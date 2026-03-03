Information relative au nombre total des droits de vote et

d’actions composant le capital social au 28 février 2026

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010417345





Date



Nombre total



d’actions



composant le capital social Nombre total



de droits de vote 28/02/2026







278.352.082







Total brut des droits de vote :



278.352.082







Total net* des droits de vote :



278.236.200





*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

