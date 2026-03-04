George Weston Limitée annonce une croissance du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 15,2 % pour le quatrième trimestre

TORONTO, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (TSX : WN) (« GWL » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats consolidés non audités pour les 13 semaines closes le 31 décembre 20252).

Le Rapport annuel de 2025 de GWL comprend les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Le Rapport annuel de 2025 de GWL a été déposé sur SEDAR+ et est disponible à www.sedarplus.ca ainsi que sous l’onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

En raison du calendrier de présentation de l’information financière de la société, les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 complet comprennent une semaine d’activité additionnelle (la « 13e semaine » ou la « 53e semaine »)1) par rapport au quatrième trimestre 2024 et à l’exercice 2024 complet.

« L’exercice 2025 a une fois de plus été marqué par l’excellente performance de George Weston, Loblaw ayant su attirer de nouveaux clients en offrant une valeur exceptionnelle dans un nombre croissant de collectivités et Propriétés de Choix ayant bénéficié de la demande des locataires pour ses biens immobiliers dont le locataire principal est un commerce d’alimentation et ses actifs industriels bien situés », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et chef de la direction de George Weston Limitée. « Grâce au succès de nos entreprises de premier plan et à nos employés dévoués, nous avons continué de créer de la valeur à long terme pour George Weston. »

Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a enregistré d’excellents résultats au quatrième trimestre, témoignant d’une exécution efficace de son plan stratégique. Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %, la marge brute exprimée en pourcentage s’est améliorée de 10 points de base, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés. L’achalandage a augmenté au cours du quatrième trimestre, les Canadiens ayant reconnu la valeur, la qualité, le service et la commodité grâce auxquels Loblaw se distingue dans l’ensemble de son réseau national. Cette hausse de l’achalandage s’est traduite par des gains de parts de marché soutenus dans l’ensemble de ses bannières. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a affiché une forte croissance, la commodité omnicanale demeurant une priorité pour les clients. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur de l’alimentation au détail a affiché une croissance5) constante tout au long du trimestre. Dans l’ensemble du réseau Shoppers Drug Mart et PharmaprixMD, Loblaw a poursuivi sur sa lancée à l’avant du magasin, soutenue par la vigueur du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté et des produits en vente libre. Les médicaments sur ordonnance et les services de soins de santé ont de nouveau bénéficié de la forte croissance des médicaments de spécialité et des services de soins de santé. Loblaw a connu un exercice 2025 couronné de succès grâce à sa solide performance au quatrième trimestre. Loblaw a poursuivi ses investissements en vue de sa croissance future en ouvrant 77 nouveaux magasins sous ses bannières et en augmentant progressivement la capacité d’exploitation du premier de ses deux centres de distribution automatisés d’une superficie de un million de pieds carrés. Loblaw est convaincue que ses actifs de premier plan, son modèle d’affaires résilient et ses investissements pour l’avenir lui permettent de répondre efficacement aux besoins en évolution des Canadiens, jetant ainsi les bases d’une croissance constante et durable.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a enregistré de solides résultats opérationnels et financiers au quatrième trimestre, et tout au long de l’exercice 2025. Son portefeuille de grande qualité, composé de biens immobiliers dont le locataire principal est un commerce d’alimentation et d’actifs industriels bien situés, a continué de bénéficier d’une forte demande des locataires, ce qui a favorisé l’amélioration du taux d’occupation et la croissance des flux de trésorerie. Propriété de Choix a continué à rehausser la qualité de son portefeuille grâce à des transactions immobilières d’une valeur de 801 millions de dollars et a continué à dégager de la valeur de par ses activités d’aménagement, transférant des projets d’aménagement d’une valeur de 222 millions de dollars et ajoutant une superficie locative brute de 0,8 million de pieds carrés. La solidité du bilan de Propriétés de Choix et son approche rigoureuse en matière d’exploitation, de gestion active du capital et de réalisation de projets d’aménagement lui permettent d’assurer une stabilité durable et de poursuivre sa croissance, dans la continuité de sa stratégie éprouvée de création de valeur à long terme. Toujours confiante du succès de ses activités futures, Propriétés de Choix a annoncé une quatrième augmentation annuelle consécutive de sa distribution aux porteurs de parts.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2025

Les produits se sont établis à 16 536 millions de dollars, en hausse de 1 662 millions de dollars, ou 11,2 %.

Le montant ajusté du BAIIA 1) s’est élevé à 1 894 millions de dollars, en hausse de 183 millions de dollars, ou 10,7 %.

s’est élevé à 1 894 millions de dollars, en hausse de 183 millions de dollars, ou 10,7 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 280 millions de dollars (0,72 $ par action ordinaire), en baisse de 384 millions de dollars (0,96 $ par action ordinaire). La diminution découle essentiellement de l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 1) s’est élevé à 468 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 53 millions de dollars, ou 12,8 %.

s’est élevé à 468 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 53 millions de dollars, ou 12,8 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 1) s’est établi à 1,21 $, en hausse de 0,16 $ par action ordinaire, ou 15,2 %.

s’est établi à 1,21 $, en hausse de 0,16 $ par action ordinaire, ou 15,2 %. La société a racheté aux fins d’annulation 3,2 millions d’actions ordinaires à un coût de 290 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles1) du Siège social de GWL se sont chiffrés à 448 millions de dollars.





FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2025

Les produits se sont établis à 64 511 millions de dollars, en hausse de 3 794 millions de dollars, ou 6,2 %.

Le montant ajusté du BAIIA 1) s’est élevé à 7 580 millions de dollars, en hausse de 530 millions de dollars, ou 7,5 %.

s’est élevé à 7 580 millions de dollars, en hausse de 530 millions de dollars, ou 7,5 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est établi à 1 098 millions de dollars (2,80$ par action ordinaire), en baisse de 217 millions de dollars (0,47 $ par action ordinaire), ou 16,5 %. La diminution découle essentiellement de l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 1) s’est chiffré à 1 741 millions de dollars, en hausse de 144 millions de dollars, ou 9,0 %.

s’est chiffré à 1 741 millions de dollars, en hausse de 144 millions de dollars, ou 9,0 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 1) s’est établi à 4,46 $, en hausse de 0,48 $ par action ordinaire, ou 12,1 %.

s’est établi à 4,46 $, en hausse de 0,48 $ par action ordinaire, ou 12,1 %. La société a racheté aux fins d’annulation 11,5 million d’actions ordinaires à un coût de 993 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles 1) du Siège social de GWL se sont établis à 1 208 millions de dollars.

du Siège social de GWL se sont établis à 1 208 millions de dollars. La valeur liquidative par action ordinaire 1) s’est établie à 115,86 $, en hausse de 29,3 %.

s’est établie à 115,86 $, en hausse de 29,3 %. Le 18 août 2025, la société a réalisé un fractionnement d’actions à raison de trois pour une, de ses actions ordinaires, sous la forme d’un dividende en actions, dans le cadre duquel les actionnaires ont reçu deux actions ordinaires supplémentaires pour chaque action ordinaire détenue.





RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La société exerce ses activités par l’intermédiaire de deux secteurs d’exploitation à présenter, à savoir Loblaw et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse. Par conséquent, les états financiers de la société rendent compte de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix, qui a également une incidence sur ceux-ci. La consolidation de ces entités dans les états financiers de la société reflète l’incidence des éliminations, des ajustements intersectoriels et des autres ajustements de consolidation qui peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les résultats consolidés de la société. En outre, la trésorerie et les placements à court terme, et les autres placements détenus par la société, ainsi que toutes les autres activités à l’échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d’exploitation à présenter, notamment les charges d’intérêts nettes, les activités du siège social et les charges administratives, sont reflétés dans le secteur Siège social de GWL. Pour aider nos investisseurs et les parties prenantes à comprendre les états financiers de la société et l’incidence de la consolidation, la société présente ses résultats en distinguant le secteur Loblaw, le secteur Propriétés de Choix, l’incidence de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix et, enfin, le Siège social de GWL.

Les résultats de la société tiennent compte de l’incidence, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable aux fluctuations considérables du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix, qui a été comptabilisé dans les charges d’intérêts nettes et autres charges financières. Les résultats de la société subissent l’incidence des fluctuations du cours de marché des parts de fiducie de Propriétés de Choix du fait que les parts de fiducie détenues par les porteurs de parts autres que la société sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs et présentées à titre de passif dans le bilan consolidé de la société. Les résultats financiers de la société sont touchés négativement lorsque le cours des parts de fiducie augmente et positivement lorsque le cours des parts de fiducie diminue.

Comme il a été annoncé le 3 décembre 2025, Loblaw a conclu une entente avec EQB Inc. (« EQB »), aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »). La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours de l’année civile 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires requises.

En raison de la vente de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.





(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Pour les périodes closes aux dates indiquées

Trimestres clos les Exercices clos les 31 déc.

2025

31 déc.

20243) Variation Variation 31 déc.

2025

31 déc.

20243) Variation Variation (13 sem.)

(12 sem.) (en $) (en %) (53 sem.)

(52 sem.) (en $) (en %) Produits

16 536 $

14 874 $ 1 662 $

11,2 %

64 511 $ 60 717 $ 3 794 $ 6,2 % Résultat d’exploitation

1 176 $

933 $ 243 $

26,0 %

5 100 $ 3 948 $ 1 152 $ 29,2 % BAIIA ajusté1)découlant de ce qui suit :

Loblaw

1 773 $ 1 593 $ 180 $ 11,3 % 7 148 $ 6 665 $ 483 $ 7,2 % Propriétés de Choix

250 247 3 1,2 % 1 009 965 44 4,6 % Incidence de la consolidation

(120 ) (130 ) 10 7,7 % (553 ) (561 ) 8 1,4 % Sociétés d’exploitation cotées en boursei)

1 903 $ 1 710 $ 193 $ 11,3 % 7 604 $ 7 069 $ 535 $ 7,6 % Siège social de GWL

(9 ) 1 (10 ) (1 000,0 ) % (24 ) (19 ) (5 ) (26,3 ) % Montant ajusté du BAIIA1)

1 894 $ 1 711 $ 183 $ 10,7 % 7 580 $ 7 050 $ 530 $ 7,5 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1)

11,5 % 11,5 % 11,7 % 11,6 % Loblawii)

322 $ 240 $ 82 $ 34,2 % 1 335 $ 1 025 $ 310 $ 30,2 % Propriétés de Choix

(53 ) 792 (845 ) (106,7 ) % (61 ) 785 (846 ) (107,8 ) % Incidence de la consolidation

22 (356 ) 378 106,2 % (71 ) (283 ) 212 74,9 % Sociétés d’exploitation cotées en boursei)

291 $ 676 $ (385 ) $ (57,0 ) % 1 203 $ 1 527 $ (324 ) $ (21,2 ) % Siège social de GWL

(35 ) (17 ) (18 ) (105,9 ) % (177 ) (325 ) 148 45,5 % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies

256 $ 659 $ (403 ) $ (61,2 ) % 1 026 $ 1 202 $ (176 ) $ (14,6 ) % Activités abandonnées

24 5 19 380,0 % 72 113 (41 ) (36,3 ) % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société

280 $

664 $ (384 ) $

(57,8 ) %

1 098 $ 1 315 $ (217 ) $

(16,5 ) %

Bénéfice net dilué par action ordinaire4)(en dollars)

0,72 $

1,68 $

(0,96 ) $

(57,1 ) %

2,80 $ 3,27 $ (0,47 ) $

(14,4 ) %

Activités poursuivies

0,66 $ 1,67 $ (1,01 ) $ (60,5 ) % 2,62 $ 2,99 (0,37 ) $ (12,4 ) % Activités abandonnées

0,06 $ 0,01 $ 0,05 $ 500,0 % 0,18 $ 0,28 $ (0,10 ) $ (35,7 ) % Loblawii)

395 $ 335 $ 60 $ 17,9 % 1 465 $ 1 332 $ 133 $ 10,0 % Propriétés de Choix

106 110 (4 ) (3,6 ) % 446 426 20 4,7 % Incidence de la consolidation

(7 ) (23 ) 16 69,6 % (77 ) (91 ) 14 15,4 % Sociétés d’exploitation cotées en boursei)

494 $ 422 $ 72 $ 17,1 % 1 834 $ 1 667 $ 167 $ 10,0 % Siège social de GWL

(50 ) (25 ) (25 ) (100,0 ) % (165 ) (130 ) (35 ) (26,9 ) % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1)lié aux activités poursuivies

444 $ 397 $ 47 $ 11,8 % 1 669 $ 1 537 $ 132 $ 8,6 % Activités abandonnées

24 18 6 33,3 % 72 60 12 20,0 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1)

468 $

415 $

53 $ 12,8 % 1 741 $ 1 597 $ 144 $ 9,0 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1), 4)(en dollars)

1,21 $

1,05 $

0,16 $ 15,2 % 4,46 $ 3,98 $ 0,48 $ 12,1 % Activités poursuivies

1,15 $ 1,00 $ 0,15 $ 15,0 % 4,28 $ 3,83 $ 0,45 $ 11,7 % Activités abandonnées

0,06 $ 0,05 $ 0,01 $ 20,0 % 0,18 $ 0,15 $ 0,03 $ 20,0 %





i) Les sociétés d’exploitation cotées en bourse représentent l’apport à la performance financière de la société provenant de la participation lui donnant le contrôle qu’elle détient dans Loblaw (activités poursuivies) et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse, compte tenu de l’incidence de la consolidation. Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels et d’autres ajustements de consolidation. Se reporter à la rubrique « Résultats par secteur d’exploitation » du présent communiqué de presse pour de plus amples renseignements. ii) Apport du bénéfice net de Loblaw lié aux activités poursuivies, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle.





Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est établi à 280 millions de dollars (0,72 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2025, en baisse de 384 millions de dollars (0,96 $ par action ordinaire), ou 57,8 %, comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024. La diminution s’explique surtout par l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie de 388 millions de dollars (0,99 $ par action ordinaire) attribuable à une baisse du cours des parts de Propriétés de Choix, qui a donné lieu à un profit lié à la juste valeur de 11 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, comparativement à un profit lié à la juste valeur de 399 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) s’est établi à 468 millions de dollars, en hausse de 53 millions de dollars, ou 12,8 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) s’est établi à 1,21 $, en hausse de 0,16 $ par action ordinaire, ou 15,2 %.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies s’est établi à 256 millions de dollars (0,66 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2025, en baisse de 403 millions de dollars (1,01 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024. La diminution est attribuable à l’incidence nette défavorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 450 millions de dollars (1,16 $ par action ordinaire), en partie contrebalancée par une amélioration de 47 millions de dollars (0,15 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l’exploitation de la société.

L’incidence nette défavorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 450 millions de dollars (1,16 $ par action ordinaire) découle principalement de ce qui suit :

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 388 millions de dollars (0,99 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie;

l’incidence défavorable de 56 millions de dollars (0,14 $ par action ordinaire) de l’impôt différé au titre de l’écart externe lié à PC Finance comptabilisé par Loblaw;

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 47 millions de dollars (0,12 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur du placement de Propriétés de Choix dans des titres immobiliers d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (« Allied ») en raison de la baisse du cours des parts d’Allied;

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 44 millions de dollars (0,12 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur des immeubles de placement attribuable à Propriétés de Choix, déduction faite de l’incidence de la consolidation;





facteurs en partie contrebalancés par :

l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 41 millions de dollars (0,10 $ par action ordinaire) de la diminution de l’amortissement des immobilisations incorporelles de Loblaw liée essentiellement à l’amortissement de certaines immobilisations incorporelles liées à l’acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties;



l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 36 millions de dollars (0,09 $ par action ordinaire) de la charge liée au programme de fidélisation PC OptimumMC de Loblaw comptabilisée à l’exercice précédent.





Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 444 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 47 millions de dollars, ou 11,8 %, comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024. L’augmentation est attribuable à l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 72 millions de dollars de l’apport des sociétés d’exploitation cotées en bourse. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 25 millions de dollars du Siège social de GWL découlant principalement de l’incidence, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur d’autres placements et par une hausse de la charge d’impôt sur le résultat liée à la participation de GWL dans l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw.

Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 1,15 $ au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 0,15 $ par action ordinaire, ou 15,0 %, par rapport à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024. La hausse est attribuable à la performance enregistrée en ce qui a trait au montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies, comme il est décrit ci-dessus, et à l’incidence favorable des actions rachetées aux fins d’annulation au cours des 12 derniers mois (0,03 $ par action ordinaire) aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la société.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 24 millions de dollars, en hausse de 19 millions de dollars comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024. L’augmentation s’explique principalement par la charge de 13 millions de dollars (déduction faite de l’impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle) liée au programme de fidélisation PC Optimum qui avait été comptabilisée à l’exercice précédent en lien avec la réévaluation du passif au titre de la fidélisation existant découlant des points non échangés, afin de tenir compte des taux d’échange prévus plus élevés, par l’augmentation des produits de 7 millions de dollarsi) découlant de l’accroissement des produits des commissions d’assurance et de la hausse des produits d’intérêts, ainsi que par l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de la provision pour pertes sur créances attendues.

i) Les produits inclus dans les activités abandonnées au quatrième trimestre de 2025 se sont établis à 230 millions de dollars comparativement à 223 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024.





AUTRES QUESTIONS LIÉES À L’ENTREPRISE (INFORMATIONS CONSOLIDÉES)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE GWL La société a réalisé les activités de financement liées au Siège social de GWL suivantes :

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités – Actions rachetées et annulées Au quatrième trimestre de 2025, la société a racheté et annulé 3,2 millions d’actions ordinaires (2,8 millions d’actions ordinaires4) en 2024) pour une contrepartie totale de 290 millions de dollars (209 millions de dollars en 2024) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 31 décembre 2025, le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation de la société, déduction faite des actions détenues en fiducie, s’élevait à 379,3 millions (389,9 millions d’actions ordinaires4) au 31 décembre 2024).

Voir la note 24, « Capital social », des états financiers consolidés de 2025 de la société pour plus de précisions.

Participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw La société participe à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. Au cours du quatrième trimestre de 2025, Loblaw a racheté 5,0 millions d’actions ordinaires (4,0 millions d’actions ordinairesi) en 2024) de la société pour une contrepartie totale de 300 millions de dollars (181 millions de dollars en 2024).

i) Ajusté rétrospectivement pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de quatre pour une de Loblaw qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025.





RÉSULTATS PAR SECTEUR D’EXPLOITATION

Les tableaux qui suivent présentent les principales mesures de rendement de la société par secteur.

Trimestres clos les 31 déc. 2025 31 déc. 20243) (13 semaines) (12 semaines)



(en millions de dollars)

Pour les périodes closes aux dates indiquées Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège

social

de

GWL Total Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège

social

de

GWL Total Produits 16 382 $ 355 $ (201 ) $ — $ 16 536 $ 14 725 $ 344 $ (195 ) $ — $ 14 874 $ Résultat d’exploitation 1 132 $ 134 $ (80 ) $ (10 ) $ 1 176 $ 791 $ 224 $ (83 ) $ 1 $ 933 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation1) 1 170 249 (42 ) (10 ) 1 367 1 028 246 (48 ) 1 1 227 Montant ajusté du BAIIA1) 1 773 $ 250 $ (120 ) $ (9 ) $ 1 894 $ 1 593 $ 247 $ (130 ) $ 1 $ 1 711 $ Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières 173 $ 185 $ (109 ) $ 6 $ 255 $ 162 $ (567 ) $ 250 $ 3 $ (152 ) $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières1) 173 141 (54 ) 6 266 162 137 (55 ) 3 247 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 959 $ (51 ) $ 29 $ (16 ) $ 921 $ 629 $ 791 $ (333 ) $ (2 ) $ 1 085 $ Impôt sur le résultat 357 $ 2 $ 7 $ 7 $ 373 $ 173 $ (1 ) $ 23 $ 3 $ 198 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat1) 257 2 19 22 300 226 (1 ) 30 11 266 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 45 $ — $ — $ — $ 45 $ 10 $ — $ — $ — $ 10 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 301 $ — $ — $ 2 $ 303 $ 221 $ — $ — $ 2 $ 223 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — — — 10 10 — — — 10 10 Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 346 $ (53 ) $ 22 $ (35 ) $ 280 $ 245 $ 792 $ (356 ) $ (17 ) $ 664 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 419 $ 106 $ (7 ) $ (50 ) $ 468 $ 353 $ 110 $ (23 ) $ (25 ) $ 415 $





