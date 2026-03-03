VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026

Nanterre, le 02 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
du 23 février au 27 février 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 février au 27 février 2026 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro
|Code identifiant marché
|VINCI
|2026-02-23
|FR0000125486
|7 432
|140,7704
|XPAR
|VINCI
|2026-02-23
|FR0000125486
|3 874
|140,7797
|CEUX
|VINCI
|2026-02-23
|FR0000125486
|2 950
|140,7592
|AQEU
|VINCI
|2026-02-23
|FR0000125486
|585
|140,7866
|TQEX
|VINCI
|2026-02-24
|FR0000125486
|7 185
|141,9789
|XPAR
|VINCI
|2026-02-24
|FR0000125486
|3 974
|141,9545
|CEUX
|VINCI
|2026-02-24
|FR0000125486
|2 666
|142,2600
|AQEU
|VINCI
|2026-02-24
|FR0000125486
|956
|141,8109
|TQEX
|VINCI
|2026-02-25
|FR0000125486
|5 974
|141,3723
|XPAR
|VINCI
|2026-02-25
|FR0000125486
|5 185
|141,3701
|CEUX
|VINCI
|2026-02-25
|FR0000125486
|1 940
|141,3659
|AQEU
|VINCI
|2026-02-25
|FR0000125486
|1 669
|141,3848
|TQEX
|VINCI
|2026-02-26
|FR0000125486
|6 826
|142,1962
|XPAR
|VINCI
|2026-02-26
|FR0000125486
|5 150
|142,1723
|CEUX
|VINCI
|2026-02-26
|FR0000125486
|1 913
|142,2039
|AQEU
|VINCI
|2026-02-26
|FR0000125486
|925
|142,1881
|TQEX
|VINCI
|2026-02-27
|FR0000125486
|6 451
|142,0815
|XPAR
|VINCI
|2026-02-27
|FR0000125486
|5 211
|142,0729
|CEUX
|VINCI
|2026-02-27
|FR0000125486
|1 966
|141,9490
|AQEU
|VINCI
|2026-02-27
|FR0000125486
|1 111
|141,9114
|TQEX
|TOTAL
|73 943
|141,6777
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
Pièce jointe