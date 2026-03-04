„INVL Baltic Real Estate“ padidino kredito limitą pagal kredito sutartį

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2026 m. kovo 3 d. pasirašė susitarimą su AB Artea bankas (toliau – „Bankas“) dėl kredito sutarties pakeitimo.
Pagal pasirašytą susitarimą maksimali kredito suma padidinta iki 23,1 mln. eurų. Pagal šį susitarimą Bendrovei suteikiamas papildomas iki 8 mln. eurų kreditas. Taip pat pratęstas galutinis kredito grąžinimo terminas nuo 2028 m. birželio 27 d. iki 2031 m. kovo 2 d.
Po kredito limito padidinimo Banko paskolos ir investicinio turto santykis padidės nuo 35 proc. iki apie 55 proc.
Papildomas finansavimas bus naudojamas pastato, esančio A. Stulginskio g. 8, Vilniuje, kapitaliniam remontui bei kitiems su Bendrovės veikla susijusiems finansiniams įsipareigojimams.
Po remonto pastate įsikurs antroji Vilniuje bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“.
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ su „Artea“ bankas sutarė dėl kredito padidinimo 8 mln. eurų. Pagrindinė šių lėšų dalis bus nukreipta į bendrovei priklausančio pastato Vilniaus centre, anksčiau žinomo kaip „Pramogų bankas“, kapitalinį remontą ir konversiją į bendradarbystės erdvę.
„Didžioji papildomo finansavimo dalis skirta sklandžiai įgyvendinti vieną svarbiausių šio etapo bendrovės projektų – buvusio „Pramogų banko“ pastato atnaujinimą. Siekiame sukurti išskirtinę erdvę, kuri atitiktų šiuolaikinius verslo poreikius, kartu išsaugant istorinę pastato vertę“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Istoriniame pastate po atnaujinimo įsikurs antroji Vilniuje bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“.
Kapitalinio remonto metu bus iš esmės atnaujintas tiek pastato vidus, tiek išorė. Šoniniuose fasaduose numatyti papildomi langai, o mansardoje standartinius stoglangius pakeis panoraminiai. Čerpių stogo danga bus keičiama į vario skardos, atnaujinami fasadai bei visos inžinerinės sistemos.
Po remonto „Talent Garden Vilnius“ užims visą pastatą, kurio naudingas plotas po pertvarkos sieks 3500 kv. m. Čia klientams bus pasiūlytos 325 darbo vietos, kurių didžioji dalis bus įrengta 4–8 vietų privačiuose kabinetuose – iš viso suprojektuoti 48 „premium“ klasės privatūs biurai.
Naujoji erdvė išsiskirs infrastruktūros gausa: pastate numatyta 20 posėdžių salių, įspūdingo 300 kv. m ploto virtuvė, daug dedikuotų vietų skambučiams, poilsio ir žaidimų kambariai, skaitykla bei kitos erdvės, skirtos bendravimui ir darbui.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų rugsėjo pabaigoje buvo 47,4 mln. Eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com