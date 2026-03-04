Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 04. märts 2026 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8,499,061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.02.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1.Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek:

(1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.

(2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 6 915 284 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.





Andrus Allikoja

Nordic Fibreboard AS

group@nordicfibreboard.com



