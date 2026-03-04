Green Building Initiative 為全球市場推出 Ascent Building Certification™

俄勒岡州波特蘭市, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) 宣佈在全球推出 Ascent Building Certification™。這項以科學為基礎的整體建築認證，旨在評估不同地區及資產組合中，各類商業地產在可持續發展、健康狀態及穩健基礎方面的表現。Ascent 將應用於歐盟、英國以及加拿大和美國境外的全球新建和現有項目，旨在改善建築環境對氣候及社會的影響。

Ascent Building Certification™ 是 GBI 將其備受信賴的第三方評估與認證計劃拓展至全球的重要一步。GBI 已認證超過 9,300 萬平方米（10 億平方呎）的商業房地產，以其旗艦認證 Green Globes® 引領在前。Green Globes 的強勢採用，加上市場越來越追求穩健、可靠、具透明度且適用於不同國家和投資組合中的統一認證方針，GBI 順勢以 Ascent™ 品牌將其旗艦認證計劃擴大至全球。

Ascent 專為管理處於所有生命週期階段的資產的業主及項目團隊而設計，提供基於共識的框架，與 Green Globes 一脈相承，同時能配合當地標準及監管要求。此認證回應市場對認證體系的期盼：既要公開透明、評估獨立可信、操作簡便實用，亦要免除不必要的文書重擔。

GBI 行政總裁 Vicki Worden 表示：「建築業主和投資者正面臨越來越大的壓力，需要在全球投資組合中展示可衡量的績效和投資回報。GBI 的 Ascent Building Certification 正正回應此需求，提供實用、具透明度且配合 ESG 原則的方案。」

Ascent 的誕生，正可滿足機構對簡便易用而能全面覆蓋資產組合的認證的渴望。主要特點包括：

採用統一框架，既保持全球標準一致，又能靈活適應地區規例及環境狀況，確保本地適用

評分機制及結果一目了然，為權威報告奠下基礎，令持份者信心倍增

透過 GBI 成熟的評估員網絡進行獨立第三方評估

軟件工具方便易用，配有集中式報告儀表板和總合的投資組合評分

具備 GBI 綠色建築專家及項目經理團隊提供的專人支援服務





認證級別配合 Green Globes 的一至四星評級系統，績效評估類別全面覆蓋關鍵的建築表現及環境評估範疇，例如項目管理及負責任的商業營運、用地、能源、用水、物料選用，以及室內環境質素。

Ascent 結合具透明度的評分、獨立認證、系統化專家指導，以及簡便易用的工具，在維持嚴謹績效標準的同時，大大減輕認證過程中的摩擦。

機構可於以下網址了解更多或開始認證流程：

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

關於 GBI

GBI 是國際非牟利組織及 American National Standards Institute (ANSI) 認可標準制定者，致力減少建築環境對氣候及社會影響。機構於 2004 年成立，是 Green Globes®、Journey to Net Zero™、Guiding Principles Compliance 以及 Ascent Building Certification™ 和評估計劃的全球供應商。GBI 同時頒發專業資格認證，包括 Green Globes 專業人員 (Green Globes Professional，簡稱 GGP) 及指導原則合規專業人員 (Guiding Principles Compliance Professional，簡稱 GPCP)。若要進一步了解參與 GBI 的機會，請聯絡 info@thegbi.org 或瀏覽 GBI 網站 www.thegbi.org。

