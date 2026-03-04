Brazil Potash é Convidada para Falar no Painel Global de Segurança Alimentar na Reunião Anual do Conselho Diretivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

A participação em um dos mais importantes fóruns globais de finanças para o desenvolvimento ressalta o crescente reconhecimento internacional do papel estratégico do Brasil na segurança alimentar mundial

A transmissão ao vivo do evento estará disponível aqui a partir de 13h00 ET em 12 de março de 2026

MANAUS, Brasil, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma companhia de desenvolvimento mineral que possui um projeto estratégico de potássio destinado ao segmento agrícola brasileiro, o Projeto Potássio Autazes, anunciou hoje que seu Diretor Executivo (CEO), Matt Simpson, foi convidado a participar como palestrante no Painel Global de Segurança Alimentar na próxima Reunião Anual de Governadores ("AGM") do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID" ou "IADB"), a ser realizada em Assunção, Paraguai.

A Reunião Anual de Governadores do BID é um dos encontros mais significativos em finanças internacionais para o desenvolvimento, reunindo delegações de todas as 48 nações membros do BID — incluindo múltiplos Ministros da Fazenda — ao lado de representantes sênior de outros importantes bancos multilaterais de desenvolvimento, agências de crédito à exportação ("ECAs"), instituições financeiras para o desenvolvimento ("DFIs") e líderes empresariais, banqueiros e investidores do setor privado de todo o mundo. A inclusão da Brazil Potash no Painel Global de Segurança Alimentar reflete o crescente reconhecimento internacional do papel crítico que a produção doméstica de potássio desempenha para garantir a posição do Brasil como um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.

"Ser convidado a falar na Reunião Anual de Governadores do BID é uma validação importante da relevância estratégica do Projeto Autazes da Brazil Potash," disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "O BID tem a escala, o mandato e os relacionamentos com os países que mais importam para um projeto como o nosso. Este é precisamente o tipo de fórum onde a conversa sobre a independência do setor de fertilizantes brasileiro precisa estar acontecendo, e esperamos apresentar os argumentos de porque a produção doméstica de potássio é essencial — não apenas para o Brasil, mas para a segurança alimentar global, agravada pela atual guerra na Ucrânia e pelos fluxos comerciais turbulentos."

O Paradoxo da Segurança Alimentar do Brasil e a Solução de Autazes

O Brasil é uma potência agrícola global, exportando aproximadamente US$ 167 bilhões em produtos agrícolas anualmente e possuindo as maiores reservas de água doce, as maiores quantidades de terra arável e um clima que tipicamente permite 2,5 ciclos de colheita por ano. No entanto, apesar dessas extraordinárias vantagens naturais, o Brasil importa mais de 85% de suas necessidades de fertilizantes — incluindo mais de 95% de seu potássio, um nutriente essencial para a produção eficiente de culturas — deixando o sistema de produção alimentar do país perigosamente exposto a perturbações geopolíticas e choques de oferta global.

"O Brasil alimenta o mundo, mas atualmente não pode se alimentar sem importar os fertilizantes necessários para produzir alimentos de forma eficiente," disse Matt Simpson. "Esse é o paradoxo da segurança alimentar que estamos resolvendo. O Projeto Potássio Autazes da Brazil Potash não é apenas um projeto de mineração, é um ativo estratégico nacional que aborda diretamente a vulnerabilidade agrícola mais crítica do Brasil, ao mesmo tempo em que adiciona um grande potencial fornecedor fora das zonas de conflito/sanções, que atualmente produzem ~48% desse mineral crítico."

Localizado no Estado do Amazonas, uma vez em produção, o Projeto Potássio Autazes deverá inicialmente produzir até 2,4 milhões de toneladas curtas de potássio por ano, o que a administração acredita que poderia suprir aproximadamente 17% da demanda atual de potássio do Brasil, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de gases de efeito estufa.

Sobre a Brazil Potash

Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Potássio Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui entre as maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo durante todo o ano, mas é vulnerável, tendo importado mais de 95% de seu fertilizante potássico em 2024, apesar de possuir o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado em um sistema hidroviário interno, principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores produtores rurais e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas curtas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração da companhia prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Declaração sobre Informações Prospectivas

