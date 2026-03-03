Résultats 2025 : amélioration de la marge de Core EBITDA en dépit de vents contraires sur l’activité, grâce à une stricte discipline financière

Communiqué de presse

Paris, le 3 mars 2026





Avancée de FOCUS-27 dans un environnement plus difficile

Accélération de la transformation pour renforcer le modèle opérationnel

Résultats 2025

Chiffre d’affaires de 848,2 millions d’euros

(7,0)% par rapport à l’exercice précédent - (5,9) % sur une base comparable





EBITDA de 9,9 millions d’euros à comparer à (43,6) millions d’euros en 2024

Core EBITDA de 66,2 millions d’euros à comparer à 50,4 millions d’euros en 2024

Marge de Core EBITDA de 7,8%, contre 5,5% en 2024

Baisse de 10 millions d’euros des dépenses opérationnelles1 (OPEX) tirée par des mesures efficaces de contrôle des coûts

Résultat opérationnel de (130,6) millions d’euros contre (120,4) millions d’euros en 2024

(77,8) millions d’euros de dépréciations d’actifs





Résultat net de (211,2) millions d’euros à comparer à (130,6) millions d’euros en 2024

(77,0) millions d’euros de CAPEX – 55% alloués à des projets de croissance

Position nette de trésorerie de 68,2 millions d’euros à fin décembre 2025

Perspectives 20262

Sous l’effet de la rationalisation du portefeuille, et dans un environnement difficile, la société prévoit un chiffre d’affaires 2026 en recul d’environ 10%3. Dans ce contexte, l’entreprise accélérera sa transformation afin de préserver sa rentabilité, et prévoit de maintenir sa marge de Core EBITDA 2026 à un niveau similaire à celui de 2025.

Actualisation du plan FOCUS-27

La transformation reste sur la bonne voie dans un environnement difficile, avec des fondamentaux renforcés grâce à l’exécution de la première phase du plan :

• Portefeuille d’APIs rationalisé conformément au calendrier

• Cession réussie du site de Haverhill

• Base de coûts réduite durablement grâce à une amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Le chiffre d’affaires 2026 et 2027 étant désormais attendu en dessous des hypothèses initiales, l’objectif de Core EBITDA additionnel ne sera pas atteint en 2027. En conséquence, nous accélérons le plan et lançons des initiatives supplémentaires pour continuer à renforcer le modèle opérationnel.

“Nos résultats financiers 2025 reflètent une amélioration de la discipline en matière de coûts, et nous abordons 2026 avec la même rigueur et détermination”, a indiqué David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI. “L’évolution rapide de l’environnement à laquelle nous sommes confrontés nécessite d’accélérer et d’intensifier nos efforts. Nous prendrons les mesures nécessaires pour soutenir une croissance rentable au travers d’une stratégie de long terme ancrée dans la discipline et la création de valeur, dans l’intérêt de l’ensemble de nos parties prenantes.

Chiffres clés 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires 848,2 911,9 Variation annuelle (en %) -7,0% -10,0% Marge brute 144,8 142,4 Marge brute (en %) 17,1% 15,6% EBITDA 9,9 (43,6) Core EBITDA 66,2 50,4 Marge de Core EBITDA 7,8% 5,5% Résultat net (211,2) (130,6) BNPA (en euros) (2,23) (1,38) Flux de Trésorerie avant financement 51,5 15,0 Position nette de trésorerie 68,2 24,6

Chiffres clés non financiers 2025

2025 20244 Emissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 25

(tonnes de CO 2 ) 83,962 96,466 Part de la consommation d’énergies renouvelables 33% 26% Emissions de gaz à effet de serre du scope 3

(tonnes de CO 2 ) 482,015 535,398 Prélèvements d’eau (en milliers de m3) 17,571 17,181 Déchets produits (en tonnes)

% recyclés ou récupérés 52,297

55% 60,384

60% Solvants utilisés (en tonnes)

% de recyclage des solvants 82,845

75% 70,564

74% Taux de fréquence total des accidents du travail

(par million d’heures travaillées) 4,4 4,6 Femmes dans l’équipe dirigeante élargie

(en % des effectifs totaux) 27,8%

28,5% 34,2%

28,8%

Chiffre d’affaires 2025

Le chiffre d’affaires d’EUROAPI a atteint 848,2 millions d’euros en 2025 en baisse de (7,0)% sur 2024. Sur une base comparable (à taux de change constants et en excluant l’impact de périmètre de Haverhill)6, le chiffre d’affaires aurait diminué de 5,9%.

