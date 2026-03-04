Meddelelse nr. 3 - 2026
til Nasdaq Copenhagen
2026.03.04
Ledende medarbejderes transaktioner
Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.
|1
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Peter Gath
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Bestyrelsesmedlem
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Brødrene A & O Johansen A/S
|b)
|LEI-kode
|5299004B6ZEGVCR9ZR75
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode
|B-aktier
DK0061686714
|b)
|Transaktionens art
|Køb
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er) Mængde(r)
DKK 92,75 1.500 stk.
DKK 92,04 2.000 stk.
|d)
|Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris
3.500 stk. til en pris af DKK 323.197,50 svarende til en pris pr. aktie på DKK 92,34
|e)
|Dato for transaktionen
|2026.03.03
|f)
|Sted for transaktionen
|Nasdaq Copenhagen
|1
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Tina Gath
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Brødrene A & O Johansen A/S
|b)
|LEI-kode
|5299004B6ZEGVCR9ZR75
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode
|B-aktier
DK0061686714
|b)
|Transaktionens art
|Køb
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er) Mængde(r)
DKK 92,96 500 stk.
|d)
|Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris
|N/A
|e)
|Dato for transaktionen
|2026.03.03
|f)
|Sted for transaktionen
|Nasdaq Copenhagen
|1
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|William Gath
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath
|b)
|Første indberetning/ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Brødrene A & O Johansen A/S
|b)
|LEI-kode
|5299004B6ZEGVCR9ZR75
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode
|B-aktier
DK0061686714
|b)
|Transaktionens art
|Køb
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|Pris(er) Mængde(r)
DKK 92,43 500 stk.
|d)
|Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris
|N/A
|e)
|Dato for transaktionen
|2026.03.03
|f)
|Sted for transaktionen
|Nasdaq Copenhagen
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Niels A. Johansen
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Telefon: 70 28 00 00
Insideres handler nr.1 – 2026
Vedhæftet fil