Exercices clos les 31 déc. 2025 31 déc. 20243) (53 semaines) (52 semaines)



(en millions de dollars)

Pour les périodes closes aux dates indiquées Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège

social

de

GWL Total Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège

social

de

GWL Total Produits 63 903 $ 1 415 $ (807 ) $ — $ 64 511 $ 60 123 $ 1 369 $ (775 ) $ — $ 60 717 $ Résultat d’exploitation 4 416 $ 1 075 $

(364 ) $

(27 ) $

5 100 $ 3 466 $ 1 080 $ (320 ) $ (278 ) $ 3 948 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation1) 4 605 1 005 (192 ) (27 ) 5 391 4 246 961 (199 ) (22 ) 4 986 Montant ajusté du BAIIA1) 7 148 $ 1 009 $ (553 ) $ (24 ) $ 7 580 $ 6 665 $ 965 $ (561 ) $ (19 ) $ 7 050 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 742 $ 1 134 $

(403 ) $ 20 $ 1 493 $ 683 $ 296 $ (149 ) $ 4 $ 834 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières1) 742 557 (233 ) 20 1 086 683 536 (225 ) 4 998 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 3 674 $ (59 ) $

39 $ (47 ) $

3 607 $ 2 783 $ 784 $ (171 ) $ (282 ) $ 3 114 $ Impôt sur le résultat 1 080 $ 2 $

110 $ 78 $

1 270 $ 731 $ (1 ) $ 112 $ (9 ) $ 833 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat1) 1 023 2 118 66 1 209 927 (1 ) 117 52 1 095 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 136 $ — $

— $ — $

136 $ 215 $ — $ — $ — $ 215 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 323 $ — $

— $ 8 $ 1 331 $ 1 129 $ — $ — $ 8 $ 1 137 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — — — 44 44 — — — 44 44 Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 1 407 $ (61 ) $

(71 ) $ (177 ) $

1 098 $ 1 138 $ 785 $ (283 ) $ (325 ) $ 1 315 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 1 537 $ 446 $ (77 ) $ (165 ) $ 1 741 $ 1 392 $ 426 $ (91 ) $ (130 ) $ 1 597 $

Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éléments suivants :

Trimestres clos les 31 déc. 2025 31 déc. 2024 (13 semaines) (12 semaines)







(en millions de dollars) Produits Résultat d’exploi-tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1) Produits Résultat d’exploi-tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1) Élimination des produits locatifs intragroupe (204 ) $

(7 ) $

(7 ) $ — $

(5 ) $ (200 ) $ (13 ) $ (13 ) $ — $ (11 ) $ Élimination des contrats de location internes 3 (33 ) (131 ) (31 ) (1 ) 5 (18 ) (114 ) (34 ) 12 Élimination des transactions immobilières intersectorielles — — — — 2 — (13 ) (13 ) — (11 ) Profit découlant des cessions de biens immobiliers — 13 13 — 13 — — — — — Reprises d’actifs, déduction faite des pertes de valeur — 5 5 — 4 — 10 10 — 7 Comptabilisation de l’amortissement des immeubles de placement détenus par Propriétés de Choix classés par la société comme des immobilisations corporelles et évalués au coût — (20 ) — — (19 ) — (14 ) — — (14 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (38 ) — — — — (35 ) — (1 ) — Distributions sur les parts échangeables versées par Propriétés de Choix à GWL — — — (76 ) 76 — — — (75 ) 75 Distributions sur les parts de fiducie versées par Propriétés de Choix, à l’exclusion des montants versés à GWL — — — 53 (53 ) — — — 54 (54 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — — — (44 ) — — — — 705 — Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — — (11 ) — — — — (399 ) — Charge d’impôt sur le bénéfice lié à Propriétés de Choix — — — — (24 ) — — — — (27 ) Total (201 ) $

(80 ) $

(120 ) $ (109 ) $

(7 ) $ (195 ) $ (83 ) $ (130 ) $ 250 $ (23 ) $





Exercices clos les 31 déc. 2025 31 déc, 2024 (53 semaines) (52 semaines)







(en millions de dollars) Produits Résultat d’exploi-tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1) Produits Résultat d’exploi-tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1) Élimination des produits locatifs intragroupe (821 ) $

21 $ 21 $ — $ 18 $ (788 ) $ 16 $ 16 $ — $ 13 $ Élimination des contrats de location internes 14 (88 )

(511 ) (142 )

40 13 (44 ) (455 ) (136 ) 68 Élimination des transactions immobilières intersectorielles — (91 )

(91 ) — (79 ) — (132 ) (132 ) — (116 ) Profit découlant des cessions de biens immobiliers — 23 23 — 23 — — — — — Reprises d’actifs, déduction faite des pertes de valeur — 5 5 — 4 — 10 10 — 7 Comptabilisation des amortissements des immeubles de placement détenus par Propriétés de Choix classés par la société comme des immobilisations corporelles et évalués au coût — (62 )

— — (61 ) — (49 ) — — (50 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (172 )

— 1 — — (121 ) — 2 — Distributions sur les parts échangeables versées par Propriétés de Choix à GWL — — — (304 )

304 — — — (300 ) 300 Distributions sur les parts de fiducie versées par Propriétés de Choix, à l’exclusion des montants versés à GWL — — — 213 (213 ) — — — 211 (211 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — — — (578 )

— — — — 238 — Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — — 407 — — — — (164 ) — Charge d’impôt sur le bénéfice lié à Propriétés de Choix — — — — (113 ) — — — — (102 ) Total (807 )

$

(364 )

$

(553 ) $ (403 )

$

(77 ) $ (775 ) $ (320 ) $ (561 ) $ (149 ) $ (91 ) $

RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE LOBLAW

Loblaw offre aux clients des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des produits et services sans fil. Sauf indication contraire, les résultats d’exploitation de Loblaw tiennent compte de la 13e semaine au quatrième trimestre et de la 53e semaine pour l’exercice 2025 complet, et toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de Loblaw.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Pour les périodes closes aux dates indiquées

Trimestres clos les Variation

(en $)