Chiffre d'affaires par type d'activité7

(en millions d'euros) 2025 2024 Variation API Solutions – Autres clients 420,1 354,1 18,6% API Solutions – Sanofi 203,8 309,5 -34,2% API Solutions 623,8 663,6 -6,0% CDMO – Autres clients 117,2 135,6 -13,6% CDMO – Sanofi 107,2 112,7 -4,9% CDMO 224,4 248,3 -9,6% Chiffre d’affaires 848,2 911,9 -7,0% Chiffre d’affaires – Sanofi 310,9 422,2 -26,4% Chiffre d’affaires – Autres clients 537,3 489,7 9,7%

API Solutions

Le chiffre d’affaires API Solutions a reculé de 6,0%

La baisse des ventes à Sanofi s’explique par trois éléments principaux : une base de comparaison défavorable (le chiffre d’affaires 2024 incluait l’écoulement des stocks de Busereline pour 21 millions d’euros), le recul des volumes de Sevelamer au premier semestre et l’impact de la vente du site de Haverhill fin juin 2025. En excluant les ventes à Opella, les ventes API Solutions à Sanofi auraient reculé de 25,7% en 2025.

Le chiffre d’affaires API Solutions aux Autres Clients a progressé, porté par la stratégie de ventes croisées (environ 5,1% des ventes d’API Solutions aux Autres clients en 2025) et le gain de 31 nouveaux clients. En excluant les ventes à Opella, les ventes API Solutions aux Autres Clients auraient progressé de 4,5% en 2025.

Les APIs arrêtés représentaient environ 70 millions d’euros de ventes en 2025, y compris environ 20 millions d’euros liés à la constitution de stocks stratégiques par nos clients.

CDMO

Le chiffre d’affaires de l’activité CDMO a reculé de 9,6%

L’activité CDMO comptait 39 projets actifs en 2025, contre 58 en 2024. Les entreprises de taille moyenne et les grands groupes représentent désormais 66 % du portefeuille CDMO, contre 62 % l’année précédente. Dans le cadre de la poursuite de la réduction des risques du portefeuille, les projets en Phase III et en phase commerciale représentaient 70 % du portefeuille, contre 60 % en 2024.

Les projets CMO en phase commerciale représentaient 89% du total de l’activité CDMO, soit 200,3 millions d’euros, en recul de 9,7% par rapport à l’année précédente. L’augmentation de la demande d’acide poly-L-lactique (PLLA) produit à Vertolaye et utilisé en dermatologie a été plus que compensée par le redimensionnement et l’arrêt de contrats pre- carve out .

. Les projets CDMO en Phase I, II et III représentaient 11% des ventes totales de l’activité CDMO, soit 24,1 millions d’euros, en baisse de 9,1% comparé à 2024.

Chiffre d’affaires par type de molécule

(en millions d'euros) 2025 2024 Variation Grosses molécules 62,0 90,5 -31,5% Molécules hautement actives 81,3 91,0 -10,7% Molécules biochimiques issues de

