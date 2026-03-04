グリーン・ビルディング・イニシアチブ (Green Building Initiative)、グローバル市場向けにアセント・ビル認証 (Ascent Building Certification™) を発表

オレゴン州ポートランド発 , March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- グリーン・ビルディング・イニシアチブ (GBI) は、地域やポートフォリオを問わずあらゆるタイプの商業用不動産における持続可能性、健全性、レジリエンスの実践を評価するために設計された、科学に基づくビル全体の認証制度であるAscent Building Certification™のグローバルローンチを発表した。アセントは、EU、英国のほか、カナダと米国以外の地域における新規および既存プロジェクトに活用され、建築環境が気候と社会に与える影響を改善する。

Ascent Building Certification™は、GBIの信頼される第三者評価および認証プログラムのグローバル展開である。GBIは、その主力認証制度であるグリーン・グローブ (Green Globes®) を筆頭に、9,300万平方メートル (10億平方フィート) 以上の商業用不動産を認証している。グリーン・グローブの高い採用率と、国やポートフォリオを問わず一貫した手法を提供する、堅牢で実績と透明性のある認証に対する市場の需要が相まって、GBIはAscent™ブランドのもとで、主力認証をグローバルに拡大することとなった。

全ライフサイクルで資産を管理する所有者およびプロジェクトチーム向けに設計されたアセントは、グリーン・グローブと整合し、かつ地域の基準や規制要件に適応する合意に基づいたフレームワークを提供する。この認証は、透明性、信頼できる独立した評価、実用性を兼ね備え、かつ不必要な管理負担を伴わない認証制度に対する市場の需要の高まりに応えるものである。

「ビル所有者と投資家は、グローバルなポートフォリオ全体で、測定可能なパフォーマンスと投資収益率を実証することを、ますます強く求められています」と、GBIのCEOであるヴィッキ・ウォーデン (Vicki Worden) は述べている。GBIのアセント・ビル認証は、実用的で透明性が高く、ESGに合致したアプローチにより、その需要に応えます」

アセントは、ユーザーフレンドリーで、ポートフォリオ対応の認証を求める組織向けに設計されている。主な機能は以下のとおり。

地域の規制や環境条件に適応可能な統一フレームワークを通じた、グローバルな一貫性と地域的な適合性の両立

確かな報告とステークホルダーの信頼をサポートする、透明性のあるスコアリングと結果

GBIの確立された評価担当者ネットワークを通じて実施される、独立した第三者による評価

一元的なレポートダッシュボードと集約されたポートフォリオスコアリング機能のあるユーザーフレンドリーなソフトウェアツール

グリーンビル専門家とプロジェクトマネージャーによるGBIのチームからの専任の専門家サポート





認証レベルは、4段階あるグリーン・グローブの評価システムに準拠し、パフォーマンスカテゴリーは、プロジェクト管理と責任ある事業慣行、敷地、エネルギー、水、資材、室内環境を含む、重要なビル結果と環境評価エリアを対象としている。

透明性のあるスコアリング、独立した認証、体系化された専門家のガイダンス、ユーザーフレンドリーのツールを組み合わせることで、アセントは、認証プロセスにおける摩擦を軽減しながら、厳格なパフォーマンス基準を維持している。

組織は、次のサイトで詳細を確認したり、認証プロセスを開始したりできる：

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

