Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2026

Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 3 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30   
       
       
Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2026    
       
Helsingin Pörssi      
       
Päivämäärä3.3.2026     
PörssikauppaOsto     
OsakelajiLASTIK     
Osakemäärä12 000osaketta    
Keskihinta/ osake             7,5512EUR    
Kokonaishinta90 614,40EUR    
       
       
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.3.2026     
tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 000 kpl.     
       
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)    
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun     
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.     
       
       
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta     
       
Nordea Pankki Oyj      
       
Sami HuttunenIlari Isomäki     
       
Lisätietoja:      
Hilppa Rautpalo      
Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ     
puh. +358 10 636 2810      
       
       
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut 
vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa 
kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja 
ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.    
yhteisönä.      
       
www.lt.fi      


