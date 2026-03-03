|Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 3 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30
|Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|3.3.2026
|Pörssikauppa
|Osto
|Osakelaji
|LASTIK
|Osakemäärä
|12 000
|osaketta
|Keskihinta/ osake
|7,5512
|EUR
|Kokonaishinta
|90 614,40
|EUR
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.3.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 000 kpl.
|Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)
|N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun
|asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.
|Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Hilppa Rautpalo
|Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ
|puh. +358 10 636 2810
|Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut
|vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa
|kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja
|ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
|vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
|käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
|Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.
|yhteisönä.
