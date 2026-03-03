VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026

Nanterre, le 02 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 23 février au 27 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 février au 27 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-02-23FR00001254867 432140,7704XPAR
VINCI2026-02-23FR00001254863 874140,7797CEUX
VINCI2026-02-23FR00001254862 950140,7592AQEU
VINCI2026-02-23FR0000125486585140,7866TQEX
VINCI2026-02-24FR00001254867 185141,9789XPAR
VINCI2026-02-24FR00001254863 974141,9545CEUX
VINCI2026-02-24FR00001254862 666142,2600AQEU
VINCI2026-02-24FR0000125486956141,8109TQEX
VINCI2026-02-25FR00001254865 974141,3723XPAR
VINCI2026-02-25FR00001254865 185141,3701CEUX
VINCI2026-02-25FR00001254861 940141,3659AQEU
VINCI2026-02-25FR00001254861 669141,3848TQEX
VINCI2026-02-26FR00001254866 826142,1962XPAR
VINCI2026-02-26FR00001254865 150142,1723CEUX
VINCI2026-02-26FR00001254861 913142,2039AQEU
VINCI2026-02-26FR0000125486925142,1881TQEX
VINCI2026-02-27FR00001254866 451142,0815XPAR
VINCI2026-02-27FR00001254865 211142,0729CEUX
VINCI2026-02-27FR00001254861 966141,9490AQEU
VINCI2026-02-27FR00001254861 111141,9114TQEX
      
  TOTAL73 943141,6777 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