la fermentation 117,1 110,1 6,3% Molécules de synthèse chimique

complexe 587,9 620,3 -5,2% Chiffre d’affaires 848,2 911,9 -7,0%

Le recul des Grosses Molécules est lié à un effet de base défavorable (le chiffre d’affaires 2024 incluait l’écoulement des stocks de Busereline pour 21 millions d’euros). Malgré une croissance des ventes de prostaglandines liées au traitement du glaucome et à la santé animale, le chiffre d’affaires des molécules hautement actives est en recul en raison de l’achèvement de deux projets CDMO en phase précoce et de l’intensification de la concurrence asiatique. La croissance des molécules biochimiques issues de la fermentation a été tirée par la constitution, par nos clients, de stocks stratégiques de produits arrêtés, ainsi que par un effet de base favorable lié à la fermeture temporaire du site de Brindisi en 2024. Les ventes de Vitamine B12 ont été stables dans un contexte concurrentiel qui demeure défavorable. La baisse des ventes de molécules de synthèse chimique est essentiellement liée à la cession du site d’Haverhill en juin 2025.

Performance financière

(en millions d’euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires 848,2 911,9 Autres revenus 4,4 7,3 Marge brute 144,8 142,4 Marge brute (en %) 17,1% 15,6% EBITDA 9,9 (43,6) Coûts de restructuration et assimilés 56,3 94,0 Core EBITDA 66,2 50,4 Marge de Core EBITDA 7,8% 5,5% Résultat opérationnel (130,6) (120,4) Produits/charges financiers (7,5) (19,1) Résultat avant impôt (138,2) (139,6) Charge d'impôt sur le revenu (72,9) 9,0 Résultat (perte) net(te) (211,2) (130,6) BNPA (en euros) (2,23) (1,38) Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 94,7 94,5 BNPA entièrement dilué (en euros) (2,23) (1,38) Nombre moyen d'actions après dilution (en millions) 94,9 94,6

La marge brute s’est établie à 144,8 millions d’euros, contre 142,4 millions d’euros en 2024. La marge brute a atteint 17,1%, en hausse de 150 points de base.

Le Core EBITDA s’est établi à 66,2 millions d’euros, en hausse de 31,2% comparé à 50,4 millions d’euros en 2024. La marge de Core EBITDA était de 7,8% à comparer à 5,5% en 2024.

La hausse de la marge de Core EBITDA a été tirée par la baisse des dépenses opérationnelles (OPEX) résultant de la diminution des coûts de personnel ainsi que d’importantes économies sur les dépenses externes, soutenues par un renforcement de la discipline financière et des mesures efficaces de maîtrise des coûts.



Principaux composants de la variation de la marge de Core EBITDA 2025/2024

en points de pourcentage (chiffres arrondis) Marge de Core EBITDA 2024 5,5% Impact du déstockage de Busereline au S1 2024 -0,9 pt Volume -1,0 pt Prix et Mix +1,3 pt APIs arrêtés +0,3 pt Performance industrielle +1,2 pt Energie et matières premières +0,9 pt Autres impacts - Marge brute +0,3 pt Charges d’exploitation (OPEX) +1,0pt Site de Brindisi -1,4 pt Site de Haverhill +0,6 pt Marge de Core EBITDA 2025 7,8%

L’EBITDA s’est établi à 9,9 millions d’euros comparé à (43,6) millions d’euros en 2024, dont 58,8 millions d’euros de charges non-récurrentes liées au plan FOCUS-278, répartis comme suit :

36,1 millions d’euros de coûts de sous activité 9 liés à l’exécution de FOCUS-27

liés à l’exécution de FOCUS-27 6,6 millions d’euros de coûts internes et externes liés à la transformation de l’entreprise

13,7 millions d’euros de charges liées au personnel, dans le cadre du plan FOCUS-27.





Le résultat opérationnel s’est établi à (130,6) millions d’euros comparé à (120,4) millions d’euros en 2024. Les 77,8 millions d’euros de dépréciations d’actifs sont pour l’essentiel liés à l’arrêt du projet de Vitamine B12 à Elbeuf dû à un potentiel économique inférieur aux attentes dans un environnement de plus en plus concurrentiel sur les prix, ainsi qu’à un alignement des hypothèses de croissance à long terme avec les dernières tendances de marché.

