tepat sambil mengekalkan kepercayaan, ketelusan, serta keyakinan pengawalseliaan.

“Pandangan yang jelas dan holistik mengenai hubungan perniagaan adalah penting untuk mengurus risiko yang saling berkait dengan konsistensi, akauntabiliti, dan keyakinan,” kata Andrew Bockelman, Ketua Penyelesaian Perbankan di Moody’s. “Dengan meluaskan perkongsian kami dengan Quantexa, kami membantu organisasi beralih daripada pandangan risiko yang terpecah kepada rangka kerja pengurusan risiko seluruh perusahan yang terbaik.”

Momentum Ekosistem Rakan Kongsi Mendorong Penerimaan Global

Quantexa turut mengiktiraf rakan kongsi strategik yang mempercepatkan penerimaan Decision Intelligence di seluruh dunia, dengan menonjolkan organisasi yang memberikan inovasi, penyelesaian boleh skala, serta impak pelanggan yang boleh diukur merentas rantau.



KPMG: Rakan Kongsi Inovasi Tahunan

Melanjutkan Decision Intelligence menerusi generasi baharu forensik digital terurus dan analisis graf automatik, sekali gus menetapkan standard baharu bagi kelajuan, skala, dan ketepatan siasatan.

Melanjutkan Decision Intelligence menerusi generasi baharu forensik digital terurus dan analisis graf automatik, sekali gus menetapkan standard baharu bagi kelajuan, skala, dan ketepatan siasatan. PwC: Rakan Kongsi Pertumbuhan Tahun Ini

Memacu momentum global dan serantau yang kukuh melalui penyelesaian yang diindustrikan, kerjasama rentas sempadan, serta rangka kerja boleh skala yang memperluas penerimaan perusahaan.

Memacu momentum global dan serantau yang kukuh melalui penyelesaian yang diindustrikan, kerjasama rentas sempadan, serta rangka kerja boleh skala yang memperluas penerimaan perusahaan. Deloitte: Rakan Kongsi Amerika Tahunan 2026

Memperluas Decision Intelligence merentas sektor awam dan komersial melalui kepakaran teknikal mendalam, kepimpinan serantau yang kukuh, serta penyampaian berkualiti tinggi pada skala besar.

Memperluas Decision Intelligence merentas sektor awam dan komersial melalui kepakaran teknikal mendalam, kepimpinan serantau yang kukuh, serta penyampaian berkualiti tinggi pada skala besar. NTT Data Luweave: Rakan Kongsi APAC Tahunan

Membolehkan peluasan pasaran yang signifikan di Jepun dan memajukan penerimaan di seluruh APAC melalui penyampaian tempatan yang dipercayai serta sokongan ekosistem yang kukuh.

Membolehkan peluasan pasaran yang signifikan di Jepun dan memajukan penerimaan di seluruh APAC melalui penyampaian tempatan yang dipercayai serta sokongan ekosistem yang kukuh. PwC: Rakan Kongsi EMEA Quantexa Tahunan 2026

Memacu impak yang boleh diukur serta nilai luar biasa untuk organisasi di seluruh EMEA dan mempercepatkan penerimaan Decision Intelligence melalui penyelesaian diintegrasikan yang berfokus kepada hasil.





QuanCon: Membentuk Masa Depan Decision Intelligence dalam Era AI

QuanCon 2026 menghimpunkan eksekutif, pakar teknologi, dan pemimpin industri dari seluruh dunia untuk meneroka cara data kontekstual dan AI mentakrifkan semula transformasi perusahaan.

Acara ini akan disiarkan secara langsung dalam talian pada jam 11 pagi EST (4 petang GMT) dan akan tersedia atas permintaan selama 90 hari selepas acara langsung tersebut. Untuk mendaftar, layari https://www.quancon.com/.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian data, analisis dan AI global yang menerajui Decision Intelligence untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan yakin menggunakan data kontekstual. Dengan memanfaatkan kemajuan terkini dalam teknologi AI, Platform Kecerdasan Keputusan kami mengubah data yang terasing menjadi maklumat kontekstual yang saling berkait — sekali gus memperkasa peralihan daripada organisasi berasaskan data kepada organisasi berpusatkan keputusan. Pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimumkan dan berkembang dengan menyelesaikan cabaran kompleks di seluruh organisasi melalui pengurusan data moden, kecerdasan pelanggan, KYC, jenayah kewangan dan ekonomi, risiko, penipuan, serta keselamatan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas mendapati pelanggan berjaya memperoleh pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 228% dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih 900 kakitangan dan puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, dengan operasi yang memanfaatkan berbilion titik data secara global. Untuk maklumat lanjut, layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

