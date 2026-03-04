Green Building Initiative เปิดตัวมาตรฐานการรับรองอาคาร Ascent Building Certification™ สำหรับตลาดทั่วโลก

พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน , March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Green Building Initiative (GBI) ประกาศเปิดตัว Ascent Building Certification™ สู่ระดับโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองอาคารครบทุกด้านที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบมาเพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน สุขภาพและความยืดหยุ่นในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภทในทั่วทุกภูมิภาคและทั้งพอร์ตโฟลิโอ การรับรอง Ascent จะถูกนำไปใช้กับโครงการใหม่และโครงการที่มีอยู่เดิมในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรและภูมิภาคอื่น ๆ ยกเว้นแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับปรุงผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างมีต่อสภาพภูมิอากาศและสังคม
Ascent Building Certification™ เป็นการขยายตัวสู่ระดับโลกของโปรแกรมการประเมินและการรับรองโดยหน่วยงานภายนอกที่ไว้วางใจได้ของ GBI GBI ได้ให้การรับรองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มาแล้วกว่า 93 ล้านตารางเมตร (1 พันล้านตารางฟุต) โดยมี Green Globes® เป็นระรบการรับรองหลัก มาตรฐาน Green Globes ได้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางผนวกกับความต้องการของตลาดที่มองหาระบบการรับรองที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วและมีความโปร่งใสที่ใช้วิธีการเดียวกันทั่วทุกภูมิภาคและพอร์ตโฟลิโอ ส่งผลให้ GBI ขยายระบบการรับรองหลักของตนสู่ระดับโลกภายใต้แบรนด์ Ascent™
ออกแบบมาเพื่อเจ้าของและทีมโครงการในการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ทุกช่วง Ascent ให้กรอบการดำเนินงานแบบฉันทามติ โดยสอดคล้องกันกับการรับรอง Green Globes ซึ่งปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น การรับรองนี้ตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดในระบบการรับรองที่ผสานรวมความโปร่งใส การประเมินโดยหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้ และใช้งานได้ง่ายในทางปฏิบัติจริง โดยปราศจากภาระด้านการบริหารจัดการที่ไม่จำเป็น
“เจ้าของอาคารและนักลงทุนกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและและผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้ในทุกพอร์ตโฟลิโอทั่วโลก” Vicki Worden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GBI กล่าว “การรับรอง Ascent Building Certification ของ GBI ตอบโจทย์ความต้องการด้วยแนวทางที่นำไปใช้งานได้จริง มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางของ ESG”
Ascent ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ ที่มองหาระบบการรับรองที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมการรับรองแบบพอร์ตโฟลิโอ ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย:
- มาตรฐานที่สม่ำเสมอเหมือนกันระดับโลกและสอดคล้องกับท้องถิ่นผ่านกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกฎระเบียบและสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค
- มีการให้คะแนนและผลลัพธ์ที่โปร่งใสซึ่งสนับสนุนการรายงานที่น่าเชื่อถือพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การประเมินโดยหน่วยงานอิสระภายนอกที่ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้ประเมินที่เป็นที่รู้จักและยอมรับมานานของ GBI
- เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ดสรุปรายงานแบบรวมศูนย์และให้คะแนนแบบรวมทั้งพอร์ตโฟลิโอ
- การสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารสีเขียวและผู้จัดการโครงการของ GBI
ระดับการรับรองจะสอดคล้องกันกับ Green Globes ผ่านระบบการให้คะแนน 4 ระดับ และหมวดประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ที่สำคัญของอาคารและการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ทำเลที่ตั้ง พลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
ด้วยการผสานรวมการให้คะแนนที่โปร่งใสเข้ากับการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นระบบ และเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ทำให้ Ascent ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการขอการรับรองในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านประสิทธิภาพที่เข้มงวดไว้ได้
เกี่ยวกับ GBI
GBI เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศและเป็นผู้พัฒนามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก American National Standards Institute (ANSI) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร ก่อตั้งในปี 2004 องค์กรนี้เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในสำหรับ Green Globes® Journey to Net Zero™ และการปฏิบัติตามหลักการชี้นำของรัฐบาลกลาง และ Ascent Building Certification™ และโปรแกรมการประเมิน นอกจากนี้ GBI ยังออกใบรับรองวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึง Green Globes Professional (GGP) และ Guiding Principles Compliance Professional (GPCP) ด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับ GBI กรุณาติดต่อ info@thegbi.org หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GBI ที่ www.thegbi.org
