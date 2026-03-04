Sharp Électronique du Canada lance une nouvelle gamme polyvalente de fours à micro-ondes équipés d’une friteuse à air chaud et d’une technologie à plateau fixe

MISSISSAUGA, Ont., 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée (SECL) a élargi aujourd’hui sa gamme d’appareils électroménagers pour la cuisine avec trois nouveaux modèles de micro-ondes conçus pour répondre aux frustrations les plus courantes des cuisiniers canadiens : espace de comptoir restreint, chauffage inégal et encombrement causé par la multitude d’appareils.

Des solutions haute performance pour les cuisines modernes

La friteuse à air chaud 3-en-1 (SMC0985KSC) : Un appareil puissant tout-en-un de 0,9 pi³ qui remplace votre friteuse à air chaud, votre four à convection et votre micro-ondes, sans encombrer votre comptoir. Conçu pour les appartements et les condos, cet appareil compact offre une cuisson en plusieurs étapes qui combine jusqu’à trois fonctions (décongeler, cuire et rendre croustillant) en une seule opération fluide, offrant une performance optimale dans les espaces où chaque centimètre compte.

Le micro-ondes innovant à plateau fixe (SMC1174KSC) : Premier appareil résidentiel à plateau fixe au Canada, ce modèle de 1,1 pi³ ne comporte pas de plateau tournant traditionnel. La conception à plateau fixe crée une surface de cuisson de 13 po x 13 po, permettant aux utilisateurs d'y placer de grands plats rectangulaires qui, autrement, resteraient coincés dans un micro-ondes standard.

Le modèle performant à hotte intégrée (SMO1961KSC) : Un appareil haut rendement spacieux de 1,9 pi³ et 30 pouces, doté de la fonction de cuisson par capteur, d'un plateau tournant Carousel® qui glisse en douceur et d'un ventilateur d'extraction robuste à 3 vitesses et 400 pi³/min. Il élimine les approximations en ajustant automatiquement les niveaux de puissance en fonction du taux d'humidité de vos aliments, pour des résultats toujours délicieux et faciles à obtenir.



Message de la direction

« Notre objectif avec ce lancement est simple : offrir aux Canadiens davantage de fonctionnalités sans occuper plus d’espace », explique David Servos, directeur principal, groupe commercial Vie intelligente, Sharp Électronique du Canada Ltée. « Qu’il s’agisse du modèle à plateau fixe qui permet de cuire des plats plus volumineux ou du modèle 3-en-1 qui remplace trois appareils distincts, nous nous concentrons sur des technologies pratiques qui facilitent réellement le travail dans une cuisine très occupée. »

Caractéristiques techniques et disponibilité

Fonction 3-en-1 (SMC0985KSC) Plateau fixe (SMC1174KSC) Hotte intégrée (SMO1961KSC) Capacité 0,9 pi3 1,1 pi3 1,9 pi3 Technologie clé Friture à l’air chaud/Convection Inversion/Sans plateau tournant Cuisson par capteur/Plateau tournant Carousel® Modèle idéal pour Cuisson multiple dans des espaces réduits Grands plats et nettoyage facile Cuisines familiales intégrées



Disponibilité : Les modèles de comptoir sont actuellement disponibles chez les principaux détaillants canadiens, tandis que le modèle à hotte intégrée arrivera à la fin du deuxième trimestre. Pour plus d’information et pour connaître les tarifs, rendez-vous sur Sharp.ca.

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, filiale de Sharp Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour les clients et les entreprises. Nos produits de consommation comprennent des appareils ménagers et audio intelligents, des calculatrices et d’autres appareils électroniques, conçus pour simplifier et améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions de bureau complètes, aussi bien des afficheurs professionnels, des écrans tactiles interactifs et des ordinateurs blocs-notes Dynabook que des imprimantes multifonctions et des Services TI qui renforcent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’innovation, l’excellence et la satisfaction de ses clients, SHARP Électronique du Canada Ltée met au point des technologies et solutions qui améliorent l’efficacité, favorisent des flux de travail plus intelligents et rehaussent les expériences pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Manali Jain

Directrice, Communications, Marque et marketing

Sharp Électronique du Canada Ltée

Téléphone : 416 357 2914

Courriel : jainm@sharpsec.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da77abed-f3af-4358-89d1-5001656d4a8b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b71298e-b946-4942-a876-8c8bef7efad4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb2d0763-cc7b-4365-886e-759664af12c6/fr