Variation

(en %)

Exercices clos les Variation

(en $)

Variation

(en %) 31 déc. 2025 31 déc. 20243) 31 déc. 2025 31 déc. 20243) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produitsi) 16 382 $ 14 725 $ 1 657 $ 11,3 % 63 903 $ 60 123 $ 3 780 $ 6,3 % Résultat d’exploitation 1 132 $ 791 $ 341 $ 43,1 % 4 416 $ 3 466 $ 950 $ 27,4 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 773 $ 1 593 $ 180 $ 11,3 % 7 148 $ 6 665 $ 483 $ 7,2 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 10,8 % 10,8 % 11,2 % 11,1 % Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 613 $ 680 $ (67 ) $ (9,9 ) % 2 692 $ 2 918 $ (226 ) $ (7,7 ) %





i) En raison de la vente de PC Finance, les produits liés à Services le Choix du Président, qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique Mobile, du quatrième trimestre de 2025 de 140 millions de dollars (146 millions de dollars en 2024) et à celui de l’exercice 2025 de 353 millions de dollars (337 millions de dollars en 2024), continuent d’être comptabilisés à titre de produits (maintenant inclus dans le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail) dans les résultats actuels et comparatifs.





Produits Les produits de Loblaw ont augmenté de 1 657 millions de dollars, ou 11,3 %, au quatrième trimestre de 2025 pour s’établir à 16 382 millions de dollars, ce qui tient compte des produits de 1 138 millions de dollars de la 13e semaine1). Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %.

Le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail i) s’est élevé à 11 433 millions de dollars (10 284 millions de dollars en 2024) et le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) du secteur de l’alimentation au détail a augmenté de 1,5 % (2,5 % en 2024); l’inflation interne du prix des aliments de Loblaw a été considérablement inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,4 % (2,4 % en 2024); l’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté 5) et la taille du panier d’épicerie s’est accrue 5) .

s’est élevé à 11 433 millions de dollars (10 284 millions de dollars en 2024) et le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur de l’alimentation au détail a augmenté de 1,5 % (2,5 % en 2024); Le chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail s’est établi à 4 949 millions de dollars (4 441 millions de dollars en 2024) et le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) du secteur des pharmacies au détail s’est accru de 3,9 % (1,3 % en 2024); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté 5) de 5,6 % (6,3 % en 2024), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables 5) , le nombre d’ordonnances exécutées a augmenté de 2,9 % (1,7 % en 2024) et la valeur moyenne des ordonnances s’est accrue de 3,9 % (4,0 % en 2024); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté 5) de 2,2 % (diminution de 3,1 % en 2024), en raison principalement de la croissance du chiffre d’affaires des produits de beauté et des produits en vente libre, en partie contrebalancée par la décision de retirer des tablettes certaines catégories de produits électroniques à faible marge.

du secteur des pharmacies au détail s’est accru de 3,9 % (1,3 % en 2024); Au quatrième trimestre de 2025, 30 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 5 les ont fermées. La superficie de vente au détail s’est établie à 73,3 millions de pieds carrés, ce qui représente une augmentation nette de 1,3 million de pieds carrés, ou 1,8 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024.





Résultat d’exploitation Le résultat d’exploitation de Loblaw a augmenté de 341 millions de dollars, ou 43,1 %, au quatrième trimestre de 2025, comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024, pour s’établir à 1 132 millions de dollars.

Montant ajusté du BAIIA1) Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw a augmenté de 180 millions de dollars, ou 11,3 %, au quatrième trimestre de 2025, comparativement à celui inscrit pour le quatrième trimestre de 2024, pour s’établir à 1 773 millions de dollars, en raison d’un accroissement de 493 millions de dollars de la marge brute, en partie contrebalancé par une augmentation de 313 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives.

La marge brute exprimée en pourcentage s’est élevée à 30,8 % et a diminué de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, la marge brute exprimée en pourcentage s’est établie à 31,0 %, soit une hausse de 10 points de base, en raison essentiellement des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks.

Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,0 %, ce qui représente une baisse favorable de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,1 %, du fait principalement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires, contrebalancé par les coûts supplémentaires liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée.





Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisés par Loblaw se sont élevés à 613 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en baisse de 67 millions de dollars, ou 9,9 %, comparativement à ceux inscrits pour le quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de l’incidence de la diminution de l’amortissement relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties, en partie contrebalancée par une augmentation de l’amortissement des actifs loués, et une hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles liée à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée, ainsi que les conversions de magasins de détail. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles du quatrième trimestre de 2025 tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark Health Group (« Lifemark ») de 10 millions de dollars (115 millions de dollars en 2024).

RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX

Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de grande qualité d’immeubles commerciaux et résidentiels partout au Canada.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Trimestres clos les



Variation

(en $)



Variation

(en %)

Exercices clos les

Variation

(en $)

Variation

(en %) 31 déc. 2025 31 déc. 2024 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Pour les périodes closes aux dates indiquées (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 355 $ 344 $ 11 $ 3,2 % 1 415 $ 1 369 $ 46 $ 3,4 % Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières 185 $ (567 ) $ 752 $ 132,6 % 1 134 $ 296 $ 838 $ 283,1 % (Perte nette) bénéfice net (53 ) $ 792 $ (845 ) $ (106,7 ) % (61 ) $ 785 $ (846 ) $ (107,8 ) % Fonds provenant des activités d’exploitation1) 190 $ 188 $ 2 $ 1,1 % 774 $ 747 $ 27 $ 3,6 %

Produits Les produits de Propriétés de Choix se sont établis à 355 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 11 millions de dollars, ou 3,2 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2024, et ils tiennent compte de produits de 203 millions de dollars (197 millions de dollars en 2024) provenant des locataires de Loblaw. L’augmentation enregistrée au quatrième trimestre de 2025 est attribuable essentiellement à ce qui suit :

les taux de location plus élevés, principalement en ce qui concerne les portefeuilles d’immeubles de commerce de détail et d’immeubles industriels;

l’apport des acquisitions, déduction faite des cessions, et des aménagements achevés;





facteurs en partie contrebalancés par :

la diminution des paiements tirés des résiliations de baux.





Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières Propriétés de Choix a inscrit des charges d’intérêts nettes et autres charges financières de 185 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, comparativement à des produits d’intérêts nets et autres charges financières de 567 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. La variation de 752 millions de dollars découle essentiellement de ce qui suit :

la variation défavorable, d’un exercice à l’autre, de 749 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (les « parts échangeables ») attribuable à la variation du cours des parts;

l’augmentation des charges d’intérêts attribuable aux nouvelles émissions de titres de créance au cours des 12 derniers mois portant intérêt à des taux plus élevés que ceux des titres de créance arrivant à échéance et à une hausse du solde moyen de la dette;

la diminution des produits d’intérêts gagnés sur la trésorerie excédentaire.





