ZenaDrone de ZenaTech impulsa la participación en defensa de EE. UU. y en el Congreso con el desarrollo de drones alineados con Blue UAS

VANCOUVER, Columbia Británica, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A la luz de los acontecimientos internacionales actuales, ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, ofrece hoy una actualización sobre sus planes para avanzar en su participación dentro del ecosistema de defensa de Estados Unidos y con representantes del Congreso en Washington, D.C.
Representantes de la filial estadounidense de drones de ZenaTech, ZenaDrone, estarán en Washington, D.C. a finales de este mes para reunirse por segunda vez con miembros clave del Congreso y otras partes interesadas con el fin de analizar la innovación en drones de la compañía y sus planes de fabricación en Estados Unidos. Destacando la creciente importancia de los sistemas aéreos no tripulados seguros y alineados con la producción nacional, se prevé que las conversaciones se centren en fortalecer la fabricación de drones con base en EE. UU., cadenas de suministro resilientes y capacidades autónomas avanzadas como parte del desarrollo de drones alineados con Blue UAS y de prioridades más amplias de seguridad nacional.
“Los sistemas autónomos se están convirtiendo en un pilar fundamental de la estrategia de defensa moderna”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Nuestra participación con representantes del Congreso en Washington refleja el creciente enfoque nacional en capacidades de drones seguras y de origen nacional. Estamos avanzando tecnologías alineadas con Blue UAS diseñadas para cumplir con los requisitos de defensa en evolución y para respaldar iniciativas más amplias del Congreso que fortalecen el liderazgo estadounidense en sistemas no tripulados”.
El Congreso ha enfatizado cada vez más la inversión en tecnologías de drones nacionales para reducir la dependencia de sistemas extranjeros y fortalecer la resiliencia nacional. La participación de ZenaDrone con actores clave en Washington refleja su alineación con esta orientación política e incluirá la exploración de iniciativas de financiamiento del Congreso y oportunidades para participar en programas de modernización de defensa y demostración tecnológica. Estas conversaciones forman parte de la estrategia de ZenaTech para alinear sus plataformas de drones con las prioridades de modernización de la defensa nacional.
ZenaDrone está desarrollando tanto su dron autónomo de carga pesada ZenaDrone 1000 como sus plataformas de la serie IQ para alinearse con los requisitos de Blue UAS, mediante vías Green UAS y estándares de cumplimiento de la NDAA National Defense Authorization Act. Estos requisitos incluyen arquitectura de comunicaciones seguras, salvaguardas de ciberseguridad, componentes de cadena de suministro transparentes y resilientes, así como estándares de integridad de datos y operación. Con los procesos de solicitud Green UAS iniciados y en curso para ambas plataformas, la compañía busca posicionar su tecnología dentro de los marcos previstos para Blue UAS y su futura inclusión en listas de adquisiciones de defensa de Estados Unidos. La planta de fabricación de ZenaTech en Taiwán garantizará que componentes aprobados por la NDAA como cámaras, sensores y motores provengan de una nación aliada de Estados Unidos con experiencia histórica en manufactura de componentes. La instalación de fabricación y ensamblaje con sede en Arizona producirá soluciones de drones fabricadas en Estados Unidos para clientes de defensa estadounidenses.
ZenaDrone continúa avanzando su sistema de guía basado en navegación cuántica, diseñado para permitir la operación de drones en entornos sin GPS o en escenarios disputados, una capacidad cada vez más crítica para la estrategia de defensa moderna. Integradas con autonomía impulsada por Inteligencia Artificial y cargas útiles modulares de misión, las plataformas de ZenaDrone se desarrollan para respaldar aplicaciones como inspección de infraestructura crítica, seguridad fronteriza y marítima, ISR Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, entrega especializada de carga como sangre y logística, incluida la gestión de inventario en interiores.
La evolución de la defensa nacional depende cada vez más de sistemas autónomos inteligentes. En la próxima década, los drones no solo funcionarán como herramientas de reconocimiento, sino como sistemas integrados de protección, ampliando el alcance operativo, fortaleciendo la disuasión y protegiendo a las naciones frente a fuerzas hostiles. Las plataformas no tripuladas seguras y alineadas con la producción nacional mejorarán la conciencia situacional, protegerán al personal y aumentarán la resiliencia operativa en entornos complejos y cambiantes. La visión de ZenaTech continúa enfocada en ayudar a construir ese futuro mediante el avance de tecnologías autónomas diseñadas para respaldar la seguridad nacional, mejorar la preparación y proteger a las naciones aliadas.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de levantamientos, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.
Contactos para más información:
Empresa, inversionistas y medios de comunicación:
Linda Montgomery
ZenaTech
312-241-1415
Inversionistas:
Michael Mason
CORE IR
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.