Monument publie ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2026

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », publie ce jour ses résultats financiers pour les trois mois clos le 31 décembre 2025 (« deuxième trimestre de l’exercice 2026 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. (Veuillez consulter le site www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso).

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale, a déclaré : « Au deuxième trimestre de l’exercice 2026, la production et les ventes d’or sur le site de la mine d’or de Selinsing en Malaisie, associées à des cours de l’or favorables, ont contribué à un flux de trésorerie solide et ont renforcé la situation financière de la Société. Au cours du trimestre, les réserves de trésorerie ont augmenté de 19,81 millions de dollars pour atteindre 82,65 millions de dollars, assurant une solide liquidité pour soutenir les initiatives de croissance futures. Les forages d’exploration sur le site de Selinsing ont continué de se concentrer sur les possibilités d’expansion potentielle de la mine, tandis qu’en Australie-Occidentale, la conformité réglementaire et la planification des infrastructures minières ont été placées au premier rang des priorités. »

FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026 :

Bénéfice net de 20,16 millions de dollars, soit 0,06 dollar par action pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026, par rapport à un bénéfice net de 8,84 millions de dollars, soit 0,03 dollar par action pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025 ;

Marge brute de 31,55 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 173 % par rapport aux 11,54 millions de dollars du deuxième trimestre de l’exercice 2025 ;

Trésorerie s’élevant à 82,65 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 19,81 millions de dollars par rapport aux 62,84 millions de dollars enregistrés au cours de la période de trois mois ;

Fonds de roulement établi à 86,58 millions de dollars, représentant une augmentation de 28,04 millions de dollars par rapport aux 58,54 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2025 ;

Performances de la production : Production de 10 249 onces d’or au cours de la période de trois mois (8 613 onces produites au deuxième trimestre de l’exercice 2025) ; Ventes arrêtées à 13 725 onces d’or à un prix moyen réalisé record de 4 197 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 49,23 millions de dollars (données du deuxième trimestre de l’exercice 2025 : ventes arrêtées à 8 987 onces à un prix moyen réalisé de 2 678 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 19,80 millions de dollars) ; Coût décaissé de 1 288 dollars par once vendue (par rapport à 918 dollars par once vendue pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025), principalement attribuable à la hausse des redevances résultant d’une augmentation du prix de vente moyen réalisé de l’or ; Total des frais de maintien calculé à 1 421 dollars par once vendue pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026, soit une baisse de 18 % par rapport au coût de 1 201 dollars par once au deuxième trimestre de l’exercice 2025.

Les programmes de forage d’exploration se sont poursuivis sur le site de Selinsing, dans le but de soutenir la croissance continue des ressources et une prolongation potentielle de durée de vie la mine ;

Un dividende spécial a été annoncé en date du 11 décembre 2025, avec une date d’enregistrement fixée au 5 janvier 2026, et versé le 19 janvier 2026.



Résumé de la production et des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2026

Three months ended Dec.31, Six months ended Dec.31, 2025 2024 2025 2024 Production Ore mined (tonnes) 251,700 177,296 421,480 315,228 Waste removed (tonnes) 2,098,027 2,061,571 3,847,404 4,374,570 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 224,704 169,636 464,151 359,312 Average mill feed grade (g/t) 1.54 1.83 1.74 1.78 Processing recovery rate (%) 92.49 86.09 89.67 81.01 Gold produced (oz)(1) 10,249 8,613 23,340 16,672 Gold sold (oz) 13,725 8,987 24,952 18,257 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 49,230 19,796 81,630 39,167 Gross margin from mining operations 31,547 11,541 53,979 23,152 Net Income before other items 26,301 8,424 41,470 17,025 Net income 20,157 8,839 30,657 11,836 Cash flows provided by operations 21,902 8,722 41,088 18,398 Working capital 86,851 31,926 86,851 31,926 Earnings per share – basic and diluted (US$/share) 0.06 0.03 0.09 0.04 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz - Realized price - sulphide production 4,197 2,678 3,882 2,613 Cash cost per ounce sold Mining 355 242 315 243 Processing 300 313 278 299 Royalties 564 290 443 260 Operations 69 73 71 75 Total cash cost per ounce sold (2) 1,288 918 1,107 877 Operation expenses 1 4 1 5 Corporate expenses 2 10 1 6 Accretion of asset retirement obligation 4 6 4 6 Exploration and evaluation expenditures 27 8 35 4 Sustaining capital expenditures 99 255 100 260 Total all-in sustaining costs per ounce sold (3) 1,421 1,201 1,248 1,158



(1) Sur un total de 10 249 onces d’or produites au deuxième trimestre de l’exercice 2026, dont 35 onces négatives correspondaient à des ajustements de production.