(Perte nette) bénéfice net Propriétés de Choix a comptabilisé une perte nette de 53 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en comparaison d’un bénéfice net de 792 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. Cette variation de 845 millions de dollars est essentiellement attribuable à ce qui suit :

la variation des charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières, comme il est décrit ci-dessus;

la variation défavorable, d’un exercice à l’autre, de 51 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers, en raison de la variation du cours des parts d’Allied;

la variation défavorable, d’un exercice à l’autre, de 42 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus dans les coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;





facteurs en partie contrebalancés par :

une hausse des produits locatifs, comme il est décrit ci-dessus.





Fonds provenant des activités d’exploitation1) Les fonds provenant des activités d’exploitation1) se sont établis à 190 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 2 millions de dollars par rapport à ceux inscrits pour la période correspondante de 2024, ce qui s’explique essentiellement par une augmentation des produits locatifs, en partie contrebalancée par une hausse des charges d’intérêts, par une diminution des paiements tirés des résiliations de baux, par une baisse des produits d’intérêts ainsi que par une diminution du revenu de placement découlant de la distribution moindre versée par Allied.

Événements postérieurs à la date de clôture

Après la clôture de l’exercice, Propriétés de Choix a acquis deux immeubles de commerce de détail pour un prix total de 28 millions de dollars.

Le 18 février 2026, Propriétés de Choix a annoncé qu’elle augmenterait sa distribution annuelle de 1,3 %, la portant ainsi à 0,78 $ par part. Cette hausse prendra effet pour les porteurs de parts de Propriétés de Choix inscrits le 31 mars 2026.

PERSPECTIVES2)

Pour 2026, la société prévoit que le montant ajusté du bénéfice net1) augmentera, grâce aux résultats affichés par ses secteurs d’exploitation, et prévoit utiliser la trésorerie excédentaire pour racheter des actions.

Loblaw Loblaw continuera de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de Loblaw demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. Loblaw ne peut prévoir à quel moment la vente de PC Finance sera conclue, ni l’incidence qu’elle aura sur ses résultats financiers. En 2026, en excluant cette incidence et l’incidence de la 53e semaine en 2025, Loblaw s’attend à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 1) se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre;

se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre; les investissements dans son réseau de magasins et ses centres de distribution se poursuivent grâce à des investissements en capital bruts d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.





Propriétés de Choix Les priorités de Propriétés de Choix consistent à préserver le capital, à générer des flux de trésorerie stables et croissants, et à accroître la valeur liquidative. Son portefeuille de grande qualité est principalement loué à des détaillants de produits de première nécessité ainsi qu’à des fournisseurs de logistique, qui sont moins sensibles à la volatilité économique et qui assurent donc la stabilité de l’ensemble de son portefeuille. Propriétés de Choix continuera de faire progresser son programme d’aménagement, en mettant l’accent sur les projets d’aménagement à vocation commerciale, ce qui lui permet l’ajout d’actifs immobiliers de grande qualité à son portefeuille à un coût raisonnable et d’accroître la valeur liquidative au fil du temps.

Propriétés de Choix est convaincue que ses activités demeureront favorisées par son modèle d’affaires, la stabilité de ses locataires, son solide bilan et sa gestion financière disciplinée. En 2026, Propriétés de Choix cible :

des taux d’occupation stables dans l’ensemble du portefeuille, donnant lieu à une croissance, d’un exercice à l’autre, d’environ 2 % à 3 % du REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 6) ;

; des FPAE 1) annuels par part après dilution 6) d’environ 1,08 $ à 1,10 $;

annuels par part après dilution d’environ 1,08 $ à 1,10 $; des paramètres de levier financier élevés, visant un ratio du montant ajusté de la dette sur le montant ajusté du BAIIAJV6) inférieur à 7,5x.





ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de technologies de l’information. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, à la rubrique « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d’entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2025 de la société et de sa notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Après la clôture du quatrième trimestre de 2025, le Conseil d’administration de la société a déclaré des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de série I, les actions privilégiées de série III, les actions privilégiées de série IV et les actions privilégiées de série V de GWL, qui sont payables comme suit :

Actions ordinaires 0,297933 $ par action payable le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits au 15 mars 2026; Actions privilégiées, série I 0,3625 $ par action payable le 15 mars 2026 aux actionnaires inscrits au 28 février 2026; Actions privilégiées, série III 0,3250 $ par action payable le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits au 15 mars 2026; Actions privilégiées, série IV 0,3250 $ par action payable le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits au 15 mars 2026; Actions privilégiées, série V 0,296875 $ par action payable le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits au 15 mars 2026.



PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières trimestrielles, qui ont été préparées par la direction conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accountings Standards Board (« normes IFRS de comptabilité » ou « PCGR ») et qui s’appuient sur les états financiers consolidés annuels audités de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Ces informations financières ne contiennent pas toutes les informations à fournir aux termes des normes IFRS de comptabilité; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le Rapport annuel de 2025 de la société, qui est disponible sous l’onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

États consolidés des résultats

Pour les périodes closes aux dates indiquées 31 déc. 2025 31 déc. 20243) 31 déc. 2025 31 déc. 20243) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 16 536 $ 14 874 $ 64 511 $ 60 717 $ Charges d’exploitation Coût des stocks vendus 11 335 10 171 43 871 41 297 Frais de vente et charges générales et administratives 4 025 3 770 15 540 15 472 15 360 13 941 59 411 56 769 Résultat d’exploitation 1 176 933 5 100 3 948 Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières 255 (152 ) 1 493 834 Bénéfice avant impôt sur le résultat 921 1 085 3 607 3 114 Impôt sur le résultat 373 198 1 270 833 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 548 887 2 337 2 281 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 45 10 136 215 Bénéfice net 593 897 2 473 2 496 Attribuable aux : Actionnaires de la société 290 674 1 142 1 359 Activités poursuivies 266 669 1 070 1 246 Activités abandonnées 24 5 72 113 Participations ne donnant pas le contrôle 303 223 1 331 1 137 Bénéfice net 593 $ 897 $ 2 473 $ 2 496 $ Bénéfice net par action ordinaire – de base4) (en dollars) 0,73 $ 1,70 $ 2,86 $ 3,32 $ Activités poursuivies 0,67 1,69 2,67 3,03 Activités abandonnées 0,06 0,01 0,19 0,29 Bénéfice net par action ordinaire – dilué4) (en dollars) 0,72 $ 1,68 $ 2,80 $ 3,27 $ Activités poursuivies 0,66 1,67 2,62 2,99 Activités abandonnées 0,06 0,01 0,18 0,28

