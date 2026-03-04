CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE FEVRIER 2026

Raison sociale de l’émetteur : Crédit Agricole S.A. – SA au capital de 9 077 707 050 euros
Immatriculée sous le n° 784 608 416 R.C.S. NANTERRE
Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des Etats-Unis

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers


DateNombre d’actionsNombre total de
droits de vote
28 février 20263 025 902 350Nombre de droits de vote théoriques : 3 025 902 350

 

Nombre de droits de vote exerçables * : 3 025 580 101

* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques – Actions privées de droits de vote (auto détention …)

Déclaration des droits de vote Février 2026
