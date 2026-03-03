Cerro de Pasco Resources celebra Acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo del Proyecto con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos para Quiulacocha

MONTRÉAL, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (BVL: CDPR) anuncia que ha celebrado un Acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo del Proyecto (el “Acuerdo”) con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (“DFC”), la institución de financiamiento para el desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos.

En virtud del Acuerdo, DFC proporcionará hasta US$5 millones en financiamiento para el desarrollo del proyecto basado en hitos para respaldar actividades definidas de desarrollo del proyecto para el Proyecto de Reprocesamiento de Relaves Quiulacocha en Perú. Además, el Acuerdo establece que DFC está considerando la posibilidad de proporcionar hasta US$300 millones en financiamiento mediante préstamo directo a largo plazo para respaldar la construcción del Proyecto. Cualquier financiamiento de este tipo estaría sujeto, entre otras cosas, a la finalización de la Actividad PD, una debida diligencia satisfactoria, aprobaciones internas de crédito y la ejecución de documentación definitiva de financiamiento. No puede haber garantía de que dicho financiamiento sea aprobado o proporcionado.

Quiulacocha es considerado uno de los mayores recursos históricos de relaves a nivel mundial. El Proyecto tiene como objetivo la recuperación de plata y metales base junto con galio e indio, metales tecnológicos estratégicos esenciales para semiconductores avanzados, sistemas de energía y aplicaciones de defensa.

De conformidad con el Acuerdo, CDPR llevará a cabo las actividades definidas de desarrollo del proyecto (la “Actividad PD”), que incluyen perforación sónica, perforación geotécnica e hidrogeológica, la finalización de un estudio de factibilidad y programa de ingeniería, y la preparación de una evaluación integral de impacto ambiental y social (“ESIA”), como se describe con mayor detalle en el Plan de Implementación de la PD. El financiamiento de DFC respaldará componentes definidos de la Actividad PD, con CDPR aportando fondos equivalentes sobre una base 1:1 para las líneas de trabajo aplicables.

Este apoyo de DFC marca un hito significativo en el avance del potencial a largo plazo de un proyecto de clase mundial de múltiples metales y remediación ambiental y establece un marco estructurado para la Actividad PD. El Acuerdo también crea un marco definido bajo el cual DFC puede considerar un posible apoyo futuro más allá de la etapa de desarrollo.

Steven Zadka, presidente ejecutivo de CDPR, afirmó:

“Esto marca un momento decisivo para nuestra Compañía y para el Proyecto Quiulacocha. Pocos proyectos mineros en etapa de desarrollo reciben apoyo directo del Gobierno de los Estados Unidos a través de una línea estructurada de financiamiento para el desarrollo de proyectos de esta escala. Quiulacocha combina cantidades significativas de plata y metales base con metales tecnológicos estratégicos en uno de los distritos mineros más históricos del Perú”.

Los Estados Unidos y Perú han fortalecido recientemente la cooperación en torno a cadenas de suministro de minerales seguras y responsables, y creemos que Quiulacocha se alinea de manera natural con ese marco en evolución. Con DFC proporcionando financiamiento para el desarrollo y evaluando un posible financiamiento para la construcción de hasta US$300 millones, el Proyecto ahora avanza con una vía claramente definida y respaldada institucionalmente”.

La línea de financiamiento PD contempla desembolsos reembolsables vinculados a entregables técnicos definidos. Si el Proyecto avanza hacia un evento de financiamiento elegible dentro del plazo acordado, DFC tendría derecho al reembolso de los fondos de desarrollo desembolsados de conformidad con el Acuerdo y conservaría ciertos derechos de financiamiento durante ese período.

Acerca de Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. está enfocada en el desarrollo de su concesión minera El Metalurgista, de propiedad al cien por ciento, en el centro de Perú, que alberga relaves ricos en plata y acopios acumulados durante más de un siglo de actividad minera. La estrategia de la Compañía es reprocesar y remediar residuos mineros históricos, liberando valor mientras avanza la remediación ambiental y el desarrollo sostenible.

Para más información visite www.pascoresources.com.

