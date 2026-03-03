Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (23 au 24 février 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 3 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 23 au 24 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Feb-26FR00000732984 04031,1108XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Feb-26FR00000732984 04230,2339XPAR

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 03 03_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
GlobeNewswire

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