(2) Le coût décaissé total pour la production de sulfure en usine s’entend net des crédits liés aux sous-produits et intègre à la fois les frais de production rassemblant l’exploitation minière, le traitement, l’entretien des espaces de stockage des résidus miniers et l’administration des sites, les redevances, et les frais d’exploitation rassemblant le stockage, l’arrêt provisoire de la production minière, les frais de développement communautaire et les charges foncières. Le coût décaissé exclut les charges d’amortissement, d’épuisement, d’actualisation, les coûts en capital, les frais d’exploration ainsi que les frais d’administration générale.

(3) Le coût de maintien tout compris par once comprend les coûts décaissés totaux, les dépenses d’exploitation, sans oublier les réinvestissements nécessaires au maintien de l’activité, les dépenses administratives affectables à la mine d’or de Selinsing, y compris la rémunération en actions, les frais d’exploration et d’évaluation et la désactualisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Certains autres décaissements sont exclus, notamment les versements d’impôts ou les charges d’acquisition.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

L’usine de flottation de sulfure a produit 10 249 onces d’or au cours du trimestre. Un total de 224 704 tonnes de minerai sulfuré traités à un taux de récupération moyen de 92,49 %, reflétant les avantages constants des améliorations apportées à l’usine et des initiatives d’optimisation. Malgré une teneur moyenne inférieure de 1,54 g/t par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2025, les performances opérationnelles sont restées solides.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, les activités minières ont continué de se concentrer sur les sites de Buffalo Reef et Felda Block 7. La quantité de minerai extraite au cours du trimestre a enregistré une augmentation de 42 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2025. La progression de l’exploitation minière dans la zone minéralisée s’est déroulée conformément aux prévisions, ce qui a permis d’atteindre des tonnages de minerai plus élevés et de réduire le taux de décapage à 8,34 tonnes par rapport à 11,63 au deuxième trimestre de l’exercice 2025.

La quantité de minerai traitée au cours du trimestre a augmenté de 32 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2025. Cela s’explique par une meilleure disponibilité de l’usine, et par l’optimisation et l’amélioration des performances du nouveau filtre-presse, qui a permis de résoudre les goulets d’étranglement précédemment présents dans le processus de traitement.



RÉSULTATS FINANCIERS

Les ventes d’or au deuxième trimestre de l’exercice 2026 ont généré un chiffre d’affaires solide de 49,23 millions de dollars, avec 13 725 onces vendues à un prix moyen réalisé record de 4 197 dollars par once. Ces chiffres représentent une amélioration significative par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2025, au cours duquel 8 987 onces d’or avaient été vendues à un prix moyen réalisé de 2 678 dollars par once. L’usine de flottation de sulfure a produit la totalité des ventes réalisées au cours du trimestre.

Les opérations de l’exploitation minière, avant amortissement et dépréciation hors trésorerie, ont généré une marge brute exceptionnelle de 31,55 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, soit une augmentation de 173 % par rapport aux 11,54 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre de l’exercice 2025, reflétant ainsi les solides performances opérationnelles et financières réalisées au cours du trimestre.

Le coût décaissé par once d’or vendue issue des opérations de sulfure s’établit à 1 288 dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, par rapport à 918 dollars au cours de la même période de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une combinaison de divers facteurs, notamment la hausse des coûts d’exploitation minière, principalement due à l’augmentation du volume total de minerai extrait sur une zone plus basse et avec des distances de transport plus longues, ainsi qu’à l’augmentation des frais de redevance dus à un taux de redevance plus élevé, à l’augmentation de la production d’or et des volumes de ventes, à la hausse du prix réalisé de l’or et la baisse de la teneur d’alimentation, partiellement compensée par l’amélioration des taux de récupération.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’élèvent à 21,90 millions de dollars, soit une augmentation de 13,18 millions de dollars par rapport aux 8,72 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre de l’exercice 2025. Cette forte croissance a principalement été stimulée par des marges brutes plus élevées attribuables à l’augmentation des ventes de concentrés d’or et à la hausse des prix réalisés.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 82,65 millions de dollars, soit une hausse de 36,71 millions de dollars par rapport aux 45,94 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2025. Les actifs courants ont dépassé les passifs courants de 86,58 millions de dollars (58,54 millions de dollars au 30 juin 2025), soulignant la solidité du fonds de roulement net.



