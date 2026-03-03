Anoto Group AB ingår ett avtal om ett säkerställt konvertibelt lån som ger upp till 1,49 miljoner USD i nya medel för att påskynda tillväxtstrategin

Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: ANOT), tillkännager att avtal tecknats om ett säkerställt konvertibelt lån. Lånet stärker Bolagets kapitalstruktur genom sammanslagning av ny finansiering med befintlig konvertibel skuld till en enda finansiering.

Transaktionen tillför upp till 1,49 miljoner USD i nytt kapital, varav 0,9 miljoner USD utbetalas vid avtalets tecknande. Avtalet ger möjlighet till ytterligare medel, vilka kan komma att godkännas vid tecknande av efterföljande avtal under de kommande två månaderna, i enlighet med avtalsvillkoren. Dessutom har alla utestående belopp i det konvertibla lån om 2,4 miljoner USD som offentliggjordes i oktober 2025 kvittats mot detta nya låneavtal.

Avtalets upplägg gör det också möjligt för styrelseledamöter och anställda att delta genom kvittning av upplupen ersättning, vilket främjar likviditetshantering och långsiktig anpassning. Sammantaget innebär transaktionen en väl avvägd ökning av tillgängligt kapital samtidigt som Bolagets befintliga finansieringslösningar förenklas och förlängs.

Transaktionen visar fortsatt stöd från Anotos befintliga aktieägare samtidigt som betydande kapital tillförs från nya investerare, vilket utökar Bolagets finansieringsbas. Dessa ytterligare medel ökar den finansiella flexibiliteten när Bolaget verkställer sin produktplan, stärker relationerna med företag och utökar distributionen på viktiga marknader.

Det konvertibla lånet löper med en ränta om åtta (8) procent per år och förfaller den 1 oktober 2027, om det inte konverteras eller återbetalas tidigare i enlighet med villkoren för lånet. Bolaget behåller rätten att när som helst innan förfallodagen lösa in lånet i förtid utan straffavgift.

Långivarna har rätt att konvertera utestående kapitalbelopp tillsammans med upplupen och obetald ränta till nyemitterade stamaktier i Anoto till en konverteringskurs om 0,06 kronor per aktie, med förbehåll för sedvanliga justeringar och med tillämpning av en fast växelkurs om 9,05 mellan USD och SEK.

Därutöver kommer lånet att obligatoriskt konverteras till samma konverteringskurs vid genomförandet av en kvalificerad kapitalanskaffning som uppgår till minst motsvarande 3 miljoner USD, till en teckningskurs om minst 0,12 kronor. Konverteringen ska godkännas av tillämpliga bolag och aktieägare och kommer att genomföras i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget kan komma att föreslå en minskning av aktiens kvotvärde om det skulle vara nödvändigt för att möjliggöra emission till konverteringskursen.

Lånet är säkerställt genom sedvanliga säkerheter såsom en företagsinteckning med första förmånsrätt i specificerade koncerntillgångar. Vidare innehåller avtalet standardvillkor i enlighet med marknadspraxis, bland annat negativ pantsättning och skuldsättningsbegränsningar.

Ordförande Kevin Adeson säger:

"Den här finansieringen visar ett påtagligt stöd från långsiktiga investerare som inser potentialen i det momentum vi bygger upp. Med en tydlig strategi, ett stärkt ledarskapsfokus och spännande affärsmöjligheter på gång tror vi att Anoto går in i en ny fas av disciplinerad tillväxt. Detta konvertibla lån ger våra investerare möjlighet att ta del av det värdeskapande vi siktar på."

För ytterligare information kan du kontakta:

Kevin Adeson

Styrelsens ordförande

Anoto Group AB (publ)

Om du vill ha mer information om Anoto kan du besöka www.anoto.com eller skicka ett e-postmeddelande till ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), organisationsnummer 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Den här informationen utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2026 kl. 18:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto Group AB (Nasdaq Stockholm: ANOT) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Anoto utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som smidigt överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Kärnverksamheten omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för företags arbetsflöden. Anotos digitala pennor används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att öka produktiviteten, kreativiteten och datainsamlingen. Med ett ökat fokus på innovation, strategiska partnerskap och skalbar tillväxt utvecklar Anoto nästa generations intelligenta skrivlösningar.

Bilaga