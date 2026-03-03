Quantexa สาธิตวิธีที่ Decision Intelligence ช่วยขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ที่มี AI ช่วยทำงานในงาน QuanCon 2026

ผู้นำจากองค์กรระดับโลกและหน่วยงานภาครัฐสาธิตให้เห็นว่าการนำระบบอัจฉริยะที่ขับด้วยบริบทมาใช้งานร่วมกับระบบนิเวศ จะเปลี่ยนองค์กรให้กลายเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างผลประกอบการผ่านการตัดสินใจที่ดีได้อย่างไร (Decision-centric Enterprises)
Quantexa ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Moody’s เพื่อเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ลอนดอน, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence จะนำเสนอแพลตฟอร์มและนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมในงาน QuanCon 2026 ซึ่งเป็นงานอีเวนต์ประจำปีสำหรับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกของบริษัท ความก้าวหน้านี้ยิ่งตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ Quantexa ในการสนับสนุนให้องค์กรยุคใหม่มีความพร้อมใช้งาน AI ผ่านการใช้บริบทเป็นหลัก ซึ่งข้อมูล, ข้อมูลวิเคราะห์, AI และมนุษย์จะทำงานกันอย่างกลมกลืนเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเติบโต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงาน
ในขณะที่องค์กรต่างๆ กำลังรับมือกับการแตกกระจายข้อมูลและการเร่งนำ AI มาใช้งานในองค์กร Quantexa ก็กำลังพัฒนาแนวทางแบบครบวงจรสำหรับการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับข้อมูลที่กระจัดกระจาย สร้างบริบทในโลกความเป็นจริง และนำเอาข้อมูลอัจฉริยะที่เชื่อถือได้ไปใช้ในวงกว้าง
Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ Quantexa กล่าวว่า “องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมาตลอด และในปัจจุบัน การมาถึงของ AI ก็ยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาการขาดบริบท" “ในงาน QuanCon เราได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และสาธิตให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ จะสามารถก้าวข้ามกรอบการทำงานแบบแยกส่วนด้านข้อมูลและข้อมูลวิเคราะห์ ไปสู่การตัดสินใจที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทอย่างแท้จริงได้อย่างไร” นี่คือรากฐานของ AI ที่น่าเชื่อถือ การดำเนินงานที่พร้อมปรับตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืนในทศวรรษข้างหน้า”
เร่งการเปลี่ยนผ่านไปใช้ Decision Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทที่ครบถ้วน
ในงาน QuanCon 2026 หลังจากที่บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำในรายงาน 2026 Gartner® Magic Quadrant™ ในด้านแพลตฟอร์ม Decision Intelligence บริษัทจะสาธิตความสามารถของแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ นำ Decision Intelligence ไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงในธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และภาครัฐ
หัวข้อหลักที่ต้องการนำเสนอ มีดังนี้:
- Decision Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ขยายขีดความสามารถด้าน AI ของ Quantexa เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการตัดสินใจที่ซับซ้อนให้องค์กรต่างๆ รวมถึงทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือไปด้วย
- รากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้: โซลูชันใหม่จะรวบรวมข้อมูลองค์กรที่กระจัดกระจายเข้าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันโดยอาศัยบริบท ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้สามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้แนวทาง MDM แบบเดิม
- การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการในระดับวงกว้าง: การปรับปรุงที่ช่วยให้องค์กรผสาน Decision Intelligence ลงในเวิร์กโฟลว์ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเร่งเวลาในการสร้างมูลค่าและผลประกอบการทางธุรกิจ
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Moody’s