Le résultat financier s’est établi à (7,5) millions d’euros, comparé à (19,1) millions d’euros en 2024, qui incluaient le coût du refinancement du RCF (Revolving Credit Facility). Le résultat avant impôt était de (138,2) millions d’euros. Les (72,9) millions d’euros de charge d’impôt proviennent principalement de la dépréciation des actifs d’impôts différés à la suite de la mise à jour des hypothèses de croissance. Le résultat net était de (211,2) millions d’euros en 2025.

Dette financière et Cash Flow

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2024 24,610 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 128,5 Dont variation du fonds de roulement opérationnel 120,1 (Augmentation)/diminution des stocks 38,9 (Augmentation)/diminution des créances clients 45,4 Augmentation/(diminution) des dettes clients 1,6 Autres actifs et passifs courants 34,3 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (CAPEX) (77,0) Flux de trésorerie liés aux activités de financement



-8,4 Dont coût de la dette (3,0) Effets de change 0,5 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2025 68,2

La position nette de trésorerie à fin 2025 était de 68,2 millions d’euros, à comparer à 24,6 millions d’euros à fin décembre 2024. L’amélioration a été tirée par l’évolution du besoin en fonds de roulement, y compris une nouvelle baisse des stocks. Le nombre de mois en stock à la fin décembre 2025 était de 7,0, contre 6,9 fin 2024. L’amélioration des créances clients est notamment liée à la mise en place en mars 2025 d’un programme d’affacturage (26,5 millions d’euros étaient affacturés fin 2025). Le DSO était de 36 jours, à comparer à 39 jours en décembre 2024, reflétant la poursuite des efforts de recouvrement. Les Autres Actifs et Passifs Courants incluent 36 millions d’euros versés par Sanofi pour réserver une capacité minimale disponible pour cinq produits sélectionnés dans le cadre du financement de FOCUS-27, 21 millions d’euros de subvention initiale du programme IPCEI, et 6,5 millions d’euros liées à la monétisation du Crédit d’Impôt Recherche de 2022, 2023 et 2024 en France.

Les Capex ont atteint (77,0) millions d’euros (9,1% du chiffre d’affaires), dont 55% destinés à financer des projets de croissance. Les Flux de Trésorerie Disponible avant activités de financement s’élèvent à 51,5 millions d’euros, comparé à 15,0 millions d’euros fin 2024.11

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Solde bancaire 113,8 75,2 Découverts bancaires et produits dérivés (0,6) (0,7) Revolving Credit Facilities (45,0) (50,0) Trésorerie/(dette financière) 68,2 24,6

ACTUALISATION DU PLAN FOCUS-27

Au cours des deux dernières années (2024 et 2025), le déploiement du plan FOCUS-27 a permis de renforcer les fondamentaux opérationnels d’EUROAPI. Depuis son lancement en 2024, les actions les plus critiques planifiées pour la phase initiale ont été déployées avec succès.

Ajustement du portefeuille

Le portefeuille d’APIs a été ajusté en faveur de produits à plus forte valeur ajoutée. En 2025, 66 % des ventes de l’offre catalogue d’APIs ont été générées par des produits différenciés. Parallèlement, la feuille de route CDMO a été recentrée sur des projets dé-risqués et en phase avancée. 70 % des projets CDMO à fin 2025 se situaient en phase avancée.





Rationalisation de l’empreinte industrielle et CAPEX à haut rendement

Comme prévu par FOCUS-27, le site de Haverhill au Royaume-Uni a été cédé à Particle Dynamics le 30 juin 2025 12 .

. La mise en pause d’un atelier du site de Francfort a été finalisée, et la consolidation des trois autres ateliers en un seul est en cours.

54% des 185 millions d’euros de CAPEX investis au cours des deux dernières années ont été dédiés à des projets de croissance ou d’amélioration de la performance.





Réduction des coûts et transformation de l’organisation

Les différentes initiatives mises en place depuis le début du plan ont permis de réduire la base de coûts et d’économiser près de 20 millions d’euros de dépenses opérationnelles (OPEX)13. Ces économies ont été principalement tirées par les nouveaux modèles opérationnels mis en place pour les achats, l’informatique et le commercial, par une R&D plus agile, et par un contrôle strict des dépenses de fonctionnement.

