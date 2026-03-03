Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 février 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 03 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 février au 27 février 2026

  

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		Code identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions		 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/23/2026FR000012533873 000102,2926XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/23/2026FR000012533817 000102,3919CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/24/2026FR000012533841 61599,9030XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/24/2026FR000012533810 385100,0863CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/25/2026FR000012533895 000101,6803XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/26/2026FR000012533830 000103,0967XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/26/2026FR000012533810 000103,3133CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/27/2026FR000012533836 385105,1776XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX362/27/2026FR00001253388 861105,3603CEUX

