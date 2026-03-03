Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 28 février 2026

Information relative au nombre total des droits de vote et 
d’actions composant le capital social au 28 février 2026

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345

 

Date

 		Nombre total

d’actions

composant le capital social		Nombre total

de droits de vote
28/02/2026

 		 

278.352.082

 		 

Total brut des droits de vote :

278.352.082

 
 

Total net* des droits de vote :

278.236.200

 

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote 

