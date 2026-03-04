그린 빌딩 이니셔티브, 글로벌 시장 대상 Ascent Building Certification™ 출시

미국 오리건주 포틀랜드., March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 그린 빌딩 이니셔티브(Green Building Initiative, GBI)가 전 세계 상업용 부동산 전반에 걸쳐 지속가능성, 건강, 회복력 관행을 평가하기 위해 과학 기반의 전 건물 인증 제도인 Ascent Building Certification™의 글로벌 출시를 발표했다. Ascent는 유럽연합(EU), 영국(UK), 그리고 캐나다와 미국을 제외한 기타 지역에서 신축 및 기존 프로젝트에 적용되며, 건축 환경이 기후와 사회에 미치는 영향을 개선하는 데 활용될 예정이다.

Ascent Building Certification™은 GBI가 신뢰받아 온 제3자 평가 및 인증 프로그램의 글로벌 확장판이다. GBI는 대표 인증 제도인 Green Globes®를 중심으로 9,300만 제곱미터(약 10억 제곱피트)가 넘는 상업용 부동산을 인증해왔다. Green Globes의 강력한 시장 수용성과 함께, 국경과 포트폴리오 전반에 걸쳐 일관된 방법론을 제공하는 견고하고 검증된 투명한 인증 제도에 대한 시장 수요가 증가함에 따라, GBI는 대표 인증을 Ascent™ 브랜드로 글로벌 확장하게 됐다.

Ascent는 자산의 전 생애주기 단계에 걸쳐 건물을 관리하는 소유주와 프로젝트 팀을 위해 설계됐으며, Green Globes와 일관된 합의 기반 프레임워크를 제공하면서도 각 지역의 기준과 규제 요건에 맞게 유연하게 적용될 수 있다. 이 인증은 투명성, 신뢰할 수 있는 독립적 평가, 실질적 활용성을 결합하되 불필요한 행정적 부담은 최소화하는 인증 시스템에 대한 시장의 증가하는 수요에 부응한다.

GBI의 최고경영자 비키 워든(Vicki Worden)은 “건물 소유주와 투자자들은 글로벌 포트폴리오 전반에서 측정 가능한 성과와 투자수익률을 입증해야 한다는 압박이 커지고 있다”며 “GBI의 Ascent Building Certification은 실용적이고 투명하며 ESG에 부합하는 접근 방식으로 이러한 요구에 응답한다”고 말했다.

Ascent는 사용자 친화적이면서 포트폴리오 단위 적용이 가능한 인증을 원하는 조직을 위해 설계됐다. 주요 특징은 다음과 같다:

지역 규제 및 환경 조건에 맞게 조정 가능한 통합 프레임워크를 통해 글로벌 일관성과 지역 적합성을 동시에 확보

신뢰할 수 있는 보고와 이해관계자 신뢰 제고를 지원하는 투명한 점수 체계와 결과 공개

GBI의 공인 평가사 네트워크를 통한 독립적인 제3자 평가 수행

중앙 집중형 보고 대시보드와 포트폴리오 통합 점수 산출 기능을 갖춘 사용자 친화적 소프트웨어 도구

GBI의 그린빌딩 전문가 및 프로젝트 매니저로 구성된 전담 지원팀 제공



인증 등급은 Green Globes의 1등급부터 4등급까지의 평가 체계와 연계되며, 성과 카테고리는 프로젝트 관리 및 책임 있는 기업 운영 관행, 부지, 에너지, 수자원, 자재, 실내 환경 등 핵심 건물 성과와 환경 평가 영역을 포괄한다.

Ascent는 투명한 점수 체계, 독립적 인증, 체계적인 전문가 가이드, 사용자 친화적 도구를 결합함으로써 엄격한 성과 기준을 유지하면서도 인증 과정의 마찰을 줄인다.

GBI 소개

GBI는 건축 환경이 기후와 사회에 미치는 영향을 개선하는 데 전념하는 국제 비영리 단체이자 미국국가표준협회(ANSI) 공인 표준 개발 기관이다. 2004년에 설립된 GBI는 Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance, Ascent Building Certification™ 인증 및 평가 프로그램의 글로벌 운영 기관이다. 또한 GBI는 Green Globes Professional(GGP), Guiding Principles Compliance Professional(GPCP) 등 전문 자격 인증도 발급하고 있다. GBI 참여 기회에 대한 자세한 내용은 info@thegbi.org로 문의하거나 www.thegbi.org에서 확인할 수 있다.

