Gründer kauft Alive Capital zurück und setzt auf regionale Energie-Expansion

BUKAREST, Rumänien, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alive Capital, eine integrierte Plattform für Energiedienstleistungen und -versorgung in Südosteuropa, kehrt vollständig in den Besitz ihres Gründers Giacomo Billi zurück. Die Mehrheitsanteile von Premier Energy werden an die von Billi kontrollierte Investmentholding Omnia Capital übertragen. Nach Genehmigung durch den rumänischen Wettbewerbsrat und die Kommission für ausländische Direktinvestitionen wird Omnia Capital künftig alleiniger Eigentümer von Alive Capital sein.

Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase: Fokus sind der Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten, Energiespeicher, digitale Energiedienstleistungen sowie die stärkere Integration regionaler Energiemärkte in Südosteuropa.

Alive Capital betreibt eine vollumfängliche Energieplattform, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von Erzeugung und Lieferung über Aggregation, Dispatching, Prognose und Optimierung bis hin zu Betrieb, Wartung und Asset-Management. Aktuell verwaltet das Unternehmen über 1,5 GW Erzeugungskapazität in 198 Kraftwerken und lieferte 2025 rund 1,95 TWh Strom. Im November 2025 hielt Alive Capital einen Anteil von 1,8 % am rumänischen Markt für Geschäftskunden.

„Mit der Rückkehr in die volle Eigentümerschaft gewinnen wir strategische Klarheit und operative Agilität. Unsere Priorität liegt auf dem Aufbau einer integrierten regionalen Plattform, die erneuerbare Erzeugung, Speicherlösungen, Energieversorgung und digitale Optimierungsservices für Produzenten und Endkunden bündelt“, so Giacomo Billi, Gründer und CEO von Alive Capital.

Über die verbundene Gesellschaft Alive Energy hält die Gruppe ein Portfolio, das derzeit rund 500 MW an Kapazitäten (in Betrieb und im Bau) im Bereich regenerativer Energieerzeugung und -speicherung in Rumänien umfasst. Diese Wind-, Solar- und Speicherprojekte leisten einen entscheidenden Beitrag zur Systemstabilität und zur Absicherung der regionalen Energieversorgung.

„Der Markt in Südosteuropa entwickelt sich klar in Richtung Integration, Flexibilität und Digitalisierung. Alive Capital soll die zentrale Plattform werden, die Kunden in der Region planbare, wettbewerbsfähige und zuverlässige Energie liefert“, fügte Giacomo Billi hinzu.

Premier Energy (kontrolliert von Emma Capital) war im Februar 2022 als Mehrheitsaktionär bei Alive Capital eingestiegen und begleitete die Konsolidierung und das Wachstum des Unternehmens während einer Phase rasanter Marktexpansion.

„Ich danke dem Team von Premier Energy für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam haben wir eine entscheidende Entwicklungsphase von Alive Capital gestaltet. Ich bin sicher, dass unsere professionelle Verbindung auch künftig Bestand haben wird“, so Giacomo Billi.

Omnia Capital wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Tuca, Zbarcea si Asociatii beraten.

Giacomo Billi ist italienischer Unternehmer und Energiemanager, Gründer und CEO von Alive Capital sowie alleiniger Eigentümer von Omnia Capital. Seine mehr als 15-jährige internationale Erfahrung in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Immobilien nutzt er, um in Rumänien und der gesamten SEE-Region integrierte und belastbare Energieplattformen aufzubauen.

2022 gründete er Omnia Capital als Investmentholding, um strategische Beteiligungen im Energiesektor und verwandten Branchen – mit Fokus auf Rumänien – zu lenken. Sein Ansatz vereint disziplinierte Kapitalallokation, operative Integration und effiziente Governance, um widerstandsfähige Infrastruktur und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

info@alivecapital.ro

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616ff538-ff0c-408c-a8fc-d3f17a589a70