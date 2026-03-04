Sanoma Oyj, Johdon liiketoimet, 4.3.2026 klo 9.15

Sanoma Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rob Kolkman

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Sanoma Oyj

LEI: 743700XJC24THUPK0S03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 145550/11/10

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007694

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 57635 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 57635 Keskihinta: 0 N/A

