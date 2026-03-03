JCDecaux remporte le contrat publicitaire de l’aéroport international de Denver (DEN) pour 10 ans

DEN est le 10ème aéroport le plus fréquenté au monde avec plus de 82 millions de passagers

Paris, le 03 mars 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale JCDecaux Amérique du Nord a été choisie, à l’issue d’un processus d’appel d’offres, pour se voir attribuer la concession publicitaire de l’aéroport international de Denver (DEN) pour une durée de 10 ans. Ce contrat sera soumis à l’approbation du conseil municipal de Denver et, s’il est approuvé, entrera en vigueur en mai 2026.

DEN est l’un des plus grands et plus importants hubs de transport au monde. L’aéroport accueille plus de 82 millions de passagers par an et a récemment atteint la dixième place du classement des aéroports mondiaux en termes de trafic passagers en 2025. Hub majeur aux États-Unis, reconnu pour le caractère ambitieux de son développement international, l’aéroport a lancé son plan « Vision 100 » qui doit le préparer à accueillir 100 millions de passagers par an dans les prochaines années. Ce nouveau partenariat permettra à JCDecaux de transformer le paysage média de l’aéroport grâce à des investissements significatifs dans des solutions digitales de dernière génération et des dispositifs iconiques à fort impact.

Le nouveau programme portera en priorité sur le déploiement d’une offre digitale de pointe au sein du Great Hall récemment réaménagé ainsi que dans l’ensemble des halls, offrant aux annonceurs des opportunités de communication dynamiques, flexibles et ciblées, tout en générant d’importants revenus hors activités aéronautiques pour l’aéroport.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nouer ce partenariat avec l’aéroport international de Denver, véritable symbole de l’aviation moderne et de la croissance. Ce gain majeur renforce le leadership de JCDecaux sur le marché mondial de la publicité aéroportuaire, où le Groupe opère désormais les contrats publicitaires de 14 des 25 plus grands aéroports dans le monde, représentant 54 % de l’audience. Nous sommes déterminés à développer une plateforme média sophistiquée et de classe mondiale, qui reflète pleinement l’esprit pionnier de DEN et offre un niveau d’engagement exceptionnel tant pour les voyageurs que pour les marques partenaires. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)



Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube





Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe