Volatus Aerospace pour obtenir la pleine propriété de Synergy Aviation et consolider les opérations d'avions commerciaux

MONTRÉAL, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQX : TAKOF | FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise canadienne de l'aérospatiale et de la défense fournissant des systèmes intégrés sans équipage et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des ententes définitives pour acquérir la participation minoritaire restante dans Synergy Aviation Ltd. (« Synergy »), ce qui fait que Volatus détient 100% des parts de Synergy, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la société et de la Bourse de capital-risque TSX (« TSX-V »).

La contrepartie sera satisfaite par l'émission d'actions ordinaires de Volatus selon le prix moyen pondéré en volume sur 30 jours avant la clôture. Le cadre d'évaluation appliqué dans cette transaction est conforme à l'investissement majoritaire initial de la société dans Synergy. En 2025, Volatus a augmenté sa participation de 7,47% (à 58,47%) grâce à l'émission d'environ 2,13 millions d'actions ordinaires. Les 41,53% restants seront acquis par l'émission d'environ 2,59 millions d'actions ordinaires. La clôture est prévue aux alentours du 15 mars 2026. La transaction est une transaction à distance. Aucun frais de recherche n'est payable.

Cette acquisition permet à Volatus de consolider pleinement ses opérations d'aéronefs commerciaux sous la marque Volatus Aerospace, éliminant les intérêts minoritaires et alignant la gouvernance, les rapports financiers et l'allocation du capital. Cet alignement renforce la plateforme aéronautique intégrée de la société en améliorant la coordination entre les aéronefs habités, les systèmes pilotés à distance, la formation, l'ingénierie et les activités de fabrication.

Cette consolidation complète l'expansion précédemment annoncée par Volatus de sa base aérienne opérationnelle à Tulsa, Oklahoma, qui doit commencer les opérations d'avions commerciaux plus tard ce mois-ci en soutien au secteur pétrolier et gazier américain. Par ailleurs, la Société continue de promouvoir des initiatives centralisées d'ingénierie et de fabrication nationale au Canada dans le cadre de sa stratégie aérospatiale plus large.

Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace, a déclaré : « Compléter cette étape nous permet d'opérer avec un alignement accru sur l'ensemble de notre plateforme aérospatiale. Faire pleinement passer nos opérations aériennes sous Volatus renforce la façon dont nous intégrons les capacités équipées et non équipées et nous positionne pour exécuter avec plus de constance alors que nous continuons de croiser en Amérique du Nord et à l'international. »

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne d'aérospatiale et de défense mondiale offrant des systèmes aériens habités et non habités, la fabrication, des capacités avancées d'autonomie et des services opérationnels critiques. La Compagnie fournit du renseignement aérien, des inspections, de la logistique, de la surveillance, de la formation et des solutions aériennes autonomes soutenant les infrastructures, l'énergie, la sécurité publique, les soins de santé et les opérations gouvernementales.

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

