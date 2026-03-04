Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen





FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 4. marts 2026

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 6. marts 2026

Med virkning fra den 6. marts 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 6. marts 2026 til den 8. juni 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030513155, (SNP), udløb 2027, ny rente pr. 6. marts 2026: 3,4280% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

