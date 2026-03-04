Founder Group Limited 重新符合 Nasdaq 最低买入价要求

马来西亚吉隆坡, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (NASDAQ: FGL) (以下简称 “FGL” 或“公司”) 今日宣布，已于 2026 年 2 月 25 日收到 Nasdaq Stock Market LLC (以下简称 “Nasdaq”) 上市资格审查部的通知函，确认公司已重新符合 Nasdaq 上市规则 5550(a)(2)（以下简称“上市规则”）中关于最低买入价的要求。

Nasdaq 认定公司 A 类普通股的收盘买入价已持续保持在每股 1.00 美元或以上。 因此，公司已重新符合 Nasdaq 的最低买入价要求。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

联系信息：

Founder Group Limited 联系人：

Eric Lee

首席执行官

电话：+03-3358 5638

电子邮箱：ericlee@founderenergy.com.my

投资者关系垂询：

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell，总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室电话：(646) 893-5835

电子邮箱：info@skylineccg.com