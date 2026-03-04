Green Building Initiative Melancarkan Ascent Building Certification™ untuk Pasaran Global

PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) mengumumkan pelancaran global Ascent Building Certification™, iaitu pensijilan bangunan menyeluruh berasaskan sains yang direka untuk menilai amalan kelestarian, kesihatan serta daya tahan bagi semua jenis hartanah komersial merentas wilayah dan portfolio. Ascent akan digunakan untuk projek baharu dan sedia ada di EU, UK serta kawasan lain di luar Kanada dan Amerika Syarikat bagi meningkatkan impak alam bina terhadap iklim dan masyarakat.

Ascent Building Certification™ merupakan peluasan global bagi program penilaian dan pensijilan pihak ketiga GBI yang dipercayai. GBI telah menilai dan memperakui lebih 93 juta meter persegi (1 bilion kaki persegi) hartanah komersial, dengan pensijilan utama Green Globes®. Penerimaan kukuh terhadap Green Globes digabungkan dengan permintaan pasaran bagi pensijilan yang mantap, terbukti dan telus yang menyediakan metodologi konsisten merentas sempadan dan portfolio telah mendorong GBI bagi mengembangkan pensijilan utamanya secara global di bawah jenama Ascent™.

Direka untuk pemilik dan pasukan projek yang menguruskan aset dalam semua fasa kitar hayat, Ascent menyediakan rangka kerja berasaskan konsensus yang selaras dengan Green Globes, serta boleh disesuaikan dengan piawaian tempatan dan keperluan kawal selia. Pensijilan ini memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat untuk sistem yang telus, disokong oleh penilaian bebas yang boleh dipercayai dan mudah digunakan—tanpa beban pentadbiran berlebihan.

“Pemilik bangunan dan pelabur berdepan tekanan yang semakin meningkat untuk menunjukkan prestasi boleh diukur dan pulangan pelaburan merentas portfolio global,” kata Vicki Worden, Ketua Pegawai Eksekutif GBI. “Ascent Building Certification daripada GBI menjawab permintaan itu dengan pendekatan praktikal, telus dan sejajar dengan ESG.”

Ascent direka untuk memberi perkhidmatan kepada organisasi yang mencari pensijilan mesra pengguna dan sedia untuk portfolio. Ciri utama termasuk:

Konsistensi global dengan kerelevanan tempatan melalui rangka kerja bersatu yang boleh disesuaikan dengan peraturan serantau dan keadaan alam sekitar

Pemarkahan dan keputusan telus yang menyokong pelaporan berwibawa serta keyakinan pihak berkepentingan

Penilaian bebas pihak ketiga yang dijalankan melalui rangkaian penilai GBI yang mantap

Alat perisian mesra pengguna dengan papan pemuka pelaporan berpusat dan pemarkahan portfolio agregat

Tahap pensijilan diselaraskan dengan sistem penarafan Green Globes One hingga Four, dan kategori prestasi merangkumi hasil bangunan yang kritikal serta bidang Penilaian Alam Sekitar, termasuk pengurusan projek dan amalan perniagaan yang bertanggungjawab, tapak, tenaga, air, bahan dan persekitaran dalaman.

Dengan menggabungkan pemarkahan telus, pensijilan bebas, panduan pakar berstruktur dan alat mesra pengguna, Ascent mengurangkan geseran dalam proses pensijilan sambil mengekalkan piawaian prestasi yang ketat.

Organisasi boleh mengetahui lebih lanjut atau memulakan proses pensijilan di:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Perihal GBI

GBI ialah organisasi bukan untung antarabangsa dan American National Standards Institute (ANSI) Accredited Standards Developer yang berdedikasi untuk meningkatkan impak alam bina terhadap iklim dan masyarakat. Ditubuhkan pada tahun 2004, organisasi ini ialah penyedia global bagi Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance dan Ascent Building Certification™ serta program penilaian. GBI juga mengeluarkan kelayakan profesional termasuk Green Globes Professional (GGP) dan Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang untuk terlibat dengan GBI, hubungi info@thegbi.org atau layari laman web GBI di www.thegbi.org.

