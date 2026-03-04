ZenaDrone de ZenaTech impulsa la participación en defensa de EE. UU. y en el Congreso con el desarrollo de drones alineados con Blue UAS

VANCOUVER, Columbia Británica, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A la luz de los acontecimientos internacionales actuales, ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, ofrece hoy una actualización sobre sus planes para avanzar en su participación dentro del ecosistema de defensa de Estados Unidos y con representantes del Congreso en Washington, D.C.

Representantes de la filial estadounidense de drones de ZenaTech, ZenaDrone, estarán en Washington, D.C. a finales de este mes para reunirse por segunda vez con miembros clave del Congreso y otras partes interesadas con el fin de analizar la innovación en drones de la compañía y sus planes de fabricación en Estados Unidos. Destacando la creciente importancia de los sistemas aéreos no tripulados seguros y alineados con la producción nacional, se prevé que las conversaciones se centren en fortalecer la fabricación de drones con base en EE. UU., cadenas de suministro resilientes y capacidades autónomas avanzadas como parte del desarrollo de drones alineados con Blue UAS y de prioridades más amplias de seguridad nacional.

“Los sistemas autónomos se están convirtiendo en un pilar fundamental de la estrategia de defensa moderna”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Nuestra participación con representantes del Congreso en Washington refleja el creciente enfoque nacional en capacidades de drones seguras y de origen nacional. Estamos avanzando tecnologías alineadas con Blue UAS diseñadas para cumplir con los requisitos de defensa en evolución y para respaldar iniciativas más amplias del Congreso que fortalecen el liderazgo estadounidense en sistemas no tripulados”.

El Congreso ha enfatizado cada vez más la inversión en tecnologías de drones nacionales para reducir la dependencia de sistemas extranjeros y fortalecer la resiliencia nacional. La participación de ZenaDrone con actores clave en Washington refleja su alineación con esta orientación política e incluirá la exploración de iniciativas de financiamiento del Congreso y oportunidades para participar en programas de modernización de defensa y demostración tecnológica. Estas conversaciones forman parte de la estrategia de ZenaTech para alinear sus plataformas de drones con las prioridades de modernización de la defensa nacional.

ZenaDrone está desarrollando tanto su dron autónomo de carga pesada ZenaDrone 1000 como sus plataformas de la serie IQ para alinearse con los requisitos de Blue UAS, mediante vías Green UAS y estándares de cumplimiento de la NDAA National Defense Authorization Act. Estos requisitos incluyen arquitectura de comunicaciones seguras, salvaguardas de ciberseguridad, componentes de cadena de suministro transparentes y resilientes, así como estándares de integridad de datos y operación. Con los procesos de solicitud Green UAS iniciados y en curso para ambas plataformas, la compañía busca posicionar su tecnología dentro de los marcos previstos para Blue UAS y su futura inclusión en listas de adquisiciones de defensa de Estados Unidos. La planta de fabricación de ZenaTech en Taiwán garantizará que componentes aprobados por la NDAA como cámaras, sensores y motores provengan de una nación aliada de Estados Unidos con experiencia histórica en manufactura de componentes. La instalación de fabricación y ensamblaje con sede en Arizona producirá soluciones de drones fabricadas en Estados Unidos para clientes de defensa estadounidenses.

ZenaDrone continúa avanzando su sistema de guía basado en navegación cuántica, diseñado para permitir la operación de drones en entornos sin GPS o en escenarios disputados, una capacidad cada vez más crítica para la estrategia de defensa moderna. Integradas con autonomía impulsada por Inteligencia Artificial y cargas útiles modulares de misión, las plataformas de ZenaDrone se desarrollan para respaldar aplicaciones como inspección de infraestructura crítica, seguridad fronteriza y marítima, ISR Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, entrega especializada de carga como sangre y logística, incluida la gestión de inventario en interiores.

La evolución de la defensa nacional depende cada vez más de sistemas autónomos inteligentes. En la próxima década, los drones no solo funcionarán como herramientas de reconocimiento, sino como sistemas integrados de protección, ampliando el alcance operativo, fortaleciendo la disuasión y protegiendo a las naciones frente a fuerzas hostiles. Las plataformas no tripuladas seguras y alineadas con la producción nacional mejorarán la conciencia situacional, protegerán al personal y aumentarán la resiliencia operativa en entornos complejos y cambiantes. La visión de ZenaTech continúa enfocada en ayudar a construir ese futuro mediante el avance de tecnologías autónomas diseñadas para respaldar la seguridad nacional, mejorar la preparación y proteger a las naciones aliadas.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de levantamientos, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

