Meddelelse nr. 3 - 2026

til Nasdaq Copenhagen

2026.03.04

Ledende medarbejderes transaktioner

Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne a) Navn Peter Gath 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brødrene A & O Johansen A/S b) LEI-kode 5299004B6ZEGVCR9ZR75 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode B-aktier

DK0061686714 b) Transaktionens art Køb c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)



DKK 92,75 1.500 stk.

DKK 92,04 2.000 stk.

d) Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde

- Pris

3.500 stk. til en pris af DKK 323.197,50 svarende til en pris pr. aktie på DKK 92,34 e) Dato for transaktionen 2026.03.03 f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne a) Navn Tina Gath 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brødrene A & O Johansen A/S b) LEI-kode 5299004B6ZEGVCR9ZR75 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode B-aktier

DK0061686714 b) Transaktionens art Køb c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)



DKK 92,96 500 stk. d) Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde

- Pris N/A e) Dato for transaktionen 2026.03.03 f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne a) Navn William Gath 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Brødrene A & O Johansen A/S b) LEI-kode 5299004B6ZEGVCR9ZR75 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode B-aktier

DK0061686714 b) Transaktionens art Køb c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)



DKK 92,43 500 stk. d) Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde

- Pris N/A e) Dato for transaktionen 2026.03.03 f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund





Telefon: 70 28 00 00

Insideres handler nr.1 – 2026

Vedhæftet fil