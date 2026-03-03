Cerro de Pasco Resources Entra em Acordo de Financiamento de Desenvolvimento de Projetos com a International Development Finance Corporation dos EUA para Desenvolvimento da Quiulacocha

MONTREAL, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (BVL: CDPR) anunciou que firmou um Contrato de Financiamento de Desenvolvimento de Projeto (o "Contrato") com a International Development Finance Corporation ("DFC"), a instituição financeira de desenvolvimento do Governo dos Estados Unidos.

Nos termos do Acordo, a DFC fornecerá até US$ 5 milhões em financiamento de desenvolvimento de projetos baseados em marcos para apoiar atividades de desenvolvimento de projetos definidas para o Projeto de Reprocessamento de Rejeitos de Quiulacocha no Peru. Além disso, o Acordo afirma que a DFC está considerando a possibilidade de fornecer até US$ 300 milhões em financiamento direto de longo prazo para apoiar a construção do Projeto. Qualquer financiamento desse tipo estará sujeito, entre outras coisas, à conclusão da Atividade de PD, uma due diligence satisfatória, às aprovações de crédito internas e à assinatura da documentação definitiva de financiamento. Não há nenhuma garantia de que qualquer financiamento seja aprovado ou concedido.

Quiulacocha é considerada uma das maiores reservas históricas de rejeitos do mundo. O projeto visa a recuperação de prata e metais básicos, juntamente com gálio e índio, metais estratégicos essenciais para semicondutores avançados, sistemas de energia e aplicações de defesa.

De acordo com o Contrato, a CDPR executará as atividades de desenvolvimento do projeto definidas (a “Atividade de PD”), que incluem perfuração sônica, perfuração geotécnica e hidrogeológica, realização de um estudo de viabilidade e programa de engenharia, e preparação de uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (“AIAS”) abrangente, de acordo com a definição no Plano de Implementação de PD. O financiamento da DFC apoiará componentes definidos da Atividade de PD, com a CDPR contribuindo com fundos equivalentes na proporção de 1:1 para as respectivas linhas de trabalho.

Este apoio da DFC representa um marco significativo no avanço do potencial a longo prazo de um projeto de remediação ambiental e de múltiplos metais de classe mundial, e estabelece uma estrutura organizada para a Atividade de PD. O Acordo também cria uma estrutura definida sob a qual a DFC pode considerar um potencial apoio futuro além do estágio de desenvolvimento.

Steven Zadka, Presidente Executivo da CDPR, disse:

“Este é um momento crucial para a nossa empresa e para o Projeto Quiulacocha. Poucos projetos de mineração em fase de desenvolvimento recebem apoio direto do governo dos EUA por meio de um mecanismo estruturado de desenvolvimento de projetos dessa escala. Quiulacocha combina quantidades significativas de prata e metais básicos com metais tecnológicos estratégicos em um dos distritos mineiros mais históricos do Peru.

Recentemente, os Estados Unidos e o Peru aprofundaram a cooperação em torno de cadeias de suprimento de minerais seguras e responsáveis, e acreditamos que Quiulacocha se alinha naturalmente a essa estrutura em evolução. Com o financiamento para o desenvolvimento fornecido pela DFC e a avaliação do potencial financiamento da construção de até US$ 300 milhões, o projeto agora avança com um caminho claramente definido e institucionalmente apoiado.”

O programa PD Facility prevê desembolsos reembolsáveis vinculados a entregas técnicas definidas Caso o Projeto atinja um evento de financiamento qualificado dentro do prazo acordado, a DFC terá direito ao reembolso dos fundos de desenvolvimento desembolsados, de acordo com o Contrato, e manterá certos direitos de financiamento durante esse período.

Sobre a Cerro de Pasco Resources

A Cerro de Pasco Resources Inc. está focada no desenvolvimento de sua concessão de mineração El Metalurgista, de propriedade integral, localizada na região central do Peru, que abriga rejeitos e estoques ricos em prata acumulados ao longo de mais de um século de mineração. A estratégia da empresa é reprocessar e remediar resíduos históricos da mineração, desbloqueando valor e, ao mesmo tempo, promovendo a remediação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Para mais informações, visite www.pascoresources.com.

Mais Informações

Guy Goulet, CEO

Telefone: +1 579 476 7000

Celular: +1 514 294 7000

Email: info@pascoresoures.com

Donna Yoshimatsu, Assessora Estratégica Sênior/Relações com Investidores

Celular: +1 416-722-2456

dyoshi@pascoresources.com

Declarações de Previsão

Certas informações aqui contidas podem constituir "informações de previsão" de acordo com a legislação de títulos canadense. Geralmente, as informações de previsão podem ser identificadas pela terminologia de previsão, como "planos", "busca", "espera", "estimativas", "pretende", "antecipa", "acredita", "poderia", "pode", "provável", "programado" ou variações de tais palavras ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "vai", "poderia", "poderia", "será tomado", "ocorrer", "ser alcançado" ou outras expressões semelhantes.

Declarações de previsão, incluindo (i) o uso antecipado de recursos, tempo, escopo e conclusão das atividades de desenvolvimento do projeto contempladas pelo Contrato de Financiamento de Desenvolvimento do Projeto com a International Development Finance Corporation ("DFC") dos EUA, incluindo perfuração sônica, perfuração geotécnica e hidrogeológica, conclusão de um estudo de viabilidade e programa de engenharia, e preparação de uma avaliação de impacto ambiental e social ("ESIA"); (ii) a capacidade da CDPR de alcançar as metas, as entregas técnicas e outras condições aplicáveis nos termos do contrato, e o prazo e o valor de quaisquer desembolsos baseados em metas, incluindo a capacidade da CDPR de fornecer o financiamento correspondente necessário; (iii) a avaliação da DFC e a possibilidade de fornecer até US$ 300 milhões em financiamento de empréstimo direto de longo prazo para a construção do Projeto de Reprocessamento de Rejeitos de Quiulacocha (o "Projeto"), e qualquer prazo, termos, condições, due diligence, aprovações ou outros requisitos relacionados; (iv) o avanço do Projeto por meio das etapas de desenvolvimento, licenciamento, financiamento e construção; (v) o potencial do Projeto recuperar prata, metais básicos, gálio e índio, e o potencial econômico, técnico, ambiental e benefícios de remediação do reprocessamento de rejeitos; e (vi) a ocorrência de qualquer evento de financiamento futuro que possa resultar no reembolso dos fundos de desenvolvimento desembolsados e no exercício de quaisquer direitos relacionados ao financiamento pela DFC, são baseados nas estimativas da CDPR e estão sujeitos a riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações da CDPR sejam substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações ou informações de previsão.

As declarações de previsão estão sujeitas a fatores comerciais, econômicos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dessas declarações de previsão, incluindo as premissas e fatores de risco relevantes estabelecidos nos documentos públicos da CDPR, disponíveis na SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Não há nenhuma garantia de que tais declarações sejam precisas e reais e eventos futuros podem ser substancialmente diferentes dos previstos em tais declarações. Embora a CDPR acredite que as premissas e fatores utilizados na preparação das declarações de previsão sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nessas declarações e informações de previsão. Exceto quando exigido pela legislação aplicável, a CDPR se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

Nem a TSXV nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme definido nas políticas da TSXV) aceitam qualquer responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado de imprensa.