Les programmes d’efficacité industrielle ont structurellement amélioré la productivité des sites de production.

Les effectifs ont été réduits dans toutes les fonctions. Environ 380 postes14 ont été supprimés sur les 550 initialement prévus, en avance sur le calendrier initial.





Parallèlement au déploiement du plan FOCUS-27, EUROAPI et le Gouvernement français ont signé en juillet 2025 un accord portant sur le versement d’une aide publique pouvant aller jusqu’à 140 millions d’euros et destinée à soutenir une partie des dépenses de R&D et d’investissements liées au projet PIIEC Med4Cure.

Cependant, l’environnement en évolution rapide, associé à un certain nombre de défis internes, exerce une pression sur le rythme d’exécution du plan et nécessite l’accélération de sa mise en œuvre ainsi que des initiatives supplémentaires.

La concurrence asiatique continue de s’intensifier, accentuant la pression sur les prix dans les APIs matures et renforçant la nécessité pour les acteurs européens de se repositionner sur des segments avec des barrières à l’entrée plus élevées.

Alors que les clients d’APIs recherchent des chaînes d’approvisionnement résilientes et fiables, les acteurs de l’industrie pharmaceutique ont commencé à davantage externaliser certains de leurs projets complexes en phase avancée, privilégiant des partenaires CMO et CDMO intégrés.

Positionné historiquement comme un des éléments déterminants de la croissance future du Groupe, le CDMO progresse à un rythme plus lent que prévu. De même, les projets CMO en phase commerciale doivent être accélérés afin d’améliorer le taux d’utilisation des capacités de production et d’augmenter les volumes.

En dépit des améliorations apportées aux procédés industriels, le projet destiné à augmenter les capacités et à réduire les coûts de production de la Vitamine B12 a été arrêté en raison de la détérioration de l’environnement concurrentiel, notamment du fait de la pression croissante d’importations asiatiques produites à bas coûts.

Afin de répondre à ces évolutions, EUROAPI accélère la mise en œuvre des piliers clés du plan et lance de nouvelles initiatives afin de renforcer son modèle opérationnel.

Exécution accélérée

Accélération dans les molécules complexes à forte marge à travers une gestion plus active du portefeuille d’APIs, avec un focus sur les prostaglandines, les corticostéroïdes, les opiacés et des petites molécules complexes sélectionnées. Les produits peu différenciés seront dépriorisés si necessaire.

Renforcement de l’offre commerciale CMO, fondée sur une solide stratégie commerciale et soutenue par l'enjeu croissant de la souveraineté et de la relocalisation des approvisionnements. Ceci permettra de sécuriser les volumes et d’accroître le taux d’utilisation des capacités.

Excellence du modèle opérationnel, portée par la standardisation et la digitalisation des procédés de fabrication.

Rationalisation organisationnelle plus poussée et adaptation des compétences à un environnement en évolution rapide.

Lancement de nouvelles initiatives

Expansion géographique : la base clients sera élargie à des zones jusque-là peu couvertes, par exemple l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

Recentrage du CDMO : le CDMO sera recentré sur des clients stratégiques et des projets portant sur des molécules complexes, notamment les peptides et oligonucléotides à forte valeur ajoutée.

Optimisation de la chaîne logistique : afin de renforcer davantage la compétitivité de son modèle industriel, l'entreprise va optimiser sa chaîne logistique pour réduire les coûts, tout en la sécurisant de bout en bout.





Le chiffre d’affaires 2026 et 2027 étant désormais attendu en dessous des prévisions initiales, l’objectif de 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA additionnel ne sera pas atteint en 2027.

Les coûts de restructuration devraient rester dans la fourchette de 110 à 120 millions d’euros. L’enveloppe de 350 à 400 millions d’euros de CAPEX initialement prévue entre 2024 et 2027 est maintenue.

