VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026

Nanterre, le 02 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 23 février au 27 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 février au 27 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-02-23 FR0000125486 7 432 140,7704 XPAR VINCI 2026-02-23 FR0000125486 3 874 140,7797 CEUX VINCI 2026-02-23 FR0000125486 2 950 140,7592 AQEU VINCI 2026-02-23 FR0000125486 585 140,7866 TQEX VINCI 2026-02-24 FR0000125486 7 185 141,9789 XPAR VINCI 2026-02-24 FR0000125486 3 974 141,9545 CEUX VINCI 2026-02-24 FR0000125486 2 666 142,2600 AQEU VINCI 2026-02-24 FR0000125486 956 141,8109 TQEX VINCI 2026-02-25 FR0000125486 5 974 141,3723 XPAR VINCI 2026-02-25 FR0000125486 5 185 141,3701 CEUX VINCI 2026-02-25 FR0000125486 1 940 141,3659 AQEU VINCI 2026-02-25 FR0000125486 1 669 141,3848 TQEX VINCI 2026-02-26 FR0000125486 6 826 142,1962 XPAR VINCI 2026-02-26 FR0000125486 5 150 142,1723 CEUX VINCI 2026-02-26 FR0000125486 1 913 142,2039 AQEU VINCI 2026-02-26 FR0000125486 925 142,1881 TQEX VINCI 2026-02-27 FR0000125486 6 451 142,0815 XPAR VINCI 2026-02-27 FR0000125486 5 211 142,0729 CEUX VINCI 2026-02-27 FR0000125486 1 966 141,9490 AQEU VINCI 2026-02-27 FR0000125486 1 111 141,9114 TQEX TOTAL 73 943 141,6777

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