Bilans consolidés

Aux 31 décembre

(en millions de dollars canadiens)

2025 2024 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 450 $ 2 048 $ Placements à court terme 43 648 Créances 1 314 1 503 Créances sur cartes de crédit — 4 230 Stocks 6 493 6 332 Charges payées d’avance et autres actifs 728 737 Actifs détenus en vue de la vente 5 660 62 Total des actifs courants 15 688 15 560 Immobilisations corporelles 13 418 12 686 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 335 4 920 Immeubles de placement 5 514 5 506 Coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 962 884 Immobilisations incorporelles 5 173 5 460 Goodwill 4 963 4 902 Impôt différé 76 128 Dépôts de garantie 38 38 Autres actifs 1 000 1 352 Total des actifs 52 167 $ 51 436 $ PASSIFS Passifs courants Fournisseurs et autres passifs 7 535 $ 7 894 $ Passif au titre de la fidélisation 124 212 Provisions 92 509 Impôt sur le résultat à payer 124 141 Dépôts à vue de clients — 353 Dette à court terme — 800 Tranche à moins d’un an de la dette à long terme 507 1 313 Tranche à moins d’un an des obligations locatives 1 010 1 045 Participation des pharmaciens propriétaires 396 255 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 4 452 — Total des passifs courants 14 240 12 522 Provisions 102 105 Dette à long terme 12 687 14 071 Obligations locatives 5 375 4 977 Passif lié aux parts de fiducie 4 122 3 715 Impôt différé 1 826 1 675 Autres passifs 1 205 1 234 Total des passifs 39 557 38 299 CAPITAUX PROPRES Capital social 3 250 3 293 Résultats non distribués 5 106 5 490 Surplus d’apport (3 320 ) (2 787 ) Cumul des autres éléments du résultat global 244 246 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 5 280 6 242 Participations ne donnant pas le contrôle 7 330 6 895 Total des capitaux propres 12 610 13 137 Total des passifs et des capitaux propres 52 167 $ 51 436 $

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes closes aux dates indiquées 31 déc. 2025 31 déc. 2024

31 déc. 2025 31 déc. 2024 (en millions de dollars canadiens) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Activités d’exploitation Bénéfice net 593 $ 897 $ 2 473 $ 2 496 $ Ajouter (déduire) : Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières 294 (115 ) 1 646 972 Impôt sur le résultat 393 210 1 316 908 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 543 613 2 380 2 611 Pertes de valeur d’actifs, déduction faite des reprises 34 21 41 22 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 70 24 61 8 Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers 87 36 45 36 Variation du compte de correction de valeur des créances sur cartes de crédit (14 ) (12 ) (8 ) 7 Variation des provisions 12 1 (399 ) 397 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 726 548 (197 ) 35 Variation des créances sur cartes de crédit, montant brut (214 ) (328 ) (2 ) (105 ) Impôt sur le résultat payé (219 ) (222 ) (1 121 ) (1 285 ) Intérêts perçus 8 16 71 81 Autres (7 ) — (44 ) (118 ) Entrées nettes liées aux activités d’exploitation 2 306 1 689 6 262 6 065 Activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’immeubles de placement (713 ) (625 ) (2 061 ) (2 018 ) Entrées d’immobilisations incorporelles (88 ) (91 ) (350 ) (377 ) Cessions (acquisitions) de placements à court terme 192 (112 ) (59 ) (176 ) Produit de la cession d’actifs 158 45 337 331 Paiements au titre de la location reçus relativement aux contrats de location-financement 1 1 5 9 (Avances) remboursements sur les prêts hypothécaires, prêts et billets à recevoir (39 ) (38 ) 76 (35 ) Diminution (augmentation) des dépôts de garantie 1 (2 ) — — (Acquisitions) cessions de titres à long terme — (1 ) 100 81 Autres (95 ) (26 ) (191 ) (115 ) Sorties nettes liées aux activités d’investissement (583 ) (849 ) (2 143 ) (2 300 ) Activités de financement Diminution de la dette bancaire — (167 ) — (13 ) Augmentation (diminution) de la dette à court terme 100 200 (150 ) (50 ) (Diminution) augmentation des dépôts à vue de clients (61 ) 166 433 187 Dette à long terme – émise (215 ) 385 1 855 2 613 – remboursée (93 ) (144 ) (1 320 ) (2 285 ) Intérêts payés (217 ) (210 ) (979 ) (960 ) Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives – intérêts (62 ) (56 ) (267 ) (236 ) Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives – capital (177 ) (97 ) (769 ) (672 ) Capital social – émis 4 4 31 48 – racheté et détenu en fiducie — — (7 ) (10 ) – racheté et annulé (291 ) (211 ) (993 ) (990 ) Capital social ordinaire de Loblaw – émis 9 2 59 147 – racheté et détenu en fiducie — — (69 ) (72 ) – racheté et annulé (294 ) (173 ) (969 ) (1 008 ) Capital social privilégié de Loblaw – racheté et annulé — — (225 ) — Impôt payé sur les rachats de capital social — — (55 ) — Dividendes – aux porteurs d’actions ordinaires — — (442 ) (399 ) – aux porteurs d’actions privilégiées (3 ) (3 ) (44 ) (44 ) – aux participations ne donnant pas le contrôle

(78 ) — (385 ) (221 ) Produit des passifs financiers 11 — 11 — Autres (59 ) (124 ) (36 ) (215 ) Sorties nettes liées aux activités de financement (1 426 ) (428 ) (4 321 ) (4 180 ) Incidence de la variation des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 ) 8 (6 ) 12 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 295 420 (208 ) (403 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 1 545 1 628 2 048 2 451 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la périodei) 1 840 $ 2 048 $ 1 840 $ 2 048 $





i) Les tableaux consolidés des flux de trésorerie sont présentés sur la base du total des activités. Voir la note 5, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers consolidés de 2025 de la société pour obtenir de l’information sur les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées.





