Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 février 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 03 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 février au 27 février 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/23/2026
|FR0000125338
|73 000
|102,2926
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/23/2026
|FR0000125338
|17 000
|102,3919
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/24/2026
|FR0000125338
|41 615
|99,9030
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/24/2026
|FR0000125338
|10 385
|100,0863
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/25/2026
|FR0000125338
|95 000
|101,6803
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/26/2026
|FR0000125338
|30 000
|103,0967
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/26/2026
|FR0000125338
|10 000
|103,3133
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/27/2026
|FR0000125338
|36 385
|105,1776
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|2/27/2026
|FR0000125338
|8 861
|105,3603
|CEUX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-03-03_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_23_fevrier_au_27_fevrier_2026