Porté par une offre de produits claire pour ses clients et un modèle opérationnel plus efficace en termes de coûts, EUROAPI vise à se positionner comme un fournisseur souverain européen fiable d’APIs complexes, et comme un partenaire de confiance pour le développement de nouveaux médicaments.

Environnement - Social - Gouvernance

Engagements Initiatives Score 2025 Durabilité environnementale















100 % des sites certifiés ISO14001/50001 d'ici à la fin 2025 100% ≈ 100 % de l’électricité des sites provenant de sources renouvelables en 2025 100% Baisse de 42 % des émissions de CO2 (par rapport à 2022) d’ici à 2030 (scopes 1 & 2) - Objectif révisé en 2024 -24% sur 2022 Baisse de 25 % des émissions de CO2 (par rapport à 2022) d’ici à 2030 (scope 3) -33% sur 2022 -20% de prélèvements d’eau (vs. 2020) d’ici à 2030 -16% sur 2020 Environnement de travail sûr et multiculturel



TFAA – Ramener le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail à 1,5 en 2025 3,1 TFAD – Ramener le taux de fréquence des accidents déclarés à 2,5 en 2025 4,4 Gouvernance d’entreprise irréprochable 100% de gestion des alertes relatives au code d’éthique d’ici à 2025 94%

En 2025, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’EUROAPI ont été approuvés par la « Science Based Targets initiative » (SBTi), confirmant l’alignement de l’entreprise sur la trajectoire de l’Accord de Paris. Les données d’émissions pour 2025 attestent de bons progrès par rapport à ces objectifs, avec déjà la moitié de la réduction visée pour 2030 atteinte sur les scopes 1 et 2, et une réduction du scope 3 déjà dépassée.

Malgré nos efforts continus pour limiter les accidents, le taux de blessures est resté stable en 2025 et au-dessus de nos objectifs 2025 : un taux de TFAA de 1,5 et un taux de TFAD de 2,5. La majorité de ces accidents peuvent être qualifiés de mineurs (un nombre important étant des glissades, trébuchements ou chutes), mais ils ont néanmoins entraîné des situations dans lesquelles le collaborateur n’a pas pu reprendre immédiatement une activité physique.

Le plan de prévention des accidents lancé en 2025 sera déployé plus largement en 2026 et renforcé par une analyse approfondie des causes.

Le turn over et les réorganisations n’ont pas permis d’atteindre l’objectif de 30 % de femmes au sein de l’équipe dirigeante élargie d’ici à la fin 2025, même si les ratios de 2023 et 2024 étaient en hausse et dépassaient cet objectif.

Principaux éléments opérationnels et financiers des perspectives 2026

Les perspectives 2026 ont été établies sur les hypothèses suivantes :

Le chiffre d’affaires devrait reculer d’environ 10% à base comparable en raison de l’impact négatif de la rationalisation du portefeuille (entre (55) et (60) millions d’euros d’impact négatif prévu en 2026 15 ), de la baisse de la demande de Sanofi et de l’arrêt de contrats CDMO en phase commerciale.

), de la baisse de la demande de Sanofi et de l’arrêt de contrats CDMO en phase commerciale. La marge de Core EBITDA est prévue globalement en ligne avec les niveaux de 2025. L’amélioration de l’efficacité industrielle et la poursuite de la baisse des OPEX seront plus que compensées par une absorption défavorable des coûts fixes consécutive à la baisse des volumes. L’EBITDA devrait être impacté par les coûts de restructuration.

Le ratio de CAPEX sur chiffre d’affaires est attendu autour de 8%.







Glossaire et définition des indicateurs non-GAAP

Chiffre d’affaires à taux de change constants (TCC)

Chiffre d’affaires 2025 à taux de change 2024

Sur une base comparable

A périmètre constant et à taux de change constants

EBITDA et Core EBITDA

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel retraité des amortissements et des dépréciations nettes des immobilisations incorporelles et corporelles.

Le Core EBITDA correspond ainsi à l'EBITDA retraité des coûts de restructuration et éléments assimilés (hors amortissements), des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du Groupe ou liés aux effets des acquisitions ou cessions.

