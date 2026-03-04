Green Building Initiative משיקה את ההסמכה Ascent Building Certification™ לשווקים גלובליים

פורטלנד, אורגון, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Green Building Initiative (GBI) מודיעה על ההשקה הגלובלית של Ascent Building Certification™, הסמכה מבוססת מדע לכל הבניין שנועדה להעריך שיטות קיימות, בריאות וחוסן עבור כל סוגי הנדל"ן המסחרי לאורך אזורים ופורטפוליו. Ascent תשמש פרויקטים חדשים וקיימים באיחוד האירופי, בריטניה ובמקומות אחרים מחוץ לקנדה וארצות הברית כדי לשפר את השפעת הסביבה הבנויה על האקלים והחברה.

התוכנית Ascent Building Certification™ היא הרחבה גלובלית של תוכניות ההערכה וההסמכה המהימנות של GBI, המבוססות על צד שלישי. GBI אישרה למעלה מ-93 מיליון מטרים רבועים (מיליארד רגל רבוע) של נדל"ן מסחרי, כשהיא מובילה עם הסמכת הדגל שלה, Green Globes®. אימוץ חזק של Green Globes בשילוב עם ביקוש בשוק להסמכה חזקה, מוכחת ושקופה המספקת מתודולוגיה עקבית שחוצה גבולות ופורטפוליו, הוביל את GBI להרחיב את הסמכת הדגל שלה ברחבי העולם תחת המותג Ascent™.

Ascent, שתוכננה לבעלי נכסים וצוותי פרויקטים המנהלים נכסים בכל שלבי מחזור החיים, מספקת מסגרת מבוססת קונצנזוס, התואמת את Green Globes, שמתאימה את עצמה לתקנים מקומיים ולדרישות רגולטוריות. ההסמכה עונה על הביקוש הגובר בשוק למערכות הסמכה המשלבות שקיפות, הערכה עצמאית אמינה ושימושיות מעשית - ללא נטל אדמיניסטרטיבי מיותר.

"בעלי בניינים ומשקיעים ניצבים בפני לחץ גובר להפגין ביצועים מדידים ותשואה על ההשקעה בתיקי השקעות גלובליים", אמרה ויקי וורדן (Vicki Worden), מנכ"לית GBI. "הסמכת Ascent Building של GBI עונה על דרישה זו בגישה מעשית, שקופה ומותאמת ל- ESG".

Ascent נועדה לשרת ארגונים המחפשים הסמכה ידידותית למשתמש ומוכנה לשילוב בפורטפוליו. התכונות העיקריות הן:

עקביות גלובלית עם רלוונטיות מקומית באמצעות מסגרת אחודה הניתנת להתאמה לתקנות אזוריות ולתנאים סביבתיים

ניקוד ותוצאות שקופים התומכים בדיווח מהימן ובאמון של בעלי העניין

הערכה עצמאית בידי צד שלישי שמבוצעת באמצעות רשת המעריכים הקבועה של GBI

כלי תוכנה ידידותיים למשתמש עם לוחות מחוונים מרכזיים לצורך דיווח וניקוד פורטפוליו מצטבר

תמיכה מקצועית ייעודית מצוות מומחי הבנייה הירוקה ומנהלי הפרויקטים של GBI





רמות ההסמכה תואמות את מערכת הדירוג של "גלובוס ירוק" אחד עד ארבע, וקטגוריות הביצועים מתייחסות לתוצאות קריטיות של הבנייה ולתחומי הערכה סביבתית, כולל ניהול פרויקטים ושיטות עסקיות אחראיות, אתר, אנרגיה, מים, חומרים וסביבה פנימית.

על ידי שילוב של ניקוד שקוף, הסמכה עצמאית, הדרכה מקצועית מובנית וכלים ידידותיים למשתמש, Ascent מפחיתה חיכוכים בתהליך ההסמכה תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של ביצועים.

אודות GBI

GBI הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח ומפתח תקנים מוסמך על ידי המכון הלאומי לתקנים האמריקאי (ANSI) המוקדש לשיפור השפעת הסביבה הבנויה על האקלים והחברה. הארגון, שנוסד בשנת 2004, הוא הספק העולמי של תוכניות Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance (עקרונות מנחים עמידה בדרישות) ו- Ascent Building Certification™, ותוכניות הערכה. GBI גם מעניקה הסמכות מקצועיות, כולל Green Globes Professional (GGP) ו-Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). למידע נוסף על הזדמנויות להיות מעורבים ב-GBI, צרו קשר info@thegbi.org או בקרו באתר GBI בכתובת www.thegbi.org.

