Ledende medarbejderes transaktioner

Meddelelse nr. 3 - 2026
2026.03.04

Ledende medarbejderes transaktioner

Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.

1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
a)NavnPeter Gath
2Årsag til indberetningen
a)Stilling/titelBestyrelsesmedlem
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnBrødrene A & O Johansen A/S
b)LEI-kode5299004B6ZEGVCR9ZR75
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. IdentifikationskodeB-aktier
DK0061686714
b)Transaktionens artKøb
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er) Mængde(r)

DKK 92,75               1.500 stk.
DKK 92,04               2.000 stk.
d)Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris
3.500 stk. til en pris af DKK 323.197,50 svarende til en pris pr. aktie på DKK 92,34
e)Dato for transaktionen2026.03.03
f)Sted for transaktionenNasdaq Copenhagen


1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
a)NavnTina Gath
2Årsag til indberetningen
a)Stilling/titelNærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnBrødrene A & O Johansen A/S
b)LEI-kode5299004B6ZEGVCR9ZR75
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. IdentifikationskodeB-aktier
DK0061686714
b)Transaktionens artKøb
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er) Mængde(r)

DKK 92,96                          500 stk.
d)Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris		N/A
e)Dato for transaktionen2026.03.03
f)Sted for transaktionenNasdaq Copenhagen


1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
a)NavnWilliam Gath
2Årsag til indberetningen
a)Stilling/titelNærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnBrødrene A & O Johansen A/S
b)LEI-kode5299004B6ZEGVCR9ZR75
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. IdentifikationskodeB-aktier
DK0061686714
b)Transaktionens artKøb
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er) Mængde(r)

DKK 92,43                        500 stk.
d)Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris		N/A
e)Dato for transaktionen2026.03.03
f)Sted for transaktionenNasdaq Copenhagen

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund

Telefon: 70 28 00 00