Cash Flow avant activités de financement

Le Cash Flow avant activités de financement correspond à la somme du Cash Flow des activités opérationnelles et du Cash Flow des activités d’investissements tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Ratio de rotation des stocks (« Months on Hand », MOH)

Niveau des inventaires nets fin de période en valeur divisé par le chiffre d’affaires.

Nouveaux clients

Clients représentant au moins 50 000 euros de chiffre d’affaires sur l’année.

Ventes croisées

Ventes d’un autre produit à un client existant qui achète déjà un ou plusieurs produits à EUROAPI.

Projets en phases initiales et avancées

Phases initiales : phases pré-cliniques, phase 1 et phase 2

Phases avancées : phase 3, phase de validation et phase commerciale

Présentation des résultats 2025

Le management d’EUROAPI tiendra une conférence téléphonique audio le 4 mars 2026 à 8:30 a.m. CET (live et replay). Les présentations sont disponibles sur le site web de l’entreprise à l’adresse https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/publications-et-evenements/resultats-financiers

Les états financiers consolidés d’EUROAPI au 31 décembre 2025 ont été approuvés par le Conseil d’administration le 3 mars 2026. Une présentation de cette publication est également disponible sur le site web d’EUROAPI (www.euroapi.com). Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation. Le rapport de certification sera émis après approbation du rapport de gestion par le Conseil, et vérification par les Commissaires aux Comptes.

Agenda financier (dates à confirmer)

27 mai 2026 : Assemblée Générale 2025

28 juillet 2026 : résultats du 1er semestre 2026

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes via notre activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Nos 3000 collaborateurs sont pleinement engagés pour façonner, ensemble, l’avenir de la santé publique en innovant et en garantissant un accès sûr et durable aux principes actifs essentiels qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de la santé. EUROAPI est coté sur Euronext Paris : EAPI. Rendez-vous sur www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez-nous sur LinkedIn.

Contact Relations presse :

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Contacts Relations Investisseurs :

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Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1 avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Compte de résultats consolidé

(in € millions) 31-Dec-25 31-Dec-24 Chiffre d'affaires 848,2 911,9 Autres revenus 4,4 7,3 Coût des ventes (707,7) (776,8) Marge brute 144,8 142,4 Frais commerciaux et de distribution (35,5) (37,6) Frais de recherche et développement (27,3) (25,8) Frais administratifs et généraux (80,3) (89,4) Autres produits et charges opérationnels 1,8 2,0 Dépréciation des actifs (77,8) (18,8) Coûts de restructuration et assimilés (60,9) (93,1) Other gains and losses, and litigation 4,4 0,0 Résultat opérationnel (130,6) (120,4) Charges financières (11,7) (28,1) Produits financiers 4,2 9,0 Résultat avant impôts (138,2) (139,6) Charges d'impôt sur le résultat (72,9) 9,0 Résultat net de l'ensemble consolidé (211,2) (130,6)



Bilan consolidé

(en millions d'euros) 31-Dec-25 31-Dec-24 Goodwill 0,0 0,0 Immobilisations corporelles 450,9 491,3 Droits d'utilisation 35,7 38,0 Immobilisations incorporelles 26,7 38,1 Autres actifs non courants 4,4 4,6 Actifs d'impôts différés 18,5 87,2 Actifs non courants 536,3 659,2 Stocks 495,2 524,2 Clients et comptes rattachés 114,9 161,3 Autres actifs courants 44,5 44,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 113,8 73,0 Actifs disponibles à la vente 0,0 27,2 Actifs courants 768,4 830,3 Total des actifs 1 304,7 1 489,5





