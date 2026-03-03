AlayaCare permet aux agences de soins à domicile de récupérer jusqu’à 80 % de leur temps et de leurs coûts grâce à l’automatisation par l’IA

TORONTO , 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, important fournisseur de solutions infonuagiques pour les soins à domicile et communautaires, annonce une mise à jour majeure de sa plateforme. Celle-ci intègre désormais des agents autonomes propulsés par l’IA, des améliorations significatives de l’expérience mobile et des flux de travail optimisés.

Ces nouveautés marquent une avancée importante en matière d’efficacité opérationnelle pour les organisations de soins à domicile. Elles permettent d’améliorer la qualité des soins offerts aux clients, de réduire jusqu’à 80 % la charge de travail manuelle et de rehausser considérablement l’expérience des équipes de soins.

La plus récente innovation d’AlayaCare repose sur la disponibilité complète de trois flux de travail autonomes conçus pour éliminer les processus manuels chronophages :

Agent de planification des visites vacantes identifie et résout automatiquement les visites échouées sans escalade vers l’équipe administrative, en utilisant l’IA agentique pour détecter les échecs de vérification, demander les détails manquants au moyen de réponses en langage naturel et gérer les visites de A à Z avec un minimum de supervision humaine.

Agent de plan de soins recommandé transforme les données d’évaluation en plans de soins préliminaires en quelques secondes, permettant aux cliniciens d’économiser jusqu’à 50 % du temps consacré à la documentation. L’agent s’assure que toutes les recommandations respectent les protocoles de l’agence et les bibliothèques de soins existantes, de sorte que les cliniciens puissent se concentrer sur les soins directs aux clients.

Agent de vérification des visite fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour automatiser entièrement le processus de comblement des visites vacantes, permettant d’économiser jusqu’à 80 % des coûts manuels. L’agent reçoit les annulations de visites des intervenants par l’entremise d’opérateurs téléphoniques IA, identifie et associe de façon autonome les meilleurs intervenants aux visites vacantes, puis envoie automatiquement les offres de visites via différents canaux.

« Ces agents sont bâtis sur la plateforme AlayaFlow AI et représentent un changement fondamental dans la façon dont les opérations de soins à domicile peuvent fonctionner, a déclaré Andrew McDonald, chef, Produits et technologie, chez AlayaCare. Nous déployons des agents intelligents capables de gérer de façon indépendante des flux de travail complexes de bout en bout. Les équipes administratives peuvent se concentrer sur la gestion des exceptions plutôt que sur les tâches routinières, tandis que notre IA prend en charge le gros du travail en continu. Avec AlayaFlow, nous sommes maintenant en position de livrer encore plus d’agents à travers les flux de travail opérationnels et de répondre aux besoins des agences de soins à domicile. »

Le taux de roulement du personnel soignant demeure un défi persistant dans l’industrie. Sachant que des intervenants satisfaits offrent de meilleurs soins et sont plus susceptibles de rester en poste, AlayaCare a développé une série de fonctionnalités spécialement conçues pour répondre à leurs besoins :

L’assistant AI Form permet de remplir les formulaires par la voix, accélérant la documentation par rapport aux méthodes de saisie traditionnelles. La solution de DME (EHR) entièrement intégrée transforme les informations dictées en formulaires cliniques structurés avec précision.

Des notes d’évolution améliorées offrent maintenant l’enregistrement automatique des brouillons, un mode plein écran avec édition de texte enrichi et une organisation plus intelligente qui fait remonter les notes les plus récentes en haut, réduisant le fardeau des intervenants et améliorant la qualité de la documentation.

Parmi les autres améliorations mobiles, on retrouve une interface de tâches repensée avec sous-tâches, commentaires et étiquettes de statut détaillées; une vue de calendrier améliorée avec basculement jour, semaine et mois; ainsi qu’un mode hors ligne mobile qui assure la continuité des opérations dans les zones à faible connectivité.

La mise à jour de la plateforme apporte également des améliorations significatives pour les équipes administratives :

Le résumé AI Smart fournit des résumés intelligents instantanés de documents riches en texte, réduisant le temps de collecte d’information jusqu’à 50 %. La fonctionnalité prend actuellement en charge les notes d’évolution et les informations sur les clients, et offrira bientôt des résumés pour les formulaires et les dossiers des employés.

Les améliorations au module de recouvrement intègrent désormais directement les factures aux tâches, créant un processus unifié de bout en bout qui relie le travail quotidien aux rapports de recouvrement et aux comptes clients, tout en maintenant une piste de vérification complète.

L’assistant d’admission accélère les transferts de clients grâce à une expérience d’admission consolidée qui cartographie de façon sécuritaire les sources de références numériques, permet de passer directement à l’horaire et enregistre la progression pour éviter toute perte de données.

« Chez AlayaCare, nous sommes déterminés à repousser les limites de ce qui est possible en matière de technologies pour les soins à domicile, a affirmé Adrian Schauer, chef de la direction d’AlayaCare. Nous ne faisons pas que développer des logiciels; nous créons des solutions qui transforment la façon dont les agences fonctionnent, la façon dont les intervenants travaillent et, ultimement, la façon dont les clients reçoivent leurs soins. Des agents autonomes propulsés par l’IA aux expériences mobiles axées sur le terrain, chaque innovation que nous introduisons vise à rendre les soins à domicile plus efficaces, évolutifs et centrés sur l’humain. »

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme de bout en bout conçue pour les organisations publiques, privées et sans but lucratif qui offrent des services de soins à domicile et de soins communautaires. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie du client, y compris l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification des horaires, l’optimisation des visites et des routes ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employé·e·s, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de soins à domicile et de télésanté qui permettent aux fournisseurs de soins de réduire les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’information, visitez https://alayacare.com/fr-ca/ .