Bénéfice net de base et dilué par action ordinaire

Pour les périodes closes aux dates indiquées 31 déc. 2025 31 déc. 20243) 31 déc. 2025 31 déc. 20243) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 290 $ 674 $ 1 142 $ 1 359 $ Moins : Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées 24 5 72 113 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 266 $ 669 $ 1 070 $ 1 246 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (10 ) (10 ) (44 ) (44 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 256 $ 659 $ 1 026 $ 1 202 $ Réduction du bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable à la dilution liée à Loblaw (3 ) (3 ) (13 ) (11 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 253 $ 656 $ 1 013 $ 1 191 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4) (en millions) 380,8 390,8 384,7 396,5 Effet dilutif de la rémunération fondée sur des titres de capitaux propresi), 4) (en millions) 1,9 2,1 2,0 2,1 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4) – dilué (en millions) 382,7 392,9 386,7 398,6 Bénéfice net par action ordinaire – de base4) (en dollars) 0,73 $ 1,70 $ 2,86 $ 3,32 $ Activités poursuivies 0,67 1,69 2,67 3,03 Activités abandonnées 0,06 0,01 0,19 0,29 Bénéfice net par action ordinaire – dilué4) (en dollars) 0,72 $ 1,68 $ 2,80 $ 3,27 $ Activités poursuivies 0,66 1,67 2,62 2,99 Activités abandonnéesii) 0,06 0,01 0,18 0,28





i) Au quatrième trimestre de 2025, un nombre négligeable (nombre négligeable en 2024) d’instruments potentiellement dilutifs ont été exclus du calcul du bénéfice net dilué par action ordinaire parce qu’ils avaient un effet antidilutif. Pour l’exercice, 0,3 million (0,3 million en 2024) d’instruments financiers potentiellement dilutifs ont été exclus du calcul du bénéfice net dilué par action ordinaire parce qu’ils avaient un effet antidilutif. ii) Au quatrième trimestre de 2025, une réduction de 1 million de dollars (montant négligeable en 2024) du bénéfice net lié aux activités abandonnées attribuable à la dilution liée à Loblaw a été incluse dans le calcul du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités abandonnées. Pour l’exercice, une réduction de 1 million de dollars (1 million de dollars en 2024) du bénéfice net lié aux activités abandonnées attribuable à la dilution liée à Loblaw a été incluse dans le calcul du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités abandonnées.





RAPPORT ANNUEL DE 2025

Le Rapport annuel de 2025 de la société est disponible sous l’onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca, et a été déposé sur SEDAR+ et est disponible à l’adresse www.sedarplus.ca.

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités de réglementation en valeurs mobilières au Canada par l’intermédiaire de SEDAR+. Le présent communiqué de presse comprend les principales informations financières sur Loblaw, société ouverte dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX »), et les principales informations financières sur Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier ouverte dont les parts sont négociées à la TSX. Pour un complément d’information sur Loblaw ou Propriétés de Choix, les lecteurs sont invités à consulter les documents que les sociétés déposent respectivement à l’occasion sur SEDAR+. Ces documents sont également disponibles sur le site Web respectif des sociétés, à l’adresse www.loblaw.ca et à l’adresse www.choicereit.ca.

RAPPORT SUR LA LOI SUR L’ESCLAVAGE MODERNE

Conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (connue sous le nom de Loi sur l’esclavage moderne du Canada), la société et certaines de ses filiales, dont Loblaw, ont déposé publiquement leur Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne conjoint pour l’exercice 2025. Le Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne peut être consulté en ligne sur le site Web de la société à l’adresse www.weston.ca, ou sous son profil SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Tous les actionnaires peuvent demander qu’un exemplaire papier du rapport leur soit envoyé, sans frais, en soumettant une demande par courriel à investor@weston.ca.

This report is available in English.

Notes de fin de document 1 ) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » figurant en Annexe 1 du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 2 ) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport annuel de 2025 de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l’établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse devrait être lu en parallèle avec les documents que GWL dépose, à l’occasion, auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à www.weston.ca et à www.sedarplus.ca. 3 ) Certains chiffres comparatifs ont été ajustés afin de présenter séparément les résultats de PC Finance comptabilisés par Loblaw à titre d’activités abandonnées. 4 ) Ajusté pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de trois pour une qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025. 5 ) Les résultats sont présentés en fonction d’un nombre comparable de semaines. Un nombre comparable de semaines serait de 12 semaines contre 12 semaines ou de 52 semaines contre 52 semaines. 6 ) Pour un complément d’information sur les mesures de Propriétés de Choix, voir le Rapport annuel de 2025 déposé par Propriétés de Choix, qui est disponible à www.sedarplus.ca ou à www.choicereit.ca.





ANNEXE 1 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société a recours à des mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers étant donné qu’elle estime que ces mesures et ratios fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières.

De plus, certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de Loblaw et de Propriétés de Choix sont incluses dans le présent document. Pour un complément d’information sur ces mesures, il y a lieu de se reporter aux documents déposés par Loblaw et Propriétés de Choix qui sont disponibles à www.sedarplus.ca ou à www.loblaw.ca ou www.choicereit.ca, respectivement.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.

MONTANT AJUSTÉ DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION, MONTANT AJUSTÉ DU BAIIA ET MONTANT AJUSTÉ DE LA MARGE DU BAIIA Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies établi conformément aux PCGR et présenté pour les périodes closes aux dates indiquées.

La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation de ses activités courantes et à prendre des décisions à cet égard, ainsi qu’à évaluer sa capacité de générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

Trimestres clos les 31 déc. 2025 31 déc. 20243)

(13 semaines) (12 semaines)





(en millions de dollars) Loblaw

Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation

Siège

social

de

GWL Chiffres consolidés Loblaw

Propriétés de Choix

Incidence de la consoli-dation

Siège

social

de

GWL Chiffres consolidés

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 266 $ 669 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle liées aux activités poursuivies 282 218 Impôt sur le résultat 373 198 Charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières 255 (152 ) Résultat d’exploitation 1 132 $ 134 $ (80 ) $

(10 ) $

1 176 $ 791 $ 224 $ (83 ) $ 1 $ 933 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers — $ 87 $ — $ — $ 87 $ — $ 36 $ — $ — $ 36 $ Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — 28 38 — 66 — (14 ) 35 — 21 Perte (profit) sur la vente d’immeubles non exploités 11 — — — 11 (3 ) — — — (3 ) Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 10 — — — 10 115 — — — 115 Vente de PC Finance 10 — — — 10 — — — — — Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités 4 — — — 4 3 — — — 3 Ajustement de la juste valeur des dérivés 3 — — — 3 — — — — — Programme de fidélisation PC Optimum — — — — — 99 — — — 99 Vente de Wellwise — — — — — 23 — — — 23 Éléments d’ajustement 38 $ 115 $ 38 $ — $ 191 $ 237 $ 22 $ 35 $ — $ 294 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 1 170 $ 249 $ (42 ) $

(10 ) $

1 367 $ 1 028 $ 246 $ (48 ) $ 1 $ 1 227 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, exclusion faite de l’incidence de l’ajustement dont il est question ci-dessusi) 603 1 (78 ) 1 527 565 1 (82 ) — 484 Montant ajusté du BAIIA 1 773 $ 250 $ (120 ) $

(9 ) $

1 894 $ 1 593 $ 247 $ (130 ) $ 1 $ 1 711 $





i) Aux fins du calcul du montant ajusté du BAIIA, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ne tiennent pas compte de l’amortissement comptabilisé par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark.



