Le CN lance les célébrations de l’America250 en dévoilant deux locomotives commémoratives

HOMEWOOD, Ill., 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) a lancé aujourd’hui ses célébrations pour l’America250 avec le dévoilement de deux locomotives commémoratives en hommage au 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Ensemble, ces deux locomotives représentent les deux piliers de l’histoire américaine : l’indépendance et l’innovation. En parcourant le réseau ferroviaire américain du CN, qui s’étend de la côte du golfe au Midwest et jusqu’aux Grands Lacs, elles livreront non seulement des marchandises, mais aussi le message de l’America250 aux collectivités de tout le pays.

Le CN est profondément enraciné aux États-Unis et joue un rôle vital dans l’économie nationale. Grâce à ses activités et ses dépenses en immobilisation, le CN soutient plus de 25 000 emplois aux États-Unis, contribue pour environ 4,1 milliards de dollars au PIB américain et génère 1,7 milliard de dollars de recettes fiscales. Que ce soit en rapprochant les agriculteurs et les fabricants aux marchés mondiaux ou en renforçant les chaînes d’approvisionnement nationales, le CN est fier de soutenir l’industrie américaine.

« Ce 250e anniversaire est l’occasion de réfléchir aux idéaux et à la vision qui ont contribué à façonner les États-Unis et à l’innovation qui continue de définir ce pays. Au CN, nous sommes fiers d’avoir joué un rôle essentiel dans l’histoire des États-Unis et nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à relier les secteurs, les collectivités et les chaînes d’approvisionnement américaines pour les générations à venir. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



« Les chemins de fer ont joué un rôle central dans la croissance des États-Unis depuis ses débuts. Ces locomotives sont bien plus que de simples véhicules commémoratifs, ce sont des hommages à la résilience, à l’ingéniosité et à la sécurité qui définissent l’expérience américaine. Nous sommes fiers de rendre hommage à ce jalon incroyable et de continuer à livrer de manière sécuritaire et fiable pour nos clients et les collectivités de tout le pays. »

- Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN



Un hommage qui traverse le réseau des États-Unis

La première locomotive, qui porte le numéro « 1776 », arbore un motif saisissant représentant « aigle hurlant », mettant en valeur l’aigle à tête blanche, un symbole de longue date de l’indépendance, de la force et de la liberté des États-Unis. Ce symbole possède de profondes racines historiques, longtemps associé au service militaire, où il en est venu à représenter le courage, le sacrifice et l’engagement indéfectible envers la nation. L’aigle représente la souveraineté et la détermination. En vol, il symbolise la vision, le leadership et la quête permanente de la liberté.





La locomotive 1776 – « L’aigle hurlant »

La seconde locomotive, qui porte le numéro « 2026 », s’inspire du design emblématique de l’Air Force One, symbole mondial de précision, d’innovation et de sécurité nationale. Il reflète le leadership américain en matière d’ingénierie et de technologies de pointe, soulignant le lien étroit entre l’innovation dans les transports et la puissance économique.





La locomotive 2026 – “Air Force One”

Les locomotives commémoratives du CN pour l’America250 entreront en service immédiatement et devraient circuler sur l’ensemble du réseau américain tout au long de 2026, offrant ainsi au personnel, aux clients et aux passionnés de chemin de fer l’occasion de participer aux célébrations.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible ici (en anglais seulement).

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

