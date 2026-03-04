Milepost förvärvar Jämtkrafts laddstationer

STOCKHOLM, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, förvärvar samtliga Jämtkrafts laddstationer för elfordon.

Milepost och Jämtkraft har slutit ett avtal där Milepost förvärvar Jämtkrafts drygt 90 laddpunkter för vardagsladdning. Dessa finns etablerade i ett antal orter i Jämtland, däribland Östersund och Åre. De utgör dessutom en del av Ladda i Mittstråket, ett initiativ att etablera laddinfrastruktur längs E14 från Sundsvall till Storlien i samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Sundsvall Energi och Jämtkraft.

Milepost kommer nu i samarbete med Jämtkraft att planera integrationen av de förvärvade laddstationerna till Mileposts nätverk av laddstationer. Integrationen planeras vara genomförd i slutet av maj 2026.

Lars Isaksson, affärsutvecklings- samt operativt ansvarig vid Milepost säger: “Vi är mycket glada över att få Jämtkrafts förtroende att ta över och vidareutveckla Jämtkrafts laddstationer för vardagsladdning, och dessutom bli en part i initiativet Ladda i Mittstråket. Detta förvärv innebär också att vi lägger till 4 nya kommuner där Milepost erbjuder våra laddtjänster”.

Om Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.