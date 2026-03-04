Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Tryg A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Selskabets hovedkontor, Klausdalsbrovej 601, Ballerup.

Dagsordenen er følgende:

1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4) Vejledende afstemning om aflønningsrapport for 2025

5) Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2026

6) Forslag fra bestyrelsen

a) Beslutning om kapitalnedsættelse

b) Forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes § 8 og § 9

c) Fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til opkøb af egne aktier

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

8) Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor

9) Bemyndigelse til dirigenten

10) Eventuelt



For yderligere detaljer, se den vedhæftede indkaldelse.

Vedhæftet fil