(en millions d'euros) 31-Dec-25 31-Dec-24 Capitaux propres – part du Groupe 788,0 983,5 Total des capitaux propres 788,0 983,5 Passifs locatifs non courants 16,3 13,2 Provisions 150,6 164,4 Autres passifs non courants 54,7 17,1 Passifs d'impôts différés 0,0 0,0 Passifs non courants 221,6 194,7 Fournisseurs et comptes rattachés 110,5 104,9 Autres passifs courants 135,5 135,4 Passifs locatifs courants 3,6 5,3 Dettes à court terme et autres passifs financiers 45,5 50,6 Passifs directement associés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 15,2 Passifs courants 295,1 311,2 Total des capitaux propres et passifs 1 304,7 1 489,5

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 31-Dec-25 31-Dec-24 Résultat net (211,2) (130,6) Amortissements et dépréciations 140,5 76,8 Gains and losses on disposals of non-current assets, net of tax (4,4) 0,0 Charges d'impôt sur le résultat 72,9 (9,0) Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie et reclassement des intérêts 10,5 25,8 Marge brute d'autofinancement 8,4 (36,9) (Augmentation)/diminution des stocks 38,9 94,0 (Augmentation)/diminution des créances clients et comptes rattachés 45,4 52,2 Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,6 (46,8) Variation nette des autres actifs courants et autres passifs courants 34,3 60,4 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 128,5 122,9 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (78,5) (108,0) Produits/(paiements) liés à la cession d'activités 1,5 0,0 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (77,0) (108,0) Augmentations de capital - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - 197,3 Remboursement des passifs locatifs (5,4) (5,5) Variation nette des emprunts à moins d'un an (5,0) (155,0) Charges financières payées (3,0) (10,9) Acquisitions et cessions d'actions autodétenues 0,0 (0,1) Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 0,2 0,7 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (13,3) 26,5 - - Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 0,3 (0,6) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 38,6 40,8



Réconciliation du résultat opérationnel consolidé (EBIT) et du Core EBITDA retraité

(en millions d'euros) 31-Dec-25 31-Dec-24 Résultat opérationnel (130,6) (120,4) Amortissements et dépréciations 140,5 76,8 EBITDA 9,9 (43,6) Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements et dépréciations) 58,8 87,1 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux 0,8 4,9 Autres (3,3) 2,0 Core EBITDA 66,2 50,4 Marge de Core EBITDA 7,8% 5,5%





(en millions d'euros) 31-Dec-25 Résultat opérationnel (130,6) Amortissements et dépréciations 140,5 EBITDA 9,9 Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements et dépréciations) 58,8 Dont coûts de sous activité 36,1 Dont dépenses liées au personnel 13,7 Dont coûts internes et externes liés à

FOCUS-27 et à la transformation 6,6 Dont Autres 2,8 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux 0,8 Autres (3,3) Core EBITDA 66,2





1 Frais commerciaux et de distribution, R&D, frais administratifs et généraux

2 Voir hypothèses page 8

3 Sur une base comparable, par rapport à 2025

4 Changement de méthodologie scope 1 et 2 de la part des énergies renouvelables

5 Basé sur le marché

6 Voir glossaire page 9

7 Ceci inclut un ajustement dans l’allocation des ventes entre Sanofi et les Autres clients à la suite du changement d’actionnariat majoritaire d’Opella. Depuis le 1er mai 2025, les ventes à Opella sont comptabilisées dans le segment “Autres clients” (50 millions d’euros entre mai et décembre 2025).

8 Voir annexe page 15

9 Sous-activité due à la mise en œuvre de FOCUS-27

10 Y compris intêts capitalisés

11 Voir page 14

12 Haverhill a contribué à hauteur de 14 millions d’euros au chiffre d’affaires et de 3 millions d’euros au Core EBITDA des résultats consolidés 2025, 35 millions d’euros de chiffre d’affaires et (1) million d’euros de Core EBITDA sur l’ensemble de l’année 2024. La plus-value sur les comptes 2025 est de 4,4 millions d’euros.

13 Frais commerciaux et de distribution, R&D, frais administratifs et généraux

14 A l’exception de Haverhill (cédé) et Brindisi (dont la cession est prévue)

15 10 à 15 millions de chiffre d’affaires généré par les API arrêtés en 2026, à comparer environ 70 millions d’euros en 2025

Pièce jointe