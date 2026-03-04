EfTEN United Property Fund 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

EfTEN Capital AS juhatus kiitis heaks EfTEN United Property Fund 2025. aasta auditeeritud majandustulemused. Auditeeritud aruandes ei ole fondi finantstulemused võrreldes 2. veebruaril 2026 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.
EfTEN United Property Fund teenis 2025. aastal 3,79 miljonit eurot tulusid (2024 aastal: 1,82 miljonit eurot) ning tegevusajaloo suurima aastase puhaskasumi 3,57 miljonit eurot (2024 aastal: 1,62 miljonit eurot).
EfTEN United Property Fund 2025. majandusaasta auditeeritud aruanne on lisatud teatele ja leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/
Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee
Manused