นอกจากนี้ Quantexa ยังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Moody’s ในงานนี้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมโลกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อตกลงนี้ Quantexa จะนำเอาเทคโนโลยีกราฟของตนมาบูรณาการเข้ากับข้อมูลของ Moody’s เพื่อให้ได้มุมมองที่ทันยุคสมัยเกี่ยวกับผู้คน บริษัท และความสัมพันธ์ต่างๆ ในระบบนิเวศทางธุรกิจระดับโลก ความร่วมมือที่นำข้อมูลที่เชื่อถือได้มาผสานรวมเข้ากับข้อมูลวิเคราะห์เชิงบริบทขั้นสูง จะฝังระบบอัจฉริยะที่ช่วยในระดับการตัดสินใจลงในเวิร์กโฟลว์การทำงานโดยตรง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ พร้อมๆ กับที่รักษาความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความมั่นใจด้านกฎระเบียบไว้ได้ด้วย
Andrew Bockelman หัวหน้าฝ่ายโซลูชันด้านการธนาคารของ Moody’s กล่าวไว้ว่า “การเห็นภาพความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันอย่างมีความสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบ และน่าเชื่อถือ” “การที่เราขยายความร่วมมือกับ Quantexa เป็นการช่วยองค์กรต่างๆ ปรับมุมมองความเสี่ยงจากมุมมองแบบกระจจัดกระจายไปสู่กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน”
แรงขับเคลื่อนจากระบบนิเวศพันธมิตรกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้งานทั่วโลก
Quantexa จะให้การยกย่องพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เร่งการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไปใช้ทั่วโลกอีกด้วย โดยเน้นองค์กรที่นำเสนอนวัตกรรม โซลูชันที่ปรับขนาดได้ และสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ต่อลูกค้าในทุกภูมิภาค
- KPMG: พันธมิตรด้านนวัตกรรมแห่งปี
พัฒนา Decision Intelligence ผ่านการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลที่มีการจัดการรุ่นใหม่และการวิเคราะห์กราฟอัตโนมัติ สร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องความเร็ว ขอบเขตการทำงาน และความแม่นยำในการสืบสวน
- PwC: พันธมิตรด้านการเติบโตแห่งปี
กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดดทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วยโซลูชันแบบอุตสาหกรรม ความร่วมมือข้ามพรมแดน และเฟรมเวิร์กที่ปรับขนาดได้ซึ่งขยายการนำไปใช้ในองค์กร
- Deloitte: พันธมิตรแห่งปีของอเมริกา ประจำปี 2026
ขยายการใช้งาน Decision Intelligence ทั่วทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง และการส่งมอบบริการคุณภาพสูงในวงกว้าง
- NTT Data Luweave: พันธมิตรแห่งปีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ช่วยให้เกิดการขยายตลาดที่ก้าวกระโดดในญี่ปุ่น และผลักดันให้มีการใช้งานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการส่งมอบบริการในท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือและการสนับสนุนระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง
- PwC: พันธมิตรแห่งปีประจำภูมิภาค EMEA ของ Quantexa ประจำปี 2026
กระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้และมูลค่าที่โดดเด่นสำหรับองค์กรต่างๆ ทั่ว EMEA และเร่งการนำ Decision Intelligence มาใช้ผ่านโซลูชันแบบครบวงจรที่เน้นผลลัพธ์
QuanCon: สรรค์สร้างอนาคตของ Decision Intelligence ในยุค AI
QuanCon 2026 จะเชิญทั้งผู้บริหาร นักเทคโนโลยี และผู้นำอุตสาหกรรมจากทั่วโลกมาสำรวจกันว่าข้อมูลเชิงบริบทและ AI จะเปลี่ยนนิยามของการปฏิวัติองค์กรไปในรูปแบบใด
งานนี้จะถ่ายทอดสดทางออนไลน์ในเวลา 11.00 น. เขตเวลา EST (16.00 น. เวลา GMT) และจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เป็นเวลา 90 วันหลังจากสิ้นสุดเวลาถ่ายทอดสด หากต้องการลงทะเบียน โปรดไปที่ https://www.quancon.com/
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน บริแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโต โดยแก้ปัญหาท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งด้านข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn
ข้อมูลสำหรับสื่อ
Michael Lane
รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
+1-917-450-7387
michaellane@quantexa.com
Ben Davies
SourceCode Communications ที่ทำงานให้ Quantexa
(+44)-7963-558122
ben.davies@sourcecodecomms.com