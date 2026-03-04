Hampiðjan hf. – Kynningarfundur ársuppgjörs 2025 fimmtudaginn 5. mars.

Hampiðjan hf. mun birta ársuppgjör 2025 eftir lokun markaða fimmtudaginn 5. mars 2026.
Fjárfestakynning verður haldin sama dag, klukkan 16:15 í höfuðstöðvum félagsins að Skarfagörðum 4. Kynningunni verður jafnframt streymt og verður vefstreymið aðgengilegt á heimasíðu félagsins fyrir fundinn.
Fjárfestum er velkomið að senda spurningar á meðan á fundi stendur á netfangið fjarfestatengsl@hampidjan.is
Ársreikningurinn verður aðgengilegur á heimasíðu Hampiðjunnar. Upptaka af kynningunni verður einnig aðgengileg á heimasíðunni að fundi loknum.
Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson, forstjóri, í síma 664-3361