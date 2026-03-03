La FCF dévoile les photos gagnantes de son concours national de photographie

OTTAWA, Ontario, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est fière de dévoiler les photos gagnantes de son concours de photographie « Reflets de la nature » 2025. Avec 10 600 participations reçues en trois mois, ce programme populaire témoigne du profond engagement des Canadiens et Canadiennes envers la conservation de la faune et de ses habitats.

« La photographie de la nature est un moyen puissant pour éduquer les Canadiens et Canadiennes au sujet des espèces sauvages, les inspirer et les en rapprocher », affirme Sean Southey, directeur général de la FCF. « Je suis vraiment impressionné par la qualité et la diversité des candidatures, ainsi que par l’enthousiasme des participants et participantes. Ces images incroyables mettent en lumière la diversité des espèces et des habitats que nous nous efforçons de conserver ensemble pour l’usage et le plaisir de tous et toutes. Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont participé. »

Les photos primées dans cinq catégories seront présentées dans les magazines Biosphère et Canadian Wildlife de la FCF, ainsi que sur le site Web, le blogue et les médias sociaux de l’organisme de bienfaisance.

GAGNANT DU GRAND PRIX : Un dernier regard de Steven Heipel, Toronto (Ontario)

Au cœur des étendues gelées de la baie de Baffin, Steven Heipel a voyagé en motoneige et en qamutiik, dans l’espoir d’apercevoir des ours polaires. Au cours de cette expédition de camping de dix jours dans l’Arctique, les guides inuits se sont arrêtés au pied de cet iceberg pour y prélever de la glace destinée à servir de source d’eau douce. L’un des guides a repéré un renard arctique sur la glace et a supposé que sa tanière se trouvait à l’intérieur de l’iceberg. Alors que le groupe se rassemblait à l’extrémité de l’iceberg, Steven Heipel attendait seul. Le renard a surgi d’une ouverture dans la banquise, a repris son souffle un instant, puis s’est mis à zigzaguer dans le dédale de glace brisée. En chuchotant pour l’inciter à se retourner, Steven Heipel a obtenu ce qu’il espérait, l’espace d’un instant, capturant son regard dans une bouffée d’air froid.

FINALISTE DU GRAND PRIX : La marche des ombres de Jean-Christophe Lemay, Rimouski (Québec)

À une centaine de kilomètres de Radisson, dans le nord du Québec, Jean-Christophe Lemay a passé ses journées à traquer un troupeau de caribous, sans grand succès. Le troupeau se déplaçait presque quotidiennement et, cet après-midi-là, il s’est aventuré loin sur un lac gelé, trop pour permettre une prise de vue manuelle. Avec un peu d’appréhension, Jean-Christophe Lemay a décidé de faire voler son drone au-dessus des caribous pour observer leur réaction. À sa grande surprise, ils ne lui ont pas prêté attention. Depuis les hauteurs, il a saisi la marche silencieuse des caribous à travers ce paysage sculpté par le vent et le froid extrême, où les températures plongent souvent jusqu’à -40 °C.



FAUNE

PREMIER PRIX : Une traversée tranquille d’Abby Keeler, Foothills (Alberta)

Lors de sa première visite au parc Stanley, Abby Keeler s’est mise en route au lever du soleil, dans l’espoir de photographier des loutres et des castors. Après deux heures de marche le long du cours d’eau, elle a repéré un raton laveur en quête de nourriture et a passé l’heure suivante à l’observer calmement tout en le photographiant. Pour cette photo, elle s’est allongée sur le sentier, espérant que personne ne viendrait les déranger. L’observation de la faune a toujours occupé une place essentielle dans la vie d’Abby Keeler : les heures passées dehors durant son enfance se sont muées en un rituel quotidien qu’elle accueille désormais avec enthousiasme.

DEUXIÈME PRIX : Dans les profondeurs de Mike Jemmely, La Tuque (Québec)

MENTIONS HONORABLES

L’ours endormi de Jodie Gallant, Tahsis (C.-B.)

