La iniciativa de construcción sostenible Green Building Initiative lanza Ascent Building Certification™ para mercados globales

PORTLAND, Oregón, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) anuncia el lanzamiento global de Ascent Building Certification™, una certificación integral de edificios basada en la ciencia, diseñada para evaluar prácticas de sostenibilidad, salud y para todo tipo de bienes raíces comerciales en todas las regiones y portafolios. Ascent se utilizará para proyectos nuevos y existentes en la Unión Europea, el Reino Unido y otros mercados fuera de Canadá y Estados Unidos, con el objetivo de mejorar el impacto del entorno construido sobre el clima y la sociedad.

Ascent Building Certification™ es una expansión global de los programas confiables de evaluación y certificación independiente de GBI. GBI ha certificado más de 93 millones de metros cuadrados (1.000 millones de pies cuadrados) de bienes raíces comerciales, y lidera con su certificación insignia, Green Globes®. La sólida adopción de Green Globes, combinada con la demanda del mercado de una certificación robusta, comprobada y transparente que ofrezca una metodología consistente a través de fronteras y portafolios, llevó a GBI a expandir su certificación insignia a nivel mundial bajo la marca Ascent™.

Diseñada para propietarios y equipos de proyecto que gestionan activos en todas las fases del ciclo de vida, Ascent proporciona un marco basado en el consenso, concordante con Green Globes, que se adapta a las normas locales y a los requisitos regulatorios. La certificación responde a la creciente demanda del mercado de sistemas de certificación que combinen transparencia, una evaluación independiente confiable y facilidad práctica de uso, sin cargas administrativas innecesarias.

“Los propietarios e inversionistas inmobiliarios enfrentan cada vez mayor presión para demostrar desempeño medible y retorno de la inversión en portafolios globales”, afirmó Vicki Worden, directora ejecutiva de GBI. “Ascent Building Certification responde a esa demanda con un enfoque práctico, transparente y alineado con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)”.

Ascent está diseñada para servir a organizaciones que buscan una certificación fácil de usar y lista para portafolios. Entre sus principales características se incluyen:

• Consistencia global con relevancia local mediante un marco unificado adaptable a regulaciones regionales y condiciones ambientales

• Calificación y resultados transparentes que respaldan informes creíbles y la confianza de las partes interesadas

• Evaluación independiente de terceros realizada a través de la red establecida de evaluadores de GBI

• Herramientas de software fáciles de usar con paneles centralizados de informes y calificación global de portafolio

• Apoyo experto especializado del equipo de especialistas en construcción sostenible y gestores de proyectos de GBI

Los niveles de certificación se alinean con el sistema de calificación de uno a cuatro globos de Green Globes, y las categorías de desempeño abordan resultados críticos de los edificios y Áreas de evaluación ambiental, que incluyen gestión de proyectos y prácticas empresariales responsables, emplazamiento, energía, agua, materiales y ambiente interior.

Al combinar calificación transparente, certificación independiente, orientación estructurada de expertos y herramientas fáciles de usar, Ascent reduce fricciones en el proceso de certificación manteniendo estándares rigurosos de desempeño.

Las organizaciones pueden obtener más información o iniciar el proceso de certificación en:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Para consultas de prensa, contactar a megan@thegbi.org.

Acerca de Green Building Initiative

GBI es una organización internacional sin fines de lucro y Desarrolladora de estándares acreditada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), dedicada a mejorar el impacto del entorno construido en el clima y la sociedad. Fundada en 2004, la organización es la proveedora global de los programas Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance y Ascent Building Certification™ y los programas de evaluación. GBI también emite credenciales profesionales, que incluyen Green Globes Professional (GGP) y Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para obtener más información sobre oportunidades de participación con GBI, contactar a info@thegbi.org o visitar www.thegbi.org.

CONTACTO DE PRENSA

Megan Baker, vicepresidenta de Participación de GBI, megan@thegbi.org, (971) 256-7174