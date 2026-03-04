Marie Roux est promue Directrice des ventes d’eTAIL Agency

eTAIL Agency, Agence spécialisée Amazon & marketplaces qui accompagne les marques dans leur stratégie, leur contenu, leurs opérations et leur publicité pour accélérer leurs ventes, fait évoluer son équipe de direction en annonçant la promotion de Marie Roux au poste de Directrice des ventes. Cette nomination s’inscrit dans un contexte d’ accélération pour l’agence qui connait une forte traction de ses opérations en France, mais aussi en Europe.

Une experte reconnue pour soutenir le nouveau plan de croissance de l’agence

Dans le cadre de sa mission, Marie Roux devra développer les parts du marché d’eTAIL Agency en structurant une mécanique de vente scalable. Elle aura aussi la charge de faire grandir le réseau de partenaires pour construire des relations de long terme et générer de nouvelles opportunités commerciales. Enfin, elle devra accentuer le positionnement de l’agence dans le secteur home/maison, mais aussi accompagner les annonceurs désireux de compléter leurs activités B2B en se tournant vers le B2C. Maillon clé de l’équipe de Direction, elle est rattachée aux managing directors de l'agence, Martin Gentil et Moise Denage.

Marie Roux peut s’appuyer sur une expérience professionnelle de douze ans acquise dans le secteur. Connaissant parfaitement le marché, les attentes des marques, l’environnement concurrentiel, l’évolution des usages, le fonctionnement des marketplaces et d’Amazon, elle bénéficie donc de tous les atouts nécessaires pour mener à bien sa mission.

Marie ROUX, Directrice des ventes d’eTAIL Agency « Participer activement au développement des activités d’eTAIL Agency est un projet passionnant. Notre double expertise autour de l’environnement Amazon et des Marketplaces fait de nous une agence à part sur le marché. Notre ambition est de devenir à court terme l’acteur de référence de notre marché en Europe. »