Le rêve d’Elliston de Nancy Ross, Thorold (Ontario)

Une rencontre tumultueuse de Kyla Black, Lethbridge (Alberta)





PAYSAGES CANADIENS

PREMIER PRIX : Matin morose à Tombstone de John Meragias, Saint-Laurent (Québec)

Après une semaine de randonnée éprouvante dans le parc territorial du mont Tombstone avec un sac de 30 kg sur le dos, John Meragias a campé deux nuits sous une pluie battante, espérant capturer la beauté et la nostalgie de cette nature sauvage. Sa persévérance a porté ses fruits au lever du soleil lorsqu’il a aperçu des grappes d’ériophoron sur les rives du lac, mises en valeur par la silhouette dentelée des sommets environnants. Même s’il paraît modeste par rapport à des fleurs plus colorées, l’ériophoron possède un charme particulier, surtout lorsqu’il se détache sur un ciel spectaculaire et les reliefs sauvages du nord du Yukon.

DEUXIÈME PRIX : Porte vers la lumière de Mike Douthwright, Kamloops (Colombie-Britannique)

MENTION HONORABLE : Après la tempête de neige d’Edward Savage, Nanaimo (Colombie-Britannique)

LE CONTACT AVEC LA NATURE

PREMIER PRIX : Réveil à Algonquin de Kayley Amo, Huntsville (Ontario)

Lors d’une excursion au lever du jour au lac Caché, dans le parc Algonquin, Kayley Amo a pris le temps de savourer les petites merveilles de la vie : un lever de soleil, des arbres voilés de brume et une eau calme reflétant la douce lumière du matin.

DEUXIÈME PRIX : Au milieu des géants de Ray Cislo, Edmonton (Alberta)

INTERACTION URBAINE

PREMIER PRIX : La chasse côtière de Glen Strickey, Charlottetown (Î.-P.-É)

Glen Strickey s’est rendu pour la première fois sur ce quai de pêche après avoir appris qu’un hibou des marais avait été aperçu dans le secteur. Il a passé les dix jours suivants à conduire une heure après le travail, parcourant plus de 1 000 km dans l’espoir d’apercevoir enfin le rapace insaisissable. Il a repéré le hibou à plusieurs reprises et a fini, un jour, par saisir une belle photo. L’oiseau chassait dans un champ près du quai, ses longues ailes fendant l’air tandis qu’un bateau de pêche complétait le décor.

DEUXIÈME PRIX : Réconfort au milieu de l’acier de @jillianabrownPhotography, Squamish (Colombie-Britannique)

MENTION HONORABLE : Sur le chemin de l’école de Ronia Nash, Squamish (C.-B.)

FLORE FASCINANTE

PREMIER PRIX : Merveille de la survie par Milena Esser, Hamilton (Ontario)

Dans la région isolée des Lacs expérimentaux, les conditions sont idéales pour l’épanouissement des sarracénies pourpres. Alors qu’elle parcourait la région dans le cadre de ses recherches en environnement, Milena Esser a braqué son objectif sur une sarracénie pourpre. La forme bulbeuse et la couleur éclatante attirent immédiatement le regard, mais en l’observant de plus près, on distingue de minuscules poils orientés vers l’intérieur qui guident les proies sans méfiance vers l’ingénieux piège de la plante.

DEUXIÈME PRIX : Trésors sur la piste de Sarah Neufeld, Dawson Creek (Colombie-Britannique)

MENTION HONORABLE : L’heure dorée à Waterton de Kyla Black, Lethbridge (Alberta)

Pour plus d’informations, visitez Fédérationcanadiennedelafaune.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’impact des activités humaines sur l’environnement, l’organisation de travaux de recherche, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, visitez FédérationCanadienneDeLaFaune.ca.

Coordonnées : media@cwf-fcf.org

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