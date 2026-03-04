Green Building Initiative 面向全球市场推出 Ascent Building Certification™

俄勒冈州波特兰, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) 今日宣布在全球范围内推出 Ascent Building Certification™。这是一项基于科学的整体建筑认证，旨在评估各类商业地产项目在不同地区和资产组合中的可持续性、健康与韧性实践。Ascent 将适用于欧盟、英国以及除加拿大和美国以外其他地区的新建及既有项目，以改善建筑环境对气候和社会的影响。

Ascent Building Certification™ 是 GBI 旗下值得信赖的第三方评估与认证体系在全球范围内的扩展。GBI 已认证商业地产面积超过 9,300 万平方米 (10 亿平方英尺)，其旗舰认证 Green Globes® 处于行业领先地位。Green Globes 认证的广泛采用，加上市场对一种稳健可靠、经过验证、透明且能够跨地域和资产组合提供一致方法的认证体系的需求，促使 GBI 将其旗舰认证以 Ascent™ 品牌在全球范围内进行推广。

Ascent 专为管理处于不同生命周期阶段资产的所有者及项目团队设计，提供了一个与 Green Globes 一脉相承、基于共识的框架，并可适应各地的标准和法规要求。该认证顺应了市场日益增长的需求，即寻求一种兼具透明度、可信赖的独立评估以及实用性的认证体系，且无需承受不必要的行政负担。

GBI 首席执行官 Vicki Worden 表示：“建筑业主和投资者正面临越来越大的压力，需要在全球资产组合中证明可量化的绩效和投资回报。GBI 的 Ascent 建筑认证以实用、透明且符合 ESG 理念的方式回应了这一需求。”

Ascent 旨在服务于寻求用户友好、可直接应用于资产组合认证的组织。主要特点包括：

通过统一框架实现全球一致性，同时兼顾本地相关性，灵活适应各地区法规与环境条件

评分与结果透明化，支持可信报告并增强利益相关方信心

通过 GBI 成熟的评估师网络开展独立第三方评估

用户友好的软件工具，配备集中式报告仪表板与投资组合聚合评分功能

GBI 绿色建筑专家团队与项目经理提供专属支持





认证级别与 Green Globes 一至四级的评级体系保持一致，绩效类别涵盖关键建筑成果及环境评估领域，包括：项目管理和负责任商业实践、场地、能源、水资源、材料及室内环境。

通过结合透明评分、独立认证、结构化专家指导及用户友好工具，Ascent 在保持严格绩效标准的同时，减少了认证过程中的障碍。

组织可在此了解更多信息或启动认证流程：

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

媒体垂询请联系：megan@thegbi.org。

关于 GBI

GBI 是一家国际非营利组织，同时也是美国国家标准协会 (ANSI) 认证的标准开发机构，致力于改善建筑环境对气候和社会的影响。该组织成立于 2004 年，是 Green Globes®、Journey to Net Zero™、Guiding Principles Compliance 以及 Ascent Building Certification™ 及评估计划的全球提供商。GBI 还颁发专业资质认证，包括 Green Globes Professional (GGP) 和 Guiding Principles Compliance Professional (GPCP)。如需了解更多关于参与 GBI 的机会，请联系 info@thegbi.org，或访问 GBI 官网 www.thegbi.org。

媒体联系人

Megan Baker，GBI 参与事务副总裁，megan@thegbi.org，(971) 256-7174