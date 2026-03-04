Virtune AB (Publ) ("Virtune") har genomfört den månatliga rebalanseringen för februari 2026 av Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Stockholm, 4 mars 2026 – Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen av Virtune Crypto Altcoin Index ETP, noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki och Xetra (ISIN-kod SE0023260716).

Utöver Virtune Crypto Altcoin Index ETP omfattar Virtunes produktportfölj följande produkter:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK

Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Staked Near ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Indexfördelning per den 26 februari:



Bitcoin Cash: 10,99%

Litecoin: 10,72%

Cardano: 10,68%

Uniswap: 10,16%

Stellar: 10,02%

Avalanche: 9,97%

Chainlink: 9,74%

XRP: 9,64%

BNB: 9,27%

Solana: 8,81%

Indexfördelning per den 27 februari (efter rebalansering):



Cardano: 10,00%

Stellar: 10,00%

Litecoin: 10,00%

Solana: 10,00%

Uniswap: 10,00%

XRP: 10,00%

Avalanche: 10,00%

Bitcoin Cash: 10,00%

Chainlink: 10,00%

BNB: 10,00%

I samband med månadens rebalansering exkluderas Uniswap och ersätts med Sui.



Virtune Crypto Altcoin Index ETP utfall för februari månad blev -13,06%.

Rebalanseringen utförs i enlighet med det index som ETP:n följer, Virtune Crypto Altcoin Index. Syftet med den månatliga rebalanseringen är att återställa vikterna för varje kryptogillgång för att ge en likaviktad exponering mot altcoins.

Virtune Crypto Altcoin Index ETP är den första av sitt slag i Norden. ETP:n inkluderar upp till 10 ledande alternative kryptotillgångar (altcoins), exklusive Bitcoin och Ethereum. Varje altcoin är likaviktad för att främja diversifiering, denna struktur gör det möjligt för investerare att få bred exponering mot kryptotillgångar bortom Bitcoin och Ethereum utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild kryptotillgång.

Om du som (institutionell) investerare är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera hur våra ETP:er kan passa in i din kapitalförvaltning, eller om du vill veta mer om Virtune och våra produkter, kontakta oss gärna på hello@virtune.com. Besök även www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev med uppdateringar kring kommande lanseringar och nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com .



