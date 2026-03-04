Le fondateur d’Alive Capital rachète l’entreprise et vise une expansion régionale dans le secteur de l’énergie

BUCAREST, Roumanie, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alive Capital, une plateforme intégrée de services et d’approvisionnement énergétiques en Europe du Sud-Est, reviendra sous le contrôle exclusif de son fondateur, Giacomo Billi, à la suite du transfert de la participation majoritaire de Premier Energy à Omnia Capital, la holding d’investissement contrôlée par Giacomo Billi. La transaction, actuellement en attente des autorisations du Conseil roumain de la concurrence et de la Commission d’examen des investissements directs étrangers, permettra à Omnia Capital de prendre le contrôle intégral d’Alive Capital en acquérant 100 % de son capital.

Cette opération marque le début d’une nouvelle phase d’expansion axée sur l’augmentation des capacités de production d’énergie renouvelable, le stockage, les services énergétiques numériques et l’intégration des marchés régionaux en Europe du Sud-Est.

Alive Capital exploite une plateforme énergétique entièrement intégrée couvrant la production, la fourniture, l’agrégation, la répartition, la prévision, l’optimisation, l’exploitation et la maintenance, ainsi que la gestion d’actifs. La société gère actuellement plus de 1,5 GW de capacité de production répartis sur 198 centrales électriques et a fourni 1,95 TWh d’électricité en 2025, détenant ainsi une part de 1,8 % du marché roumain de la fourniture d’électricité aux clients non domestiques à fin novembre 2025.

« Le fait de retrouver la pleine propriété nous offre une vision stratégique claire et une capacité d’action rapide. Notre priorité est de développer une plateforme régionale intégrée combinant production d’énergie renouvelable, stockage, approvisionnement en énergie et services d’optimisation numérique, au bénéfice des producteurs et des clients finaux », a déclaré Giacomo Billi, fondateur et PDG d’Alive Capital.

Grâce à sa filiale Alive Energy, le groupe possède un portefeuille stratégique d’environ 500 MW de capacités de production et de stockage d’énergie renouvelable en Roumanie. Ce portefeuille, à la fois en exploitation et en construction, combine des projets éoliens, solaires et de stockage au moyen de batteries, tous conçus pour renforcer la flexibilité du réseau et assurer la sécurité énergétique à long terme.

« Le marché de l’énergie en Europe du Sud-Est entre dans une ère où l’intégration, la flexibilité et la numérisation deviennent de véritables leviers de valeur. Notre objectif est de positionner Alive Capital comme une plateforme régionale de référence, capable d’offrir des solutions énergétiques stables, compétitives et prévisibles à l’ensemble des acteurs de la région », a ajouté Giacomo Billi.

Depuis février 2022, Premier Energy, contrôlée par Emma Capital, est le principal actionnaire d’Alive Capital, accompagnant activement la consolidation et l’accélération de sa croissance dans un marché en pleine expansion.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à l’équipe de Premier Energy pour ces années de partenariat fructueux. Ensemble, nous avons contribué à une étape clé du développement d’Alive Capital, et je suis convaincu que notre collaboration se poursuivra à l'avenir », a déclaré Giacomo Billi.

Dans le cadre de cette transaction, Omnia Capital bénéficie de l’expertise juridique du cabinet Tuca, Zbarcea si Asociatii.

Giacomo Billi, entrepreneur et leader italien du secteur énergétique, est le fondateur et PDG d’Alive Capital, et l’actionnaire unique d’Omnia Capital. Fort de plus de 15 ans d’expertise internationale dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de l’immobilier, il se concentre sur le développement de plateformes énergétiques intégrées et fiables en Roumanie et dans l’ensemble de la région de l'Europe du Sud-Est.

En 2022, il a fondé Omnia Capital, sa holding d’investissement, dédiée à la gestion d’opportunités stratégiques dans le secteur de l’énergie et ses industries connexes, avec la Roumanie comme marché phare du groupe. Son approche combine une allocation rigoureuse du capital, une intégration opérationnelle et une gouvernance efficace, afin de développer des infrastructures durables et de générer une valeur pérenne à long terme.