DÉVELOPPEMENT DE LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Recherche et développement

Des essais ont été menés à l’aide d’un réactif alternatif pour l’activation de la stibnite et de nouveaux collecteurs pour améliorer et uniformiser la récupération de l’or, sous réserve des conditions tarifaires et de la disponibilité. Des essais hebdomadaires en laboratoire ont été réalisés afin de comparer les résultats aux chiffres de production du site dans le but d’optimiser le dosage des réactifs, d’optimiser le taux de récupération de l’or et de l’antimoine et de maintenir la qualité du concentré.

Extension de l’entrepôt des concentrés

Les travaux d’ingénierie détaillés du projet d’agrandissement du hangar pour l’entreposage des concentrés ont été achevés. La construction a progressé de manière satisfaisante au cours du trimestre, avec l’achèvement des fondations, de la dalle de béton et des rampes d’accès. La fabrication des éléments de la structure a également été achevée. L’avancement global des travaux atteignait 65 % à la fin du trimestre.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM) de la phase 7

Une nouvelle étude géotechnique du site a été réalisée au niveau des remblais principaux, intermédiaires et sud de l’ISRM. Des tubes supplémentaires du piézomètre ont été installés autour de l’ISRM afin de surveiller le niveau de la nappe phréatique. La conception détaillée de la phase 7 des remblais sud a été réalisée par des consultants en conception d’ISRM et la construction devait débuter au troisième trimestre de l’exercice 2026. La conception des remblais principaux et intermédiaires était toujours en cours à la fin du trimestre.

Usine de flottation et installations connexes

Certaines canalisations en polyéthylène haute densité (PEHD) ont été modernisées afin d’améliorer l’efficacité des pompes à boues. Des pompes à huile de lubrification haute pression, des collecteurs et des conduites ont été remplacés au niveau du broyeur à boulets primaire. Le nouveau filtre-presse a fonctionné de manière fiable tout au long du trimestre. Le filtre-presse d’origine a été utilisé périodiquement dans le cadre des activités d’entretien et de maintenance courantes.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, la Société a finalisé la portée de l’évaluation économique préliminaire du projet aurifère de Murchison et sollicite activement le concours de consultants en ingénierie et exploitation pour faire progresser son programme visant une reprise rapide des opérations. Une analyse exhaustive de la base des données géologiques et des archives a été effectuée. Un programme de forage de confirmation a été préparé pour les concessions de Gabanintha afin de valider les résultats des forages historiques et d’étayer l’intégration de certaines ressources historiques sélectionnées dans la planification future de la mine.

Les échanges avec les propriétaires coutumiers se sont poursuivis de manière constructive au cours du trimestre afin de renforcer les relations et de faire progresser les discussions relatives à la planification de la production. Des études patrimoniales ont été réalisées conformément à l’Accord provisoire sur le patrimoine, et le rapport final de l’étude patrimoniale couvrant les zones de Gabanintha et Burnakura a été publié à l’issue des activités sur le terrain.

L’usine de traitement, les installations d’hébergement du site, la restauration, les bureaux et les infrastructures connexes ont été maintenus en excellent état dans l’optique d’un redémarrage rapide de la production. Les installations d’hébergement et de restauration sont restées opérationnelles tout au long du trimestre, favorisant ainsi la poursuite des activités d’administration, d’exploration et d’exploitation.

Exploration

Malaisie

Le programme de forage d’exploration sur le site de Buffalo Reef a progressé au cours de ce trimestre, avec 12 trous forés et 2 141,40 mètres percés. Le programme de forage visait l’extension de la minéralisation d’oxyde et de sulfure dans des zones minières connues, ainsi que l’expansion potentielle des ressources en minerai situées en dehors de la fosse actuelle, ce qui pourrait favoriser la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires. À la clôture du deuxième trimestre de l’exercice 2026, un total de 4 378,1 mètres ont été forés dans le cadre du programme d’expansion des ressources, et un total de 3 681 échantillons ont été préparés et envoyés à un laboratoire d’analyse tiers indépendant reconnu.

Australie occidentale

Au cours du trimestre, la Société a étudié les ressources et les données historiques des gisements du projet aurifère Murchison à Gabanintha et à Burnakura et a achevé la planification initiale visant à définir les cibles de forage intercalaire et d’extension dans le but d’augmenter les ressources potentielles.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 288 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Web de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations contenant des informations prospectives à propos de Